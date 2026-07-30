Хитойнинг қизиқарли усули: “Темир қулоқ” нима ва у қандай таъсир қилади?
Хитойда “темир қулоқ” деб аталадиган ноодатий усул анъанавий табобатнинг қизиқарли амалиётларидан бири ҳисобланади. Ушбу усул қадимий акупрессура (босим нуқталари) тамойилларига асосланган бўлиб, қулоқдаги биологик фаол нуқталарни бир вақтнинг ўзида рағбатлантириш мақсадида махсус металл ҳалқалардан фойдаланилади.
Анъанавий Хитой табобатига кўра, қулоқ инсон танасининг турли аъзолари ва тизимлари билан боғлиқ кўплаб рефлектор нуқталарни ўзида мужассам этган. Шу сабабли ушбу нуқталарга босим бериш организмдаги энергия оқимини мувозанатлаштириш, мушакларни бўшаштириш, қон айланишини яхшилаш ҳамда стресс ва чарчоқни камайтиришга ёрдам бериши мумкинлиги таъкидланади.
Баъзи инсонлар муолажадан сўнг ўзини енгилроқ ҳис қилиши, бўйин ва елка мушакларидаги таранглик камайганини айтса-да, илмий тадқиқотлар бу усулнинг самарадорлигини тўлиқ тасдиқламаган. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) айрим ҳолатларда акупунктура ва акупрессура бўйича тадқиқотлар олиб борилганини қайд этади, бироқ “темир қулоқ” усулининг фойдаси юзасидан етарли ва ишончли клиник далиллар мавжуд эмас.
Шунга қарамай, “темир қулоқ” бугунги кунда ҳам Хитойда учраб турадиган, кўплаб сайёҳлар ва анъанавий табобат ихлосмандларининг қизиқишини уйғотаётган ноодатий муолажалардан бири бўлиб қолмоқда.
…