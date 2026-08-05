Юздаги ҳуснбузарни сиқди — бир зумда ўлим хавфига дуч келди
Бразилиялик блогер ва модел Виллиан Силва мўйлови яқинидаги яллиғланган ҳуснбузарни сиққач, юзи кучли шишиб, шифохонага ётқизилди. Шифокорлар инфексия миягача тарқалиб, менингит каби ҳаёт учун хавфли асоратларни келтириб чиқариши мумкинлигини айтди. Дерматолог Данижела Кавалканте де Алмейда Манжани бурун ва оғиз бурчаклари оралиғидаги ҳудуд қон томирлари бош мия тузилмалари билан боғлангани учун «ўлим учбурчаги» деб аталишини тушунтирди.
Бразилиялик блогер ва модел Виллиан Сильва оддий ҳуснбузарни сиқиш қандай хавфли оқибатларга олиб келиши мумкинлигини ўз мисолида кўрсатди. Ижтимоий тармоқларда Ken de CG номи билан танилган блогер мўйлови яқинидаги яллиғланган ҳуснбузарни сиққанидан сўнг шифохонага ётқизилган.
Унинг айтишича, аввал яллиғланган тукни олиб ташлаган, шундан кейин ҳуснбузарни сиққан. Орадан кўп ўтмай юзи кучли шишиб кетган ва аҳволи оғирлашган. Шифокорлар эса инфекция жиддий асоратларга сабаб бўлиши мумкинлигини билдирган.
Виллиан Сильванинг сўзларига кўра, инфекция энг оғир ҳолатда миягача тарқалиши эҳтимоли мавжуд бўлган.
«Бу ҳуснбузар туфайли юзим қаттиқ шишди. Менингит хавфи пайдо бўлди. Бу эса мияга таъсир қилиб, ҳаёт учун хавфли оқибатларга олиб келиши мумкин эди», — дейди блогер.
Дерматолог Данижела Кавалканте де Алмейда Манжанининг тушунтиришича, бурун билан оғиз бурчаклари оралиғидаги ҳудуд тиббиётда «ўлим учбурчаги» деб аталади. Чунки ушбу қисмдаги қон томирлари бош мия тузилмалари билан бевосита боғланган бўлиб, инфекция тез тарқалиши хавфини оширади.
Мутахассиснинг таъкидлашича, яллиғланган ҳуснбузарни сиқиш натижасида бактериялар тўқималарга чуқурроқ кириши мумкин. Бу эса каверноз синус тромбози, менингит, мия абсцесси ёки сепсис каби оғир асоратларга сабаб бўлиши эҳтимолдан холи эмас.
Ҳозирда Виллиан Сильва даволанишни давом эттирмоқда. У бошидан кечирган воқеадан кейин ижтимоий тармоқларда ҳуснбузарларни ўзбошимчалик билан сиқиш хавфи ҳақида одамларни огоҳлантиришга қарор қилган.
«Оддий ҳуснбузарни сиққаним учун ҳаётимдан айрилишимга оз қолди», — дейди блогер.
…