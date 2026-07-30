Она вафот этган 9 ёшли ўғлининг юрак уришини 3 ёшли болада эшитди
Бразилияда 2024 йил феврал ойида вафот етган 9 ёшли Жессининг ота-онаси унинг аъзоларини донорликка топширишга қарор қилган еди. Шифокорлар марҳум боланинг юрагини туғилганидан буён оғир юрак хасталиги билан курашиб келган 3 ёшли Дейвига муваффақиятли кўчириб ўтказди. Ушбу муваффақиятли трансплантациядан сўнг Жессининг онаси стетоскоп орқали ўғлининг юрак уришини 3 ёшли болада тинглади.
Бразилияда юз берган таъсирли учрашув кўплаб инсонларнинг қалбига етиб борди. 9 ёшли Жессининг ота-онаси узоқ кутган лаҳзани бошдан кечириб, ўғлининг юраги кўчириб ўтказилган 3 ёшли Дейви билан илк бор учрашди.
Маълум қилинишича, Жесси 2024 йил феврал ойида аппендицитдан келиб чиққан оғир асоратлар сабаб вафот этган. Шифокорлар унда мия ўлимини қайд этганидан сўнг, ота-онаси оғир жудоликка қарамай, унинг аъзоларини донорликка топширишга қарор қилган.
Жессининг юраги туғилганидан буён оғир юрак хасталиги билан курашиб келган ва умрининг катта қисмини шифохонада ўтказган 3 ёшли Дейвига кўчириб ўтказилган. Муваффақиятли ўтган трансплантация кичкинтойга янги ҳаёт бахш этди.
Учрашувнинг энг таъсирли онлари Жессининг онаси стетоскоп орқали ўғлининг юрак уришини яна бир бор эшитган пайтда кузатилди. Бир вақтлар ўз фарзандининг кўксида урган юрак энди бошқа болага ҳаёт бағишлаётгани уни чуқур ҳаяжонга солди ва кўз ёшларини тийишга имкон бермади.
Шифокорларнинг таъкидлашича, орган донорлиги минглаб беморлар учун ҳаётни сақлаб қолиш имкониятини яратади. Жессининг оиласи эса энг оғир йўқотиш ортидан қабул қилинган қарор бошқа бир оилага қувонч ва умид олиб келганидан мамнун эканини билдирган.
…