Карло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаганига муносабат билдирди
Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти 34 ёшли ҳужумчи Неймарнинг халқаро футболдаги фаолиятини якунлагани борасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. 16 йил давомида миллий жамоа шарафини ҳимоя қилган афсонавий футболчи Шимолий Америкадаги мундиалнинг 1/8 финалида Норвегияга қарши кечган мағлубиятдан сўнг терма жамоадаги фаолиятига расман якун ясаганини еълон қилди.
Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти 34 ёшли ҳужумчи Неймарнинг халқаро футболдаги фаолиятини якунлагани борасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди ва уни 2026 йилги жаҳон чемпионатига жалб этгани тўғри қарор бўлганини қатъий ҳимоя қилди. Goal.com хабарига кўра, сўнгги 16 йил давомида миллий жамоа шарафини муносиб ҳимоя қилиб келган афсонавий футболчи Шимолий Америкадаги мундиалнинг 1/8 финалида Норвегияга қарши кечган оғир мағлубиятдан сўнг терма жамоадаги фаолиятига расман якун ясаганини эълон қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, турнир олдидан Неймар жисмоний ҳолати ва мушакларидаги жароҳатлар сабабли қатор қийинчиликларга дуч келганди. Хусусан, унинг болдир қисмидаги 2-даражали жароҳати туфайли гуруҳ босқичининг Марокаш ҳамда Гаитига қарши дастлабки учрашувларини ўтказиб юборишига тўғри келганди. Шунга қарамай, тажрибали мутахассис футболчининг таркибдаги ўрни муҳим бўлганини таъкидлади.
Жисмоний ҳолат бўйича эътирозлар ва ижобий муҳитESPN нашрига берган интервюсида Карло Анчелотти ҳужумчининг техник жиҳатдан кутилганидек тўлиқ фойда келтира олмаганини тан олди, бироқ унинг жамоадаги ижобий хулқ-атвори ва етакчилик фазилатларини юқори баҳолади. Мураббий футболчига кўрсатган муносабати ва профессионал ёндашуви учун миннатдорлик билдириб, 26 кишилик кенгайтирилган таркибга киритилиши тўғри қадам бўлганини яна бир бор тасдиқлади.
Шу билан бирга, италиялик мутахассис юлдуз футболчининг тайёргарлик жараёнидаги айрим жиҳатларидан норозилигини ҳам яширмади. Унинг фикрича, агар Неймар турнир олдидан ўз устида янада жиддийроқ ишлаб, жисмоний ҳолатини тўғри шакллантирганида, биринчи турданоқ майдонга тушиши мумкин эди. Ушбу ҳолат мураббий учун мундиал давомидаги ягона афсусланарли ҳолат бўлиб қолди.
Келажак сари: янги авлод давриНеймарнинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаши Бразилия футболи фалсафасида туб бурилиш ясаши кутилмоқда. 2010-йиллардаги авлод вакилларига таяниб қолиш даври ортда қолаётганини таъкидлаган Карло Анчелотти эндиликда асосий эътибор 2030 йилги жаҳон чемпионатига қаратилишини билдирди.
Собиқ Реал Мадрид устози тарихда бир давр тугаб, унинг ўрнини ҳар доим янги ва янада кучлироқ авлод эгаллаши табиий жараён эканини қайд этди. Бразилия терма жамоаси энди ўзининг янги иқтидорларини кашф этиш ва жамоани босқичма-босқич янгилаш йўлидан бориши талаб этилади.
…