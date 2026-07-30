Хитойнинг қизиқарли усули: “Темир қулоқ” нима ва у қандай таъсир қилади?

·1·Дунё
Хитойнинг қизиқарли усули: “Темир қулоқ” нима ва у қандай таъсир қилади?

Хитойда “темир қулоқ” деб аталадиган ноодатий усул анъанавий табобатнинг қизиқарли амалиётларидан бири ҳисобланади. Ушбу усул қадимий акупрессура (босим нуқталари) тамойилларига асосланган бўлиб, қулоқдаги биологик фаол нуқталарни бир вақтнинг ўзида рағбатлантириш мақсадида махсус металл ҳалқалардан фойдаланилади.

Анъанавий Хитой табобатига кўра, қулоқ инсон танасининг турли аъзолари ва тизимлари билан боғлиқ кўплаб рефлектор нуқталарни ўзида мужассам этган. Шу сабабли ушбу нуқталарга босим бериш организмдаги энергия оқимини мувозанатлаштириш, мушакларни бўшаштириш, қон айланишини яхшилаш ҳамда стресс ва чарчоқни камайтиришга ёрдам бериши мумкинлиги таъкидланади.

Баъзи инсонлар муолажадан сўнг ўзини енгилроқ ҳис қилиши, бўйин ва елка мушакларидаги таранглик камайганини айтса-да, илмий тадқиқотлар бу усулнинг самарадорлигини тўлиқ тасдиқламаган. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) айрим ҳолатларда акупунктура ва акупрессура бўйича тадқиқотлар олиб борилганини қайд этади, бироқ “темир қулоқ” усулининг фойдаси юзасидан етарли ва ишончли клиник далиллар мавжуд эмас.

Шунга қарамай, “темир қулоқ” бугунги кунда ҳам Хитойда учраб турадиган, кўплаб сайёҳлар ва анъанавий табобат ихлосмандларининг қизиқишини уйғотаётган ноодатий муолажалардан бири бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиПортугалияда шов-шув: Трампнинг набираси Жоау Феликсга қизиқиш билдирдиБугун, 14:42Она вафот этган 9 ёшли ўғлининг юрак уришини 3 ёшли болада эшитдиОна вафот этган 9 ёшли ўғлининг юрак уришини 3 ёшли болада эшитдиБугун, 14:41Она дельфиннинг 6 кунлик мотами кўнгилларни ларзага солдиОна дельфиннинг 6 кунлик мотами кўнгилларни ларзага солдиБугун, 14:31Қизини фастфуддан қайтариш учун ота ноодатий усулни танладиҚизини фастфуддан қайтариш учун ота ноодатий усулни танладиБугун, 13:29АҚШ Эрон ҳудудидаги ҳарбий нишонларга оммавий ҳаво зарбалари бердиАҚШ Эрон ҳудудидаги ҳарбий нишонларга оммавий ҳаво зарбалари бердиБугун, 12:00АҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Украинани «келажак синов майдони» деб атадиАҚШнинг НАТОдаги доимий вакили Украинани «келажак синов майдони» деб атадиБугун, 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда