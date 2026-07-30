Карим Адееми Ламине Ямал билан рақобатдан қўрқмаслигини айтди
Каталониянинг Барселона клубига сафини қўшиб олган ҳужумчи Карим Адееми жамоанинг асосий таркибидан жой олиш учун юлдузли Ламине Ямал билан рақобатлашишдан чўчимаслигини маълум қилди. Немис футболчиси Боруссия Дортмунд сафидан кўчиб ўтгач, янги мавсум олдидан ўз имкониятлари ва бош мураббий Ханси Флик билан муносабатлари ҳақида гапириб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Mundo Deportivo нашри хабар қилишича, Барселона жамоасининг Саинт Георгеъс Паркдаги мавсумолди йиғини чоғида интервю берган 24 ёшли ҳужумчи Каталония клубидаги шароитларга тез мослашаётганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, жамоадаги кучли рақобат уни қўрқитмайди, аксинча, ўзига бўлган ишончни янада оширади.
Ханси Флик қўнғироғи трансфер ҳал қилувчи омили бўлдиКарим Адееми трансфер жараёни қандай кечгани ҳақида тўхталиб, бош мураббий Ханси Фликнинг биргина телефон қўнғироғи орзуйидаги жамоага ўтиш учун етарли бўлганини таъкидлади. Олдинроқ Германия терма жамоасида бирга ишлаган мураббий ва футболчи ўртасида ўзаро ишонч юқори даражада экани маълум бўлди.
Футболчининг сўзларига кўра, Флик уни кўндириш учун ортиқча ҳаракат қилишига ҳожат қолмаган. У шунчаки қўнғироқ қилиб, Каталонияга келишни хоҳлайдими ёки йўқлигини сўраган ва Адееми дунёнинг энг йирик клубидан таклиф тушганда бир зум ҳам иккиланмаганини қайд этди.
Ламине Ямал билан рақобат ва майдондаги вазифаларЖамоанинг ёш юлдузи Ламине Ямал билан қанотдаги рақобат ҳақидаги саволга Карим Адееми қатъий ва очиқ жавоб берди. У ҳеч бир футболчидан қўрқмаслигини ва агар ўзининг энг яхши ўйинини намойиш эта олса, майдонга тушиш имкониятига эга бўлишига жиддий ишонтирди.
Ушбу трансфер Барселона жамоасининг ҳужум чизиғидаги имкониятларини янада кенгайтириб, рақобатни кучайтириши кутилмоқда. Ханси Фликнинг ушбу ҳужумчини ўз жамоасига жалб қилгани келгуси ўйинларда тактик вариантларни кўпайтириши шубҳасиз.
…