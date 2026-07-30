Жон Стоунз Миланга келди: Англиялик ҳимоячи Интер сафига қўшилмоқда
Англия терма жамоасининг тажрибали ҳимоячиси Жон Стоунз Италияга етиб келиб, амалдаги А Серия чемпиони Интер билан шартнома имзолашга тайёргарлик кўрмоқда. Sky Италиа маълумотига кўра, еркин агентга айланган 32 ёшли футболчи тиббий кўрикдан ўтиб, ҳар бир мавсум учун 4 миллион евро маош тўланадиган икки йиллик шартномага имзо чекиши кутилмоқда.
Англия терма жамоасининг тажрибали ҳимоячиси Жон Стоунз Италияга етиб келиб, амалдаги А Серия чемпиони Интер билан шартнома имзолашга тайёргарлик кўрмоқда. Манчестер Сити клуби билан амалдаги шартномаси якунлангач, эркин агентга айланган 32 ёшли футболчи Милан шаҳрига келиб тушди ва у ерда ОАВ ходимлари ҳамда мухлислар томонидан кутиб олинди. Sky Италиа маълумотига кўра, футболчи бугуннинг ўзида тиббий кўрикдан ўтиб, Миллий олимпия қўмитасидан (КОНИ) спорт фитнес сертификатини олиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эттихад стадионида ўтган ўн йиллик давомида улкан муваффақиятларга эришган Жон Стоунз ўз фаолиятида янги саҳифа очишга шайланмоқда. Италия чемпионатидаги ушбу чақирув ҳақида гапирар экан, футболчи ўзининг хурсандчилигини яширмади. "Бу ерда эканлигимдан жуда хурсандман, каттакон раҳмат. Тез орада кўришамиз, чао", — дея қисқача изоҳ берди ҳимоячи Сан-Сирорга етиб келгач.
Шартнома шартлари ва тажрибали ҳимоячининг аҳамиятиБарча расмиятчиликлар якунлангач, Жон Стоунз ҳар бир мавсум учун 4 миллион евро маош тўланадиган икки йиллик шартномага имзо чекиши кутилмоқда. Ушбу трансфер Интер бош мураббийи Кристиан Кивунинг ҳимоя чизиғини кучайтириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Клуб раҳбарияти Скудеттуни муваффақиятли ҳимоя қилиш учун айнан шундай халқаро майдонда катта тажрибага эга бўйича ўйинчиларга таянмоқда.
Манчестер Сити сафида ўтказган йиллари давомида Жон Стоунз жами 20 та йирик совринни қўлга киритган бўлиб, улар орасида олтита APЛ чемпионлиги ва Чемпионлар лигаси кубоги ҳам бор. Кивунинг ҳимоя чизиғига бундай ғолибона менталитетни олиб кириши жамоа учун катта фойда келтириши кутилмоқда. Бироқ, клубнинг трансфер бозоридаги фаоллиги шу билан чекланиб қолмайди.
Трансфер бозоридаги кейинги режалар ва жароҳатлар тарихиИнтер спорт директори Пьеро Аузилио Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро билан музокаралар олиб борилаётганини тасдиқлаган. Агар Бенжамин Павард ёзги трансфер ойнасида жамоани тарк этадиган бўлса, миланликлар ҳам Жон Стоунз, ҳам Аргентинанинг 2022-йилги жаҳон чемпионини ўз сафига қўшиб олиши мумкин. Шунингдек, қанот ҳимоясини кучайтириш учун Дед Спенс устувор нишон сифатида белгилангани хабар қилинмоқда.
Таъкидлаш жоизки, 2025/26-йилги мавсум Жон Стоунз учун жисмоний муаммолар сабабли қийин кечган эди. Сон ва болдир қисмидаги жароҳатлар унинг барча мусобақаларда атиги 18 та учрашувда майдонга тушишига сабаб бўлди. Шунга қарамай, у ЖЧда Англия терма жамоаси сафида бешта ўйин ўтказиб, учинчи ўринни эгалашда ўз ҳиссасини қўшди. Интер тиббий ходимлари бугунги кўрикда футболчининг жисмоний ҳолатига алоҳида эътибор қаратишади ва янги муҳит унга жароҳатларни унутишга ёрдам беришига умид қилмоқда.
…