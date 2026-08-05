“Ўргмчак одам” филми сюжети олдиндан айтилгани учун томошабинлар ўртасида жанжал юз берди
Аргентина кинотеатрларидан бирида “Ўргимчак одам” филми намойиши томошабинлардан бирининг воқеаларни олдиндан айтиб бериши ортидан тўхтатилди. Филмни аввал кўрган йигит қаҳрамонлар тақдири ва сюжет ривожини ёнидаги қизга баланд овозда тушунтирган. Бошқа томошабинларнинг еътирозидан сўнг бошланган оғзаки тортишув оммавий муштлашувга айланган. Тартибсизлик сабаб премерага келганлар филмни охиригача кўра олмаган.
Аргентина кинотеатрларидан бирида "Ўргимчак одам" фильми премьераси кутилмаган жанжал билан якунланди. Сеанс пайтида бир йигит фильм воқеаларини олдиндан айтиб, атрофдагиларга халақит бера бошлаган.
У картинани аввал кўргани учун ёнидаги қизга қаҳрамонлар тақдири ва сюжет ривожини баланд овозда тушунтирган. Бу ҳолат бошқа томошабинларнинг норозилигига сабаб бўлган.
Залда ўтирганлар йигитдан сукут сақлашни ва фильмдаги кутилмаган воқеаларни ошкор қилмасликни талаб қилган. Дастлаб оғзаки тортишув сифатида бошланган баҳс тез орада оммавий муштлашувга айланган.
Вазият назоратдан чиққач, фильм намойиши тўхтатилган. Залда тартибсизлик юзага келиб, премьерага келган томошабинлар сеансни охиригача кўра олмаган.
…