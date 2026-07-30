Карим Адееми Ламине Ямал билан рақобатдан қўрқмаслигини айтди

·0·Спорт
Карим Адееми Ламине Ямал билан рақобатдан қўрқмаслигини айтди

Каталониянинг Барселона клубига сафини қўшиб олган ҳужумчи Карим Адееми жамоанинг асосий таркибидан жой олиш учун юлдузли Ламине Ямал билан рақобатлашишдан чўчимаслигини маълум қилди. Немис футболчиси Боруссия Дортмунд сафидан кўчиб ўтгач, янги мавсум олдидан ўз имкониятлари ва бош мураббий Ханси Флик билан муносабатлари ҳақида гапириб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Mundo Deportivo нашри хабар қилишича, Барселона жамоасининг Саинт Георгеъс Паркдаги мавсумолди йиғини чоғида интервю берган 24 ёшли ҳужумчи Каталония клубидаги шароитларга тез мослашаётганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, жамоадаги кучли рақобат уни қўрқитмайди, аксинча, ўзига бўлган ишончни янада оширади.

Ханси Флик қўнғироғи трансфер ҳал қилувчи омили бўлди

Карим Адееми трансфер жараёни қандай кечгани ҳақида тўхталиб, бош мураббий Ханси Фликнинг биргина телефон қўнғироғи орзуйидаги жамоага ўтиш учун етарли бўлганини таъкидлади. Олдинроқ Германия терма жамоасида бирга ишлаган мураббий ва футболчи ўртасида ўзаро ишонч юқори даражада экани маълум бўлди.

Футболчининг сўзларига кўра, Флик уни кўндириш учун ортиқча ҳаракат қилишига ҳожат қолмаган. У шунчаки қўнғироқ қилиб, Каталонияга келишни хоҳлайдими ёки йўқлигини сўраган ва Адееми дунёнинг энг йирик клубидан таклиф тушганда бир зум ҳам иккиланмаганини қайд этди.

Ламине Ямал билан рақобат ва майдондаги вазифалар

Жамоанинг ёш юлдузи Ламине Ямал билан қанотдаги рақобат ҳақидаги саволга Карим Адееми қатъий ва очиқ жавоб берди. У ҳеч бир футболчидан қўрқмаслигини ва агар ўзининг энг яхши ўйинини намойиш эта олса, майдонга тушиш имкониятига эга бўлишига жиддий ишонтирди.

Ушбу трансфер Барселона жамоасининг ҳужум чизиғидаги имкониятларини янада кенгайтириб, рақобатни кучайтириши кутилмоқда. Ханси Фликнинг ушбу ҳужумчини ўз жамоасига жалб қилгани келгуси ўйинларда тактик вариантларни кўпайтириши шубҳасиз.

Карим АдеемиЛамине ЯмалХанси ФликБарселонаБоруссия Дортмунд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаганига муносабат билдирдиКарло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаганига муносабат билдирдиБугун, 13:31Бавария спорт директори FIFA ғоясидан норозилигини билдирдиБавария спорт директори FIFA ғоясидан норозилигини билдирдиБугун, 12:36Ҳусанов «Манчестер Сити» билан янги шартнома имзолагач нималар деди?Ҳусанов «Манчестер Сити» билан янги шартнома имзолагач нималар деди?Бугун, 12:36Карим Адееми Барселона сафида ўзининг тезлиги билан шерикларини лол қолдирдиКарим Адееми Барселона сафида ўзининг тезлиги билан шерикларини лол қолдирдиБугун, 11:53Микел Артета: Чемпионлик — бу якун эмас, янги давр бошланишиМикел Артета: Чемпионлик — бу якун эмас, янги давр бошланишиБугун, 11:52Анчелотти Бразилиянинг мундиалдаги мағлубиятига нима сабаб бўлганини айтдиАнчелотти Бразилиянинг мундиалдаги мағлубиятига нима сабаб бўлганини айтдиБугун, 10:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди