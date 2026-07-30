Беҳзод Мирзаев ва Заҳро Мирзаева Умра зиёратини адо этмоқда (видео)

·0·Маданият
Беҳзод Мирзаев ва Заҳро Мирзаева Умра зиёратини адо этмоқда (видео)

Ўзбек санъатининг таниқли вакиллари — актёр Беҳзод Мирзаев ва актриса Заҳро Мирзаева айни кунларда муборак Умра зиёратини адо этиш учун Саудия Арабистонида бўлиб турибди.

Санъаткорлар муқаддас Макка шаҳрида ибодатларни адо этар экан, сафар давомида олинган сурат ва видеоларни ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида улашди. Ушбу лавҳалар мухлислар томонидан илиқ кутиб олиниб, уларга эзгу тилак ва дуолар йўлланмоқда.

Умра сафари актёр ва актриса учун унутилмас таассуротларга бой бўлиб, улар муқаддас масканларда ибодат ва зиёрат амалларини сидқидилдан бажармоқда.

Аллоҳ таоло уларнинг ибодатларини даргоҳида қабул этиб, эзгу ниятларини рўёбга чиқарсин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хонанда Азода Истанбулда операция қилинди: хонанданинг сўзлари мухлисларини xавотирга солиб қўйди!Хонанда Азода Истанбулда операция қилинди: хонанданинг сўзлари мухлисларини xавотирга солиб қўйди!Бугун, 02:34Жаҳонгир Отажонов мол-дунё ҳақида кутилмаган фикр билдирди (видео)Жаҳонгир Отажонов мол-дунё ҳақида кутилмаган фикр билдирди (видео)Кеча, 17:58Актёр Жаҳонгир Абдумаликов ҳаётида қувончли воқеа: ўғлининг исмини мухлисларига эълон қилди!Актёр Жаҳонгир Абдумаликов ҳаётида қувончли воқеа: ўғлининг исмини мухлисларига эълон қилди!Кеча, 17:52Озодбек Назарбековнинг Иссиқкўлдаги чиқиши тадбирга файз бағишлади (видео)Озодбек Назарбековнинг Иссиқкўлдаги чиқиши тадбирга файз бағишлади (видео)Кеча, 15:37Гулсанам Мамазоитова янги “Ғалате” таронасини тақдим этди (видео)Гулсанам Мамазоитова янги “Ғалате” таронасини тақдим этди (видео)Кеча, 14:54Юлдуз Усмонова: "Мерос қолдирманг!" (видео)Юлдуз Усмонова: "Мерос қолдирманг!" (видео)Кеча, 14:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида