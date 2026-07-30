Карло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаганига муносабат билдирди

·32·Спорт
Карло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаганига муносабат билдирди
Қисқача

Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти 34 ёшли ҳужумчи Неймарнинг халқаро футболдаги фаолиятини якунлагани борасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. 16 йил давомида миллий жамоа шарафини ҳимоя қилган афсонавий футболчи Шимолий Америкадаги мундиалнинг 1/8 финалида Норвегияга қарши кечган мағлубиятдан сўнг терма жамоадаги фаолиятига расман якун ясаганини еълон қилди.

Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти 34 ёшли ҳужумчи Неймарнинг халқаро футболдаги фаолиятини якунлагани борасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди ва уни 2026 йилги жаҳон чемпионатига жалб этгани тўғри қарор бўлганини қатъий ҳимоя қилди. Goal.com хабарига кўра, сўнгги 16 йил давомида миллий жамоа шарафини муносиб ҳимоя қилиб келган афсонавий футболчи Шимолий Америкадаги мундиалнинг 1/8 финалида Норвегияга қарши кечган оғир мағлубиятдан сўнг терма жамоадаги фаолиятига расман якун ясаганини эълон қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, турнир олдидан Неймар жисмоний ҳолати ва мушакларидаги жароҳатлар сабабли қатор қийинчиликларга дуч келганди. Хусусан, унинг болдир қисмидаги 2-даражали жароҳати туфайли гуруҳ босқичининг Марокаш ҳамда Гаитига қарши дастлабки учрашувларини ўтказиб юборишига тўғри келганди. Шунга қарамай, тажрибали мутахассис футболчининг таркибдаги ўрни муҳим бўлганини таъкидлади.

Жисмоний ҳолат бўйича эътирозлар ва ижобий муҳит

ESPN нашрига берган интервюсида Карло Анчелотти ҳужумчининг техник жиҳатдан кутилганидек тўлиқ фойда келтира олмаганини тан олди, бироқ унинг жамоадаги ижобий хулқ-атвори ва етакчилик фазилатларини юқори баҳолади. Мураббий футболчига кўрсатган муносабати ва профессионал ёндашуви учун миннатдорлик билдириб, 26 кишилик кенгайтирилган таркибга киритилиши тўғри қадам бўлганини яна бир бор тасдиқлади.

Шу билан бирга, италиялик мутахассис юлдуз футболчининг тайёргарлик жараёнидаги айрим жиҳатларидан норозилигини ҳам яширмади. Унинг фикрича, агар Неймар турнир олдидан ўз устида янада жиддийроқ ишлаб, жисмоний ҳолатини тўғри шакллантирганида, биринчи турданоқ майдонга тушиши мумкин эди. Ушбу ҳолат мураббий учун мундиал давомидаги ягона афсусланарли ҳолат бўлиб қолди.

Келажак сари: янги авлод даври

Неймарнинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаши Бразилия футболи фалсафасида туб бурилиш ясаши кутилмоқда. 2010-йиллардаги авлод вакилларига таяниб қолиш даври ортда қолаётганини таъкидлаган Карло Анчелотти эндиликда асосий эътибор 2030 йилги жаҳон чемпионатига қаратилишини билдирди.

Собиқ Реал Мадрид устози тарихда бир давр тугаб, унинг ўрнини ҳар доим янги ва янада кучлироқ авлод эгаллаши табиий жараён эканини қайд этди. Бразилия терма жамоаси энди ўзининг янги иқтидорларини кашф этиш ва жамоани босқичма-босқич янгилаш йўлидан бориши талаб этилади.

НеймарКарло АнчелоттиБразилияЖаҳон чемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария спорт директори FIFA ғоясидан норозилигини билдирдиБавария спорт директори FIFA ғоясидан норозилигини билдирдиБугун, 12:36Ҳусанов «Манчестер Сити» билан янги шартнома имзолагач нималар деди?Ҳусанов «Манчестер Сити» билан янги шартнома имзолагач нималар деди?Бугун, 12:36Карим Адееми Барселона сафида ўзининг тезлиги билан шерикларини лол қолдирдиКарим Адееми Барселона сафида ўзининг тезлиги билан шерикларини лол қолдирдиБугун, 11:53Микел Артета: Чемпионлик — бу якун эмас, янги давр бошланишиМикел Артета: Чемпионлик — бу якун эмас, янги давр бошланишиБугун, 11:52Анчелотти Бразилиянинг мундиалдаги мағлубиятига нима сабаб бўлганини айтдиАнчелотти Бразилиянинг мундиалдаги мағлубиятига нима сабаб бўлганини айтдиБугун, 10:00Расмan: Жон Стоунз «Сити»ни тарк этди — буюк ҳимоячи энди «Интер»да!Расмan: Жон Стоунз «Сити»ни тарк этди — буюк ҳимоячи энди «Интер»да!Бугун, 09:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди