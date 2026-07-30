Хитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушди
Хитойда жорий йилнинг биринчи ярмида електр енергияси ишлаб чиқаришда кўмир улуши илк бор 50 фоиздан пастга тушиб, 49,7 фоизни ташкил етди. Ҳисобот даврида мамлакатнинг кўмир електр стансиялари тахминан 2,5 триллион кВ•соат електр енергияси ишлаб чиқарди. Шунингдек, қайта тикланувчи манбалардан олинган електр енергияси ҳажми 2 триллион кВ•соатга яқинлашиб, унинг умумий улуши рекорд даражадаги 41,2 фоизга етди.
Хитой энергетика секторида муҳим тарихий марра қайд этилди. Мамлакат Миллий энергетика бошқармаси маълумотига кўра, жорий йилнинг биринчи ярмида кўмир генерацияси (электр энергияси ишлаб чиқариш) улуши илк бор 50 фоиздан пастга тушиб, 49,7 фоизни ташкил этди. Ушбу ўзгариш дунёдаги энг йирик иқтисодиётлардан бири бўлган Хитойнинг экологик тоза ва барқарор энергия моделига ўтишидаги кескин бурилиш сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳисобот даврида Хитойнинг кўмир электр станциялари тахминан 2,5 триллион кВ•соат электр энергияси ишлаб чиқарган. Таққослаш учун, бундан бир неча йил олдин айнан кўмир ёқилғиси Хитой энергетика тизимининг мутлақ асоси ҳисобланар эди. Ушбу кўрсаткичнинг пасайиши мамлакатда углерод чиқиндиларини камайтириш ва анъанавий қазилма ёқилғига қарамликни босқичма-босқич қисқартириш сиёсати ўз самарасини бераётганини кўрсатади.
Қайта тикланувчи энергия манбаларининг жадал ўсишиКўмир улушининг қисқариши фонида яшил энергетика кўрсаткичлари жадал суръатлар билан ўсиб бормоқда. Хабарларга кўра, биринчи ярим йилликда қайта тикланувчи манбалардан олинган электр энергияси ҳажми 2 триллион кВ•соатга яқинлашди ва унинг умумий баландликдаги улуши рекорд даражадаги 41,2 фоизга етди. Бу эса замонавий технологиялар ёрдамида экологик тоза энергетикага ўтиш нафақат режа, балки амалдаги натижа эканини тасдиқлайди.
Хусусан, фақат қуёш ва шамол электр станцияларининг ўзи 1,25 триллион кВ•соатдан ортиқ электр энергияси ишлаб чиқарди. Мазкур кўрсаткич мамлакатдаги умумий истеъмолнинг қарийб тўртдан бир қисмини таъминлади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, электр энергиясига бўлган янги талаб ўсишининг 60 фоиздан ортиғи айнан шундай экологик тоза манбалар ҳисобига қопланди.
Глобал етакчилик ва қувватлар балансининг ўзгаришиХитой нафақат ишлаб чиқариш ҳажмида, балки ўрнатилган қувватлар бўйича ҳам жаҳонда сўзсиз етакчиликни сақлаб қолмоқда. Жорий йилнинг май ҳолатига кўра, мамлакатдаги электр станцияларининг умумий ўрнатилган қуввати 4,01 миллиард кВ•соатдан ошди. Ушбу улкан кўрсаткич АҚШ, Европа Иттифоқи мамлакатлари, Ҳиндистон, Япония ва Россиянинг йиғинди қувватидан ҳам юқори экани эътиборга моликдир.
Энергетика бозоридаги узоқ муддатли тенденциялар ҳам чуқур таркибий ўзгаришларни кўрсатмоқда. Агар 2010-йилда кўмир электр станциялари мамлакат ўрнатилган қувватининг 61 фоизини ташкил этган бўлса, бугунги кунга келиб бу кўрсаткич 32 фоизгача пасайди. Шу билан бирга, қазилма ёқилғидан фойдаланмайдиган энергия манбаларининг улуши сезиларли даражада ошиб, 62 фоизга етди.
…