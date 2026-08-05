Юздаги ҳуснбузарни сиқди — бир зумда ўлим хавфига дуч келди

·249·Дунё
Юздаги ҳуснбузарни сиқди — бир зумда ўлим хавфига дуч келди
Қисқача

Бразилиялик блогер ва модел Виллиан Силва мўйлови яқинидаги яллиғланган ҳуснбузарни сиққач, юзи кучли шишиб, шифохонага ётқизилди. Шифокорлар инфексия миягача тарқалиб, менингит каби ҳаёт учун хавфли асоратларни келтириб чиқариши мумкинлигини айтди. Дерматолог Данижела Кавалканте де Алмейда Манжани бурун ва оғиз бурчаклари оралиғидаги ҳудуд қон томирлари бош мия тузилмалари билан боғлангани учун «ўлим учбурчаги» деб аталишини тушунтирди.

Бразилиялик блогер ва модел Виллиан Сильва оддий ҳуснбузарни сиқиш қандай хавфли оқибатларга олиб келиши мумкинлигини ўз мисолида кўрсатди. Ижтимоий тармоқларда Ken de CG номи билан танилган блогер мўйлови яқинидаги яллиғланган ҳуснбузарни сиққанидан сўнг шифохонага ётқизилган.

Унинг айтишича, аввал яллиғланган тукни олиб ташлаган, шундан кейин ҳуснбузарни сиққан. Орадан кўп ўтмай юзи кучли шишиб кетган ва аҳволи оғирлашган. Шифокорлар эса инфекция жиддий асоратларга сабаб бўлиши мумкинлигини билдирган.

Виллиан Сильванинг сўзларига кўра, инфекция энг оғир ҳолатда миягача тарқалиши эҳтимоли мавжуд бўлган.

«Бу ҳуснбузар туфайли юзим қаттиқ шишди. Менингит хавфи пайдо бўлди. Бу эса мияга таъсир қилиб, ҳаёт учун хавфли оқибатларга олиб келиши мумкин эди», — дейди блогер.

Дерматолог Данижела Кавалканте де Алмейда Манжанининг тушунтиришича, бурун билан оғиз бурчаклари оралиғидаги ҳудуд тиббиётда «ўлим учбурчаги» деб аталади. Чунки ушбу қисмдаги қон томирлари бош мия тузилмалари билан бевосита боғланган бўлиб, инфекция тез тарқалиши хавфини оширади.

Мутахассиснинг таъкидлашича, яллиғланган ҳуснбузарни сиқиш натижасида бактериялар тўқималарга чуқурроқ кириши мумкин. Бу эса каверноз синус тромбози, менингит, мия абсцесси ёки сепсис каби оғир асоратларга сабаб бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

Ҳозирда Виллиан Сильва даволанишни давом эттирмоқда. У бошидан кечирган воқеадан кейин ижтимоий тармоқларда ҳуснбузарларни ўзбошимчалик билан сиқиш хавфи ҳақида одамларни огоҳлантиришга қарор қилган.

«Оддий ҳуснбузарни сиққаним учун ҳаётимдан айрилишимга оз қолди», — дейди блогер.

Виллиан СилваКен де Си-ДжиДаниэла Кавалканте де Алмейда Манжани
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар кутмаган хавфли йўлбарс акула янги ҳудудда пайдо бўлдиОлимлар кутмаган хавфли йўлбарс акула янги ҳудудда пайдо бўлдиБугун, 13:59Шоколад ва қувонч: 106 ёшли Эдит Хилл узоқ умр кўриш сирини айтдиШоколад ва қувонч: 106 ёшли Эдит Хилл узоқ умр кўриш сирини айтдиБугун, 13:50Бугун SpaceX ракетаси Ойга қулаши кутилмоқда: нима юз беради?Бугун SpaceX ракетаси Ойга қулаши кутилмоқда: нима юз беради?Бугун, 13:40Криштиану Роналдунинг қимматбаҳо машиналари билан тушган сурати барчани диққатини тортдиКриштиану Роналдунинг қимматбаҳо машиналари билан тушган сурати барчани диққатини тортдиБугун, 13:30АҚШнинг аниқ зарба берувчи ракеталари деярли тугадиАҚШнинг аниқ зарба берувчи ракеталари деярли тугадиБугун, 12:16Дунёда ким кўпроқ маош олади: аёлларми ёки эркаклар?Дунёда ким кўпроқ маош олади: аёлларми ёки эркаклар?Бугун, 11:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди