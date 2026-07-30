Volvo лидар тизимидан воз кечди, Илон Маск эса огоҳлантирганини айтди

·24·Техно
Volvo лидар тизимидан воз кечди, Илон Маск эса огоҳлантирганини айтди
Қисқача

Шведларнинг Volvo компанияси EX90 ва ES90 русумли автомобилларида ЛиДАР датчикларидан фойдаланишни расман тўхтатишга қарор қилди. Бу ўзгаришга датчиклар етказиб берувчиси Луминар компаниясининг молиявий муаммолари ва банкротлик жараёнига дуч келгани сабаб бўлди. Норвегия бозоридаги харидорларга вада қилинган, аммо амалга ошмай қолган функсиялар учун 1800 евро миқдорида компенсация пули берилиши белгиланди.

Автомсозлик бозорида автоном бошқарув технологияларига ёндашувлар борасида яна бир муҳим ўзгариш юз берди. Ixbt.com маълумотига кўра, шведларнинг машҳур Volvo компанияси ўзининг EX90 ва ES90 русумли автомобилларида ЛиДАР датчикларидан фойдаланишни расман тўхтатишга қарор қилди. Мазкур қарор турли бозорларда турлича талқин қилиниб, автомобил ихлосмандлари ва соҳа мутахассисларининг эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу кескин ўзгаришга асосий сабаб сифатида Volvo компаниясининг ҳамкори ва датчиклар етказиб берувчиси бўлган Луминар компаниясининг молиявий муаммолари кўрсатилмоқда. Хусусан, Луминар ўз фаолиятида банкротлик жараёнига дуч келгани сабабли автомобиллар учун ушбу муҳим ускуналарни етказиб бера олмайдиган бўлди. Натижада Volvo ушбу технологиядан воз кечишга ва тизимни босқичма-босқич ёпишга мажбур бўлмоқда.

Норвегиядаги мижозларга компенсация тўланади

Мазкур технологик ўзгаришлар оқибатида харидорлар манфаатлари ҳам эътибордан четда қолмади. Хусусан, Норвегия бозоридаги харидорларга вада қилинган, аммо амалга ошмай қолган функциялар учун 1800 евро миқдорида компенсация пули берилиши белгиланди. Бу каби ҳолатлар автомобилсозликда етказиб берувчилар билан боғлиқ муаммолар охир-оқибат тўғридан-тўғри истеъмолчиларга таъсир қилишини кўрсатади.

Вазиятга Tesla раҳбари Илон Маск ҳам ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида муносабат билдирди. У ўзининг Х тармоғидаги саҳифасида шундай ёзди: «Мен уларни огоҳлантиришга ҳаракат қилгандим. Одамлар автомобилларни нейрон тармоқлар ва оптик датчиклар ёрдамида бошқаради. Худди шу нарса роботлаштирилган автомобилларга ҳам тегишли».

Илон Маскнинг лидар технологиясига нисбатан танқидий қарашлари

Илон Маск илгари ҳам лидар тизимларига нисбатан ўта салбий фикрларни билдириб келгани билан машҳур. У аввалроқ бу технологияни «фойдасиз ташаббус» деб атаган эди. Tesla компаниясининг асосчиси автоном бошқарув тизимларини яратишда қимматбаҳо лидар датчиклари шарт эмаслигига, асосий эътиборни сунъий интеллект ва камераларга қаратиш лозимлигига қатъий ишонади.

Ҳозирги кунда автомобилсозлик саноатида автоном ҳаракатланиш тизимларини ривожлантириш бўйича икки хил ёндашув мавжуд бўлиб қолмоқда. Бир гуруҳ компаниялар лидар ва радарларга таяниб иш кўрса, Tesla ва унинг тарафдорлари фақат оптик датчиклар ва нейрон тармоқлар орқали юқори натижаларга эришиш мумкинлигини исботлашга ҳаракат қилмоқда.

Volvo томонидан лидарлардан воз кечилиши ва Луминар компаниясининг банкротлиги ушбу технологик баҳсларда яна бир бор муҳим бурилиш ясади. Автомобил саноатининг келажаги қайси йўлдан бориши ва қайси технология устун келишини эса яқин йиллардаги амалий натижалар кўрсатиб беради.

VolvoИлон МаскЛидарTeslaТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starship синовлари муваффақиятли ўтди, бироқ иссиқлик изоляцияси ҳали тайёр эмасStarship синовлари муваффақиятли ўтди, бироқ иссиқлик изоляцияси ҳали тайёр эмасБугун, 14:59Хитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиХитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиБугун, 13:57OpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқдаOpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқдаБугун, 13:28Сьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқдаСьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқдаБугун, 12:58SpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзоладиSpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзоладиБугун, 12:24NASA Марсда ҳайратланарли улкан кўпбурчаклар майдонини аниқладиNASA Марсда ҳайратланарли улкан кўпбурчаклар майдонини аниқладиБугун, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб