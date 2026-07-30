Starship синовлари муваффақиятли ўтди, бироқ иссиқлик изоляцияси ҳали тайёр эмас
SpaceX компаниясининг Starship космик кемаси навбатдаги синов парвозини муваффақиятли якунлаб, космик технологиялар ривожида муҳим қадам ташлади. Бироқ кема атмосфера ва сувга қўниш босқичларини бажарганига қарамай, уни тезкор қайта учириш йўлида кема қобиғини ҳимоя қилувчи иссиқлик изоляцияси масаласи жиддий тўсиқ бўлиб қолмоқда.
SpaceX компаниясининг Starship космик кемаси ўзининг навбатдаги синов парвозини муваффақиятли якунлаб, космик технологиялар ривожида муҳим қадам ташлади. Бироқ ixbt.com маълумотига кўра, кема атмосферага кириш ва сувга қўниш босқичларини муваффақиятли бажарганига қараммай, уни тезкор қайта учириш йўлида жиддий тўсиқ сақланиб қолмоқда — бу ҳам бўлса кема қобиғини ҳимоя қилувчи иссиқлик изоляцияси масаласидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
АҚШнинг нуфузли мутахассислари, жумладан NASA ҳузуридаги Эйms тадқиқот марказининг собиқ муҳандиси Ден Раски, собиқ астронавт Чарлз Камарда ва собиқ расмий Чарлз Миллер Starship кемасининг Ҳинд океанига қўнганидан кейинги кадрларини чуқур таҳлил қилишди. Уларнинг хулосасига кўра, керамик плиталар туташган жойларда пайдо бўлаётган ёруғ йўллар ўта қизиб кетган газларнинг плиталар орасига кириб бораётганидан дарак беради.
Иссиқлик муҳофазаси ва унинг асосий муаммосиГарчи мавжуд иссиқлик ҳимояси ўзининг асосий вазифасини бажариб, кеманинг атмосферадан омон ўтишини таъминлаган бўлса-да, мутахассислар айрим плиталарда ёриқлар ва шикастланишлар борлигини қайд этишди. Муаммо кеманинг қайтишида эмас, балки уни кейинги парвозга тайёрлаш жараёнида намоён бўлади. Агар ҳар бир учишдан кейин минглаб плиталарни узоқ вақт давомида текшириш ва таъмирлаш талаб қилинса, тўлиқ ва тезкор кўп марталик фойдаланишга эришиб бўлмайди.
Экспертларнинг фикрича, бундай ҳолат ўтган асрдаги Спасе Шуттле дастурини эслатиб юборади. Ўшанда ҳам иссиқлик ҳимояси ишлаган, бироқ унга хизмат кўрсатиш жараёни парвозларни секин ва қиммат қилиб қўйган эди. Гарчи Starship пўлат корпуси плиталар қисман шикастланганда ҳам 800 даражагача бўлган қизишга бардош бера олса-да, бу кема учун қўшимча захира тақдим этади.
Келажакдаги режалар ва янги технологиялар заруратиSpaceX раҳбари Илон Маск илгарироқ тўлиқ кўп марталик фойдаланиладиган иссиқлик ҳимоясини Starship лойиҳасининг энг катта ҳал этилмаган муаммоси деб атаган эди. Компания ҳозирнинг ўзида янги материаллар устида ишламоқда, плиталар конструкцияси ҳамда уларни маҳкамлаш усулларини такомиллаштирмоқда. Бироқ таҳлилчилар жорий ёндашув эскича Спасе Шуттле архитектурасининг давоми эканини таъкидлашмоқда.
Бундай архитектура Starlink сунъий йўлдошларини мунтазам учириш учун етарли бўлиши мумкин, бироқ ой ва Марс дастурлари, орбитал маълумотлар марказлари ҳамда космик қуёш станциялари талаб қиладиган йилига юзлаб ва минглаб арзон парвозлар учун мутлақо янги иссиқлик ҳимояси технологиялари талаб этилади. Шу муносабат билан экспертлар NASA агентлигини космик аппаратларни орбитадан қайтариш бўйича фундаментал тадқиқотларни қайта бошлашга чақирмоқда, чунки бундай илмий изланишлар охирги 30 йил давомида молиялаштирилмаган.
…