Она дельфиннинг 6 кунлик мотами кўнгилларни ларзага солди

·53·Дунё
Она дельфиннинг 6 кунлик мотами кўнгилларни ларзага солди
Қисқача

Ғарбий Австралия соҳиллари яқинида она делфин нобуд бўлган боласини олти кун давомида сув юзасида кўтариб сузаётгани камераларга муҳрланди. Кузатув олиб борган денгиз биологларининг маълумотларига кўра, она делфин бу вақт давомида боласини бир лаҳза ҳам тарк етмаган. Шунингдек, подадаги яна 14 га яқин делфин унинг атрофида сузиб, мотам тутаётган онага ҳамроҳлик қилган.

Ҳинд океанида табиатнинг энг таъсирли лаҳзаларидан бири кузатилди. Ғарбий Австралия соҳиллари яқинида она дельфин нобуд бўлган боласини олти кун давомида сув юзасида кўтариб сузаётгани камераларга муҳрланди.

Кузатув олиб борган денгиз биологларининг маълумотларига кўра, она дельфин бу вақт давомида боласини бир лаҳза ҳам тарк этмаган. Энг эътиборлиси, подадаги яна 14 га яқин дельфин ҳам унинг атрофида сузиб, гўё мотам тутаётган онага ҳамроҳлик қилган.

Олимларнинг таъкидлашича, дельфинлар сайёрадаги энг ижтимоий ва ҳиссиётга бой сутэмизувчилардан бири ҳисобланади. Улар мураккаб оилавий алоқаларни шакллантиради, бир-бирини танийди, ҳамкорлик қилади ва айрим ҳолатларда яқинини йўқотганида қайғу аломатларини намоён этади.

Ҳинд океаниҒарбий Австралия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиПортугалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиБугун, 14:42Она вафот этган 9 ёшли ўғлининг юрак уришини 3 ёшли болада эшитдиОна вафот этган 9 ёшли ўғлининг юрак уришини 3 ёшли болада эшитдиБугун, 14:41Қизини фастфуддан қайтариш учун ота ноодатий усулни танладиҚизини фастфуддан қайтариш учун ота ноодатий усулни танладиБугун, 13:29АҚШ Эрон ҳудудидаги ҳарбий нишонларга оммавий ҳаво зарбалари бердиАҚШ Эрон ҳудудидаги ҳарбий нишонларга оммавий ҳаво зарбалари бердиБугун, 12:00АҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Украинани «келажак синов майдони» деб атадиАҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Украинани «келажак синов майдони» деб атадиБугун, 10:57Қора доғларсиз туғилган ноёб панда бутун дунёдаги ҳайвонсеварлар эътиборини тортди!Қора доғларсиз туғилган ноёб панда бутун дунёдаги ҳайвонсеварлар эътиборини тортди!Бугун, 02:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда