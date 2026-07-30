Volvo лидар тизимидан воз кечди, Илон Маск эса огоҳлантирганини айтди
Шведларнинг Volvo компанияси EX90 ва ES90 русумли автомобилларида ЛиДАР датчикларидан фойдаланишни расман тўхтатишга қарор қилди. Бу ўзгаришга датчиклар етказиб берувчиси Луминар компаниясининг молиявий муаммолари ва банкротлик жараёнига дуч келгани сабаб бўлди. Норвегия бозоридаги харидорларга вада қилинган, аммо амалга ошмай қолган функсиялар учун 1800 евро миқдорида компенсация пули берилиши белгиланди.
Автомсозлик бозорида автоном бошқарув технологияларига ёндашувлар борасида яна бир муҳим ўзгариш юз берди. Ixbt.com маълумотига кўра, шведларнинг машҳур Volvo компанияси ўзининг EX90 ва ES90 русумли автомобилларида ЛиДАР датчикларидан фойдаланишни расман тўхтатишга қарор қилди. Мазкур қарор турли бозорларда турлича талқин қилиниб, автомобил ихлосмандлари ва соҳа мутахассисларининг эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу кескин ўзгаришга асосий сабаб сифатида Volvo компаниясининг ҳамкори ва датчиклар етказиб берувчиси бўлган Луминар компаниясининг молиявий муаммолари кўрсатилмоқда. Хусусан, Луминар ўз фаолиятида банкротлик жараёнига дуч келгани сабабли автомобиллар учун ушбу муҳим ускуналарни етказиб бера олмайдиган бўлди. Натижада Volvo ушбу технологиядан воз кечишга ва тизимни босқичма-босқич ёпишга мажбур бўлмоқда.
Норвегиядаги мижозларга компенсация тўланадиМазкур технологик ўзгаришлар оқибатида харидорлар манфаатлари ҳам эътибордан четда қолмади. Хусусан, Норвегия бозоридаги харидорларга вада қилинган, аммо амалга ошмай қолган функциялар учун 1800 евро миқдорида компенсация пули берилиши белгиланди. Бу каби ҳолатлар автомобилсозликда етказиб берувчилар билан боғлиқ муаммолар охир-оқибат тўғридан-тўғри истеъмолчиларга таъсир қилишини кўрсатади.
Вазиятга Tesla раҳбари Илон Маск ҳам ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида муносабат билдирди. У ўзининг Х тармоғидаги саҳифасида шундай ёзди: «Мен уларни огоҳлантиришга ҳаракат қилгандим. Одамлар автомобилларни нейрон тармоқлар ва оптик датчиклар ёрдамида бошқаради. Худди шу нарса роботлаштирилган автомобилларга ҳам тегишли».
Илон Маскнинг лидар технологиясига нисбатан танқидий қарашлариИлон Маск илгари ҳам лидар тизимларига нисбатан ўта салбий фикрларни билдириб келгани билан машҳур. У аввалроқ бу технологияни «фойдасиз ташаббус» деб атаган эди. Tesla компаниясининг асосчиси автоном бошқарув тизимларини яратишда қимматбаҳо лидар датчиклари шарт эмаслигига, асосий эътиборни сунъий интеллект ва камераларга қаратиш лозимлигига қатъий ишонади.
Ҳозирги кунда автомобилсозлик саноатида автоном ҳаракатланиш тизимларини ривожлантириш бўйича икки хил ёндашув мавжуд бўлиб қолмоқда. Бир гуруҳ компаниялар лидар ва радарларга таяниб иш кўрса, Tesla ва унинг тарафдорлари фақат оптик датчиклар ва нейрон тармоқлар орқали юқори натижаларга эришиш мумкинлигини исботлашга ҳаракат қилмоқда.
Volvo томонидан лидарлардан воз кечилиши ва Луминар компаниясининг банкротлиги ушбу технологик баҳсларда яна бир бор муҳим бурилиш ясади. Автомобил саноатининг келажаги қайси йўлдан бориши ва қайси технология устун келишини эса яқин йиллардаги амалий натижалар кўрсатиб беради.
…