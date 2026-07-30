Хитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушди

·27·Техно
Хитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушди
Қисқача

Хитойда жорий йилнинг биринчи ярмида електр енергияси ишлаб чиқаришда кўмир улуши илк бор 50 фоиздан пастга тушиб, 49,7 фоизни ташкил етди. Ҳисобот даврида мамлакатнинг кўмир електр стансиялари тахминан 2,5 триллион кВ•соат електр енергияси ишлаб чиқарди. Шунингдек, қайта тикланувчи манбалардан олинган електр енергияси ҳажми 2 триллион кВ•соатга яқинлашиб, унинг умумий улуши рекорд даражадаги 41,2 фоизга етди.

Хитой энергетика секторида муҳим тарихий марра қайд этилди. Мамлакат Миллий энергетика бошқармаси маълумотига кўра, жорий йилнинг биринчи ярмида кўмир генерацияси (электр энергияси ишлаб чиқариш) улуши илк бор 50 фоиздан пастга тушиб, 49,7 фоизни ташкил этди. Ушбу ўзгариш дунёдаги энг йирик иқтисодиётлардан бири бўлган Хитойнинг экологик тоза ва барқарор энергия моделига ўтишидаги кескин бурилиш сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳисобот даврида Хитойнинг кўмир электр станциялари тахминан 2,5 триллион кВ•соат электр энергияси ишлаб чиқарган. Таққослаш учун, бундан бир неча йил олдин айнан кўмир ёқилғиси Хитой энергетика тизимининг мутлақ асоси ҳисобланар эди. Ушбу кўрсаткичнинг пасайиши мамлакатда углерод чиқиндиларини камайтириш ва анъанавий қазилма ёқилғига қарамликни босқичма-босқич қисқартириш сиёсати ўз самарасини бераётганини кўрсатади.

Қайта тикланувчи энергия манбаларининг жадал ўсиши

Кўмир улушининг қисқариши фонида яшил энергетика кўрсаткичлари жадал суръатлар билан ўсиб бормоқда. Хабарларга кўра, биринчи ярим йилликда қайта тикланувчи манбалардан олинган электр энергияси ҳажми 2 триллион кВ•соатга яқинлашди ва унинг умумий баландликдаги улуши рекорд даражадаги 41,2 фоизга етди. Бу эса замонавий технологиялар ёрдамида экологик тоза энергетикага ўтиш нафақат режа, балки амалдаги натижа эканини тасдиқлайди.

Хусусан, фақат қуёш ва шамол электр станцияларининг ўзи 1,25 триллион кВ•соатдан ортиқ электр энергияси ишлаб чиқарди. Мазкур кўрсаткич мамлакатдаги умумий истеъмолнинг қарийб тўртдан бир қисмини таъминлади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, электр энергиясига бўлган янги талаб ўсишининг 60 фоиздан ортиғи айнан шундай экологик тоза манбалар ҳисобига қопланди.

Глобал етакчилик ва қувватлар балансининг ўзгариши

Хитой нафақат ишлаб чиқариш ҳажмида, балки ўрнатилган қувватлар бўйича ҳам жаҳонда сўзсиз етакчиликни сақлаб қолмоқда. Жорий йилнинг май ҳолатига кўра, мамлакатдаги электр станцияларининг умумий ўрнатилган қуввати 4,01 миллиард кВ•соатдан ошди. Ушбу улкан кўрсаткич АҚШ, Европа Иттифоқи мамлакатлари, Ҳиндистон, Япония ва Россиянинг йиғинди қувватидан ҳам юқори экани эътиборга моликдир.

Энергетика бозоридаги узоқ муддатли тенденциялар ҳам чуқур таркибий ўзгаришларни кўрсатмоқда. Агар 2010-йилда кўмир электр станциялари мамлакат ўрнатилган қувватининг 61 фоизини ташкил этган бўлса, бугунги кунга келиб бу кўрсаткич 32 фоизгача пасайди. Шу билан бирга, қазилма ёқилғидан фойдаланмайдиган энергия манбаларининг улуши сезиларли даражада ошиб, 62 фоизга етди.

ХитойЭнергетикаКўмирҚайта тикланувчи энергияЭкология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Volvo лидар тизимидан воз кечди, Илон Маск эса огоҳлантирганини айтдиVolvo лидар тизимидан воз кечди, Илон Маск эса огоҳлантирганини айтдиБугун, 14:29OpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқдаOpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқдаБугун, 13:28Сьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқдаСьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқдаБугун, 12:58SpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзоладиSpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзоладиБугун, 12:24NASA Марсда ҳайратланарли улкан кўпбурчаклар майдонини аниқладиNASA Марсда ҳайратланарли улкан кўпбурчаклар майдонини аниқладиБугун, 11:56ИТEР термоядровий реактори учун асосий модул ўрнатилдиИТEР термоядровий реактори учун асосий модул ўрнатилдиБугун, 11:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб