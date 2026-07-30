OpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқда
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компания ҳисобланган OpenAI яқин келажакда ўзининг нейротармоқлари билан тўғридан-тўғри мулоқот қилишга мўлжалланган бутун бошли қурилмалар оиласини тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қадам технология оламида катта бурилиш ясаб, инсонларнинг компьютерлар билан ишлаш тамойилларини тубдан ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания президенти Грег Брокман мазкур лойиҳалар устида жадал иш олиб борилаётганини тасдиқлаган бўлсада, гаджетларнинг аниқ релиз санасини маълум қилмади. Шунга қарамай, у фойдаланувчилар янги қурилмаларни жуда яқин орада кўришлари мумкинлигини таъкидлаб ўтди. Айни пайтда саноат доираларида ва оммавий ахборот воситаларида турли миш-мишлар тарқалган бўлиб, уларда келгусида чиқарилиши кутилаётган маҳсулотлар қаторида ақлли колонка ёки махсус тақиладиган қурилмалар бўлиши мумкинлиги айтилмоқда.
Янги авлод қурилмалари ва интерфейс келажагиБироқ, OpenAI раҳбарияти ушбу тахминларни тўғридан-тўғри тасдиқлагани йўқ. Грег Брокман компаниянинг аниқ қандай гаджетлар устида ишлаётгани ҳақидаги тафсилотларни сир сақлаган ҳолда, асосий эътибор сунъий интеллект имкониятларини энг қулай тарзда етказиб беришга қаратилганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, технологик тараққиёт одамларни матн териш жараёнидан воз кечиб, компьютерлар билан овозли ва табиий мулоқот қилиш усулига оммавий равишда ўтишига олиб келади.
Шунингдек, интервю давомида Apple компаниясининг сўнгги даъволари ва OpenAI билан ҳамкорлик қилаётган собиқ дизайнер Жони Айв лойиҳасига таъсири ҳақидаги саволларга ҳам жавоб берилди. Брокман компания ўзининг шахсий ишланмалари ва технологияларига тўлиқ эътибор қаратганини урғулади. Унинг фикрича, бошқа компанияларнинг тижорат сирлари OpenAI'ни қизиқтирмайди, чунки ташкилот етарлича инновацион салоҳиятга эга ва барча масалаларга ўз нуқтаи назаридан ёндашади.
…