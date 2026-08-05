“Ўргмчак одам” филми сюжети олдиндан айтилгани учун томошабинлар ўртасида жанжал юз берди

·31·Дунё
“Ўргмчак одам” филми сюжети олдиндан айтилгани учун томошабинлар ўртасида жанжал юз берди
Қисқача

Аргентина кинотеатрларидан бирида “Ўргимчак одам” филми намойиши томошабинлардан бирининг воқеаларни олдиндан айтиб бериши ортидан тўхтатилди. Филмни аввал кўрган йигит қаҳрамонлар тақдири ва сюжет ривожини ёнидаги қизга баланд овозда тушунтирган. Бошқа томошабинларнинг еътирозидан сўнг бошланган оғзаки тортишув оммавий муштлашувга айланган. Тартибсизлик сабаб премерага келганлар филмни охиригача кўра олмаган.

Аргентина кинотеатрларидан бирида "Ўргимчак одам" фильми премьераси кутилмаган жанжал билан якунланди. Сеанс пайтида бир йигит фильм воқеаларини олдиндан айтиб, атрофдагиларга халақит бера бошлаган.

У картинани аввал кўргани учун ёнидаги қизга қаҳрамонлар тақдири ва сюжет ривожини баланд овозда тушунтирган. Бу ҳолат бошқа томошабинларнинг норозилигига сабаб бўлган.

Залда ўтирганлар йигитдан сукут сақлашни ва фильмдаги кутилмаган воқеаларни ошкор қилмасликни талаб қилган. Дастлаб оғзаки тортишув сифатида бошланган баҳс тез орада оммавий муштлашувга айланган.

Вазият назоратдан чиққач, фильм намойиши тўхтатилган. Залда тартибсизлик юзага келиб, премьерага келган томошабинлар сеансни охиригача кўра олмаган.

АргентинаСпайдер-Мэн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нодир генетик ўзгариш: Ҳиндистон ўрмонларида ноёб "қора йўлбарслар" яшайди Нодир генетик ўзгариш: Ҳиндистон ўрмонларида ноёб "қора йўлбарслар" яшайдиБугун, 04:57Гўшт емайдиган вегетариан мушук тармоқларда барчани қизиқтириб қўйдиГўшт емайдиган вегетариан мушук тармоқларда барчани қизиқтириб қўйдиБугун, 04:37 Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этдиБугун, 04:19Дунёдаги энг ноёб балиқ «жин балиғи» ҳарбий база остида топилдиДунёдаги энг ноёб балиқ «жин балиғи» ҳарбий база остида топилдиБугун, 01:58«Дунёдаги энг хунук ит» бир ҳафтада интернетни забт этди«Дунёдаги энг хунук ит» бир ҳафтада интернетни забт этдиБугун, 01:27АҚШда хавфли паразит эпидемияси илк ўлим ҳолатларига олиб келдиАҚШда хавфли паразит эпидемияси илк ўлим ҳолатларига олиб келдиКеча, 22:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди