Жон Стоунз Миланга келди: Англиялик ҳимоячи Интер сафига қўшилмоқда

·8·Спорт
Жон Стоунз Миланга келди: Англиялик ҳимоячи Интер сафига қўшилмоқда
Қисқача

Англия терма жамоасининг тажрибали ҳимоячиси Жон Стоунз Италияга етиб келиб, амалдаги А Серия чемпиони Интер билан шартнома имзолашга тайёргарлик кўрмоқда. Sky Италиа маълумотига кўра, еркин агентга айланган 32 ёшли футболчи тиббий кўрикдан ўтиб, ҳар бир мавсум учун 4 миллион евро маош тўланадиган икки йиллик шартномага имзо чекиши кутилмоқда.

Англия терма жамоасининг тажрибали ҳимоячиси Жон Стоунз Италияга етиб келиб, амалдаги А Серия чемпиони Интер билан шартнома имзолашга тайёргарлик кўрмоқда. Манчестер Сити клуби билан амалдаги шартномаси якунлангач, эркин агентга айланган 32 ёшли футболчи Милан шаҳрига келиб тушди ва у ерда ОАВ ходимлари ҳамда мухлислар томонидан кутиб олинди. Sky Италиа маълумотига кўра, футболчи бугуннинг ўзида тиббий кўрикдан ўтиб, Миллий олимпия қўмитасидан (КОНИ) спорт фитнес сертификатини олиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эттихад стадионида ўтган ўн йиллик давомида улкан муваффақиятларга эришган Жон Стоунз ўз фаолиятида янги саҳифа очишга шайланмоқда. Италия чемпионатидаги ушбу чақирув ҳақида гапирар экан, футболчи ўзининг хурсандчилигини яширмади. "Бу ерда эканлигимдан жуда хурсандман, каттакон раҳмат. Тез орада кўришамиз, чао", — дея қисқача изоҳ берди ҳимоячи Сан-Сирорга етиб келгач.

Шартнома шартлари ва тажрибали ҳимоячининг аҳамияти

Барча расмиятчиликлар якунлангач, Жон Стоунз ҳар бир мавсум учун 4 миллион евро маош тўланадиган икки йиллик шартномага имзо чекиши кутилмоқда. Ушбу трансфер Интер бош мураббийи Кристиан Кивунинг ҳимоя чизиғини кучайтириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Клуб раҳбарияти Скудеттуни муваффақиятли ҳимоя қилиш учун айнан шундай халқаро майдонда катта тажрибага эга бўйича ўйинчиларга таянмоқда.

Манчестер Сити сафида ўтказган йиллари давомида Жон Стоунз жами 20 та йирик совринни қўлга киритган бўлиб, улар орасида олтита APЛ чемпионлиги ва Чемпионлар лигаси кубоги ҳам бор. Кивунинг ҳимоя чизиғига бундай ғолибона менталитетни олиб кириши жамоа учун катта фойда келтириши кутилмоқда. Бироқ, клубнинг трансфер бозоридаги фаоллиги шу билан чекланиб қолмайди.

Трансфер бозоридаги кейинги режалар ва жароҳатлар тарихи

Интер спорт директори Пьеро Аузилио Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро билан музокаралар олиб борилаётганини тасдиқлаган. Агар Бенжамин Павард ёзги трансфер ойнасида жамоани тарк этадиган бўлса, миланликлар ҳам Жон Стоунз, ҳам Аргентинанинг 2022-йилги жаҳон чемпионини ўз сафига қўшиб олиши мумкин. Шунингдек, қанот ҳимоясини кучайтириш учун Дед Спенс устувор нишон сифатида белгилангани хабар қилинмоқда.

Таъкидлаш жоизки, 2025/26-йилги мавсум Жон Стоунз учун жисмоний муаммолар сабабли қийин кечган эди. Сон ва болдир қисмидаги жароҳатлар унинг барча мусобақаларда атиги 18 та учрашувда майдонга тушишига сабаб бўлди. Шунга қарамай, у ЖЧда Англия терма жамоаси сафида бешта ўйин ўтказиб, учинчи ўринни эгалашда ўз ҳиссасини қўшди. Интер тиббий ходимлари бугунги кўрикда футболчининг жисмоний ҳолатига алоҳида эътибор қаратишади ва янги муҳит унга жароҳатларни унутишга ёрдам беришига умид қилмоқда.

Жон СтоунзИнтерА СерияМанчестер СитиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карим Адееми Ламине Ямал билан рақобатдан қўрқмаслигини айтдиКарим Адееми Ламине Ямал билан рақобатдан қўрқмаслигини айтдиБугун, 14:54Карло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаганига муносабат билдирдиКарло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаганига муносабат билдирдиБугун, 13:31Бавария спорт директори FIFA ғоясидан норозилигини билдирдиБавария спорт директори FIFA ғоясидан норозилигини билдирдиБугун, 12:36Ҳусанов «Манчестер Сити» билан янги шартнома имзолагач нималар деди?Ҳусанов «Манчестер Сити» билан янги шартнома имзолагач нималар деди?Бугун, 12:36Карим Адееми Барселона сафида ўзининг тезлиги билан шерикларини лол қолдирдиКарим Адееми Барселона сафида ўзининг тезлиги билан шерикларини лол қолдирдиБугун, 11:53Микел Артета: Чемпионлик — бу якун эмас, янги давр бошланишиМикел Артета: Чемпионлик — бу якун эмас, янги давр бошланишиБугун, 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди