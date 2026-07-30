Starship синовлари муваффақиятли ўтди, бироқ иссиқлик изоляцияси ҳали тайёр эмас

·1·Техно
Starship синовлари муваффақиятли ўтди, бироқ иссиқлик изоляцияси ҳали тайёр эмас
Қисқача

SpaceX компаниясининг Starship космик кемаси навбатдаги синов парвозини муваффақиятли якунлаб, космик технологиялар ривожида муҳим қадам ташлади. Бироқ кема атмосфера ва сувга қўниш босқичларини бажарганига қарамай, уни тезкор қайта учириш йўлида кема қобиғини ҳимоя қилувчи иссиқлик изоляцияси масаласи жиддий тўсиқ бўлиб қолмоқда.

SpaceX компаниясининг Starship космик кемаси ўзининг навбатдаги синов парвозини муваффақиятли якунлаб, космик технологиялар ривожида муҳим қадам ташлади. Бироқ ixbt.com маълумотига кўра, кема атмосферага кириш ва сувга қўниш босқичларини муваффақиятли бажарганига қараммай, уни тезкор қайта учириш йўлида жиддий тўсиқ сақланиб қолмоқда — бу ҳам бўлса кема қобиғини ҳимоя қилувчи иссиқлик изоляцияси масаласидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

АҚШнинг нуфузли мутахассислари, жумладан NASA ҳузуридаги Эйms тадқиқот марказининг собиқ муҳандиси Ден Раски, собиқ астронавт Чарлз Камарда ва собиқ расмий Чарлз Миллер Starship кемасининг Ҳинд океанига қўнганидан кейинги кадрларини чуқур таҳлил қилишди. Уларнинг хулосасига кўра, керамик плиталар туташган жойларда пайдо бўлаётган ёруғ йўллар ўта қизиб кетган газларнинг плиталар орасига кириб бораётганидан дарак беради.

Иссиқлик муҳофазаси ва унинг асосий муаммоси

Гарчи мавжуд иссиқлик ҳимояси ўзининг асосий вазифасини бажариб, кеманинг атмосферадан омон ўтишини таъминлаган бўлса-да, мутахассислар айрим плиталарда ёриқлар ва шикастланишлар борлигини қайд этишди. Муаммо кеманинг қайтишида эмас, балки уни кейинги парвозга тайёрлаш жараёнида намоён бўлади. Агар ҳар бир учишдан кейин минглаб плиталарни узоқ вақт давомида текшириш ва таъмирлаш талаб қилинса, тўлиқ ва тезкор кўп марталик фойдаланишга эришиб бўлмайди.

Экспертларнинг фикрича, бундай ҳолат ўтган асрдаги Спасе Шуттле дастурини эслатиб юборади. Ўшанда ҳам иссиқлик ҳимояси ишлаган, бироқ унга хизмат кўрсатиш жараёни парвозларни секин ва қиммат қилиб қўйган эди. Гарчи Starship пўлат корпуси плиталар қисман шикастланганда ҳам 800 даражагача бўлган қизишга бардош бера олса-да, бу кема учун қўшимча захира тақдим этади.

Келажакдаги режалар ва янги технологиялар зарурати

SpaceX раҳбари Илон Маск илгарироқ тўлиқ кўп марталик фойдаланиладиган иссиқлик ҳимоясини Starship лойиҳасининг энг катта ҳал этилмаган муаммоси деб атаган эди. Компания ҳозирнинг ўзида янги материаллар устида ишламоқда, плиталар конструкцияси ҳамда уларни маҳкамлаш усулларини такомиллаштирмоқда. Бироқ таҳлилчилар жорий ёндашув эскича Спасе Шуттле архитектурасининг давоми эканини таъкидлашмоқда.

Бундай архитектура Starlink сунъий йўлдошларини мунтазам учириш учун етарли бўлиши мумкин, бироқ ой ва Марс дастурлари, орбитал маълумотлар марказлари ҳамда космик қуёш станциялари талаб қиладиган йилига юзлаб ва минглаб арзон парвозлар учун мутлақо янги иссиқлик ҳимояси технологиялари талаб этилади. Шу муносабат билан экспертлар NASA агентлигини космик аппаратларни орбитадан қайтариш бўйича фундаментал тадқиқотларни қайта бошлашга чақирмоқда, чунки бундай илмий изланишлар охирги 30 йил давомида молиялаштирилмаган.

StarshipSpaceXИлон МаскNASAКосмик технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Volvo лидар тизимидан воз кечди, Илон Маск эса огоҳлантирганини айтдиVolvo лидар тизимидан воз кечди, Илон Маск эса огоҳлантирганини айтдиБугун, 14:29Хитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиХитой энергетикасида тарихий бурилиш: кўмир улуши 50 фоиздан тушдиБугун, 13:57OpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқдаOpenAI сунъий интеллектга мўлжалланган янги қурилмалар оиласини яратмоқдаБугун, 13:28Сьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқдаСьерра-Леоне касалхоналари Starlink интернетига уланмоқдаБугун, 12:58SpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзоладиSpaceX Pentagon учун 1,6 миллиард долларлик янги космик шартномани имзоладиБугун, 12:24NASA Марсда ҳайратланарли улкан кўпбурчаклар майдонини аниқладиNASA Марсда ҳайратланарли улкан кўпбурчаклар майдонини аниқладиБугун, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб