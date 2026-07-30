OpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқда

·31·Техно
OpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқда

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компания ҳисобланган OpenAI яқин келажакда ўзининг нейротармоқлари билан тўғридан-тўғри мулоқот қилишга мўлжалланган бутун бошли қурилмалар оиласини тақдим этишга ҳозирлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қадам технология оламида катта бурилиш ясаб, инсонларнинг компьютерлар билан ишлаш тамойилларини тубдан ўзгартириб юбориши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания президенти Грег Брокман мазкур лойиҳалар устида жадал иш олиб борилаётганини тасдиқлаган бўлсада, гаджетларнинг аниқ релиз санасини маълум қилмади. Шунга қарамай, у фойдаланувчилар янги қурилмаларни жуда яқин орада кўришлари мумкинлигини таъкидлаб ўтди. Айни пайтда саноат доираларида ва оммавий ахборот воситаларида турли миш-мишлар тарқалган бўлиб, уларда келгусида чиқарилиши кутилаётган маҳсулотлар қаторида ақлли колонка ёки махсус тақиладиган қурилмалар бўлиши мумкинлиги айтилмоқда.

Янги авлод қурилмалари ва интерфейс келажаги

Бироқ, OpenAI раҳбарияти ушбу тахминларни тўғридан-тўғри тасдиқлагани йўқ. Грег Брокман компаниянинг аниқ қандай гаджетлар устида ишлаётгани ҳақидаги тафсилотларни сир сақлаган ҳолда, асосий эътибор сунъий интеллект имкониятларини энг қулай тарзда етказиб беришга қаратилганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, технологик тараққиёт одамларни матн териш жараёнидан воз кечиб, компьютерлар билан овозли ва табиий мулоқот қилиш усулига оммавий равишда ўтишига олиб келади.

Шунингдек, интервю давомида Apple компаниясининг сўнгги даъволари ва OpenAI билан ҳамкорлик қилаётган собиқ дизайнер Жони Айв лойиҳасига таъсири ҳақидаги саволларга ҳам жавоб берилди. Брокман компания ўзининг шахсий ишланмалари ва технологияларига тўлиқ эътибор қаратганини урғулади. Унинг фикрича, бошқа компанияларнинг тижорат сирлари OpenAI'ни қизиқтирмайди, чунки ташкилот етарлича инновацион салоҳиятга эга ва барча масалаларга ўз нуқтаи назаридан ёндашади.

OpenAIChatGPTГрег БрокманСунъий интеллектГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиХитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиБугун, 13:57Сьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқдаСьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқдаБугун, 12:58SpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзоладиSpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзоладиБугун, 12:24NASA Марсда ҳайратланарли улкан кўпбурчаклар майдонини аниқладиNASA Марсда ҳайратланарли улкан кўпбурчаклар майдонини аниқладиБугун, 11:56ИТEР термоядровий реактори учун асосий модул ўрнатилдиИТEР термоядровий реактори учун асосий модул ўрнатилдиБугун, 11:25Хитойда NVIDIA GeForce RTX 50 серияли видеокарталари нархи кескин ошдиХитойда NVIDIA GeForce RTX 50 серияли видеокарталари нархи кескин ошдиБугун, 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб