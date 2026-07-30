Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан Чўлпонотага келди: кун тартибида нима бор?
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан давлат ташрифи доирасида Қирғизистоннинг Чўлпонота шаҳрига келди. «Иссиқкўл» халқаро аэропортида олий мартабали меҳмонларни Қирғизистон Президенти Садир Жапаров ва унинг рафиқаси шахсан кутиб олди.
Сафар дастурида икки томонлама стратегик шерикликни янги босқичга олиб чиқишга қаратилган музокаралар ҳамда Марказий Осиё давлатлари ва Озарбайжон раҳбарларининг норасмий учрашуви бор. Шу боис Иссиқкўлдаги мулоқотлар фақат Тошкент ва Бишкек муносабатлари эмас, балки бутун минтақа кун тартиби учун ҳам муҳим аҳамият касб этади.
Аэропортда тантанали кутиб олиш маросими
Тақдим этилган расмий хабарга кўра, Ўзбекистон раҳбарини кутиб олиш муносабати билан икки мамлакат давлат байроқлари кўтарилди ва фахрий қоровул саф тортди.
Садир Жапаровнинг олий мартабали меҳмонни рафиқаси билан бирга шахсан кутиб олгани ташрифнинг юқори сиёсий мақомини кўрсатади. Бундай маросимлар давлатлар ўртасидаги муносабатларда ўзаро ишонч ва яқинликка алоҳида урғу берилаётганини англатади.
Ўзбекистон ва Қирғизистон етакчилари сўнгги йилларда мунтазам мулоқот қилиб келмоқда. 2026 йил июнида Тошкентда ўтган учрашувда ҳам савдо айланмасини ошириш, саноат, транспорт, энергетика ва инфратузилма соҳаларидаги қўшма лойиҳаларни жадаллаштириш масалалари муҳокама қилинган эди.
Музокараларнинг марказида қайси масалалар туради?
Ташриф доирасида Шавкат Мирзиёев ва Садир Жапаров тор ҳамда кенгайтирилган таркибда музокаралар ўтказиши кутилмоқда.
Асосий эътибор қуйидаги йўналишларга қаратилиши мумкин:
ўзаро савдо ҳажмини янада ошириш;
саноат кооперациясини кенгайтириш;
чегараолди ҳудудлар ўртасидаги алоқаларни фаоллаштириш;
автомобиль ва темир йўл қатновларини ривожлантириш;
энергетика ва сув ресурслари бўйича ҳамкорлик;
туризм, маданият ва таълим соҳаларидаги алмашинувларни кўпайтириш.
Икки давлат ўртасидаги муносабатлар оддий қўшничиликдан кенг қамровли стратегик шериклик даражасига кўтарилган. Шунинг учун ҳозирги босқичда томонлар янги баёнотлардан кўра, аввал келишилган лойиҳаларни тезлаштириш ва уларни амалий натижага айлантиришга кўпроқ эътибор қаратиши кутилмоқда.
Иссиқкўлдаги учрашувнинг асосий интригаси
Шавкат Мирзиёевнинг Марказий Осиё давлатлари ва Озарбайжон раҳбарларининг норасмий Маслаҳат учрашувида иштирок этиши ҳам режалаштирилган.
Норасмий форматнинг афзаллиги шундаки, давлат раҳбарлари қатъий протокол ва узун расмий маърузаларсиз минтақадаги энг долзарб муаммоларни очиқ муҳокама қилиш имконига эга бўлади.
Мулоқотларда қуйидаги мавзулар кўтарилиши эҳтимол:
минтақадаги хавфсизлик вазияти;
транспорт йўлакларини ривожлантириш;
Каспий денгизи орқали Европа бозорларига чиқиш;
энергетика ва сув масалалари;
ўзаро савдодаги тўсиқларни камайтириш;
иқлим ўзгариши ва экологик хавфлар;
туризм ҳамда маданий алоқалар.
2025 йил ноябрида ўтказилган Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг еттинчи Маслаҳат учрашувида Озарбайжонни ушбу форматга тўла ҳуқуқли аъзо сифатида қабул қилиш бўйича принципиал қарор эълон қилинган эди. Бу билан минтақа мулоқоти географик жиҳатдан Каспий орқали Жанубий Кавказгача кенгайди.
Нега Озарбайжоннинг иштироки муҳим?
Озарбайжон Марказий Осиё давлатлари учун Европа ва Туркия бозорларига чиқишда муҳим транспорт бўғини ҳисобланади. Шу сабаб унинг минтақавий маслаҳатлашувларга қўшилиши транспорт ва логистика соҳасидаги ҳамкорликни тезлаштириши мумкин.
Айниқса, Транскаспий йўлаги орқали:
юк ташиш муддатини қисқартириш;
янги логистика марказларини ташкил этиш;
портлар имкониятини кенгайтириш;
божхона жараёнларини соддалаштириш;
экспорт йўналишларини диверсификация қилиш имкониятлари пайдо бўлади.
Шу маънода Иссиқкўлдаги норасмий учрашув фақат сиёсий мулоқот эмас, балки минтақанинг ташқи бозорларга чиқиш стратегияси муҳокама қилинадиган майдонга айланиши мумкин.
Ўзбекистон ва Қирғизистонни боғлаб турган манфаатлар
Икки мамлакатнинг умумий чегараси, яқин маданияти ва ўзаро боғлиқ иқтисодиёти муносабатларнинг алоҳида аҳамиятини белгилаб беради.
Сўнгги йилларда Тошкент ва Бишкек:
чегара масалаларини ҳал қилиш;
назорат-ўтказиш пунктларини очиш;
ҳудудлар ўртасида савдони кенгайтириш;
қўшма корхоналар ташкил этиш;
транспорт алоқаларини тиклаш йўналишларида сезиларли натижаларга эришди.
2025 йил ноябрида икки президентнинг Тошкентдаги учрашувида ҳам товар айирбошлашни кўпайтириш, транспорт, энергетика, саноат ва инфратузилма лойиҳаларини тезлаштириш устувор вазифалар сифатида белгиланган эди.
Энди асосий вазифа — сиёсий яқинликни аҳоли ва бизнес учун сезиладиган иқтисодий манфаатларга айлантириш.
Ташрифдан қандай натижалар кутилмоқда?
Музокаралар якунида қўшма баёнот, ҳукуматлараро ҳужжатлар ёки муайян лойиҳалар бўйича келишувлар қабул қилиниши мумкин. Бироқ ҳозирча имзоланадиган ҳужжатлар рўйхати очиқланмаган.
Ташриф самараси қуйидаги натижалар орқали баҳоланади:
Янги инвестиция ва савдо лойиҳалари эълон қилинадими?
Чегараолди ҳудудлар учун қўшимча енгилликлар бериладими?
Транспорт ва энергетика ташаббуслари бўйича аниқ муддатлар белгиланадими?
Марказий Осиё ва Озарбайжон ўртасидаги янги формат қандай мазмун билан тўлдирилади?
Айнан шу саволларга бериладиган жавоблар Иссиқкўлдаги ташрифнинг ҳақиқий сиёсий ва иқтисодий салмоғини белгилаб беради.
Асосий хулоса
Шавкат Мирзиёевнинг рафиқаси билан Қирғизистонга давлат ташрифи икки мамлакат ўртасидаги яқин муносабатларнинг навбатдаги муҳим босқичидир.
Чўлпонотадаги музокараларда стратегик шерикликни чуқурлаштириш, савдо ва қўшма лойиҳаларни кенгайтириш масалалари кўриб чиқилади. Норасмий минтақавий учрашув эса Марказий Осиё ва Озарбайжонни бирлаштирувчи янги сиёсий-иқтисодий форматнинг кейинги йўналишларини белгилаб бериши мумкин.
Энди асосий интрига — Иссиқкўлдаги самимий кутиб олиш маросими қандай амалий келишувлар билан якунланишида.
…