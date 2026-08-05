Уч мағлубият, икки тарихий гол: ОФК Ўзбекистонни қандай баҳолади?
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг илк жаҳон чемпионати натижа нуқтаи назаридан оғир якунланди: учта ўйин, учта мағлубият ва гуруҳда сўнгги ўрин. Аммо рақамлар ортида мамлакат футболи тарихига кирган икки гол, мислсиз тажриба ва келажак учун чиқарилиши шарт бўлган жиддий хулосалар қолди.
Осиё футбол конфедерацияси мундиалда қатнашган қитъа вакилларининг иштирокини сарҳисоб қилар экан, Ўзбекистоннинг дебютида натижадан ташқари ижобий жиҳатлар ҳам бўлганига эътибор қаратди. 2026 йилги жаҳон чемпионатида Осиёдан рекорд даражадаги тўққизта жамоа иштирок этди.
Колумбияга қарши тарихий гол умид уйғотганди
Ўзбекистон «К» гуруҳидаги илк учрашувини Колумбияга қарши ўтказиб, 1:3 ҳисобида мағлуб бўлди. Ҳисоб жанубий америкаликларнинг осон ғалабасини англатмайди: Фабио Каннаваро шогирдлари рақибни охирги дақиқаларгача босим остида ушлашга ҳаракат қилди.
Даниэль Муньос биринчи бўлим сўнггида Колумбияни олдинга олиб чиққан бўлса, 60-дақиқада Аббосбек Файзуллаев мувозанатни тиклади. Шу тариқа у Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатларида гол урган биринчи футболчисига айланди. Бироқ орадан беш дақиқа ўтиб Луис Диас яна Колумбияни олдинга олиб чиқди, Жаминтон Кампас эса қўшиб берилган вақтда якуний ҳисобни ўрнатди.
ОФК мазкур беллашувдан кейин Каннаваронинг футболчилардаги интизом ва қатъиятни алоҳида эътироф этганини қайд этди. Италиялик мутахассис фикрича, дебютант жамоа катта саҳна босимига қарамай, тажрибали рақибни ғалаба учун қаттиқ ишлашга мажбур қилган.
Португалия маҳоратдаги фарқни кўрсатди
Иккинчи турда Ўзбекистон турнир фаворитларидан бири Португалияга қарши майдонга тушди. Бу сафар рақибнинг даражаси ва индивидуал маҳорати ҳал қилувчи аҳамият касб этди — учрашув 0:5 ҳисобида якунланди.
Криштиану Роналду биринчи бўлимда икки гол урди. Шунингдек, Нуну Мендеш ва Рафаэл Леау ҳам ўз номини таблога ёздирди, яна бир тўп Абдуқодир Ҳусановнинг автоголи сифатида қайд этилди. Роналду эса олтита турли жаҳон чемпионатида гол урган тарихдаги биринчи футболчи бўлди.
Кетма-кет икки мағлубиятдан кейин Ўзбекистоннинг плей-оффга чиқиш имконияти жуда пасайиб кетди. Конго Демократик Республикаси устидан ғалаба ҳам кейинги босқични кафолатламасди, аммо энг яхши учинчи ўрин соҳибларидан бири бўлиш имконини сақлаб қолиши мумкин эди.
Шомуродовнинг голидан кейин нима ўзгарди?
Ҳал қилувчи учрашув Ўзбекистон учун орзудагидек бошланди. Элдор Шомуродов 10-дақиқада мураккаб бурчакдан усталик билан зарба бериб, ҳисобни очди.
Биринчи бўлимдан кейин Ўзбекистон олдинда эди. Аммо танаффусдан сўнг Конго ДР босимни кучайтирди. Йоан Висса 68-дақиқада пенальтидан ҳисобни тенглаштирди, Фистон Майеле 78-дақиқада африкаликларни олдинга олиб чиқди. Қўшиб берилган вақтда Висса иккинчи голини уриб, 3:1 ҳисобидаги ғалабани таъминлади.
Шомуродовнинг голи эса Ўзбекистоннинг мундиалдаги энг ёрқин лаҳзаларидан бири бўлиб қолди. Мухлислар овоз беришида у гуруҳ босқичининг энг яхши голи деб топилди. Ўзбекистон капитани 36 фоиз овоз билан Лионель Месси ва Винисиус Жуниор каби юлдузларни ортда қолдирди.
Натижа оғир, аммо дебют бесамар эмас
Ўзбекистон гуруҳ босқичини нол очко билан якунлади. Терма жамоа учта учрашувда иккита гол урди ва ўз дарвозасидан 11 та тўп ўтказиб юборди.
Бу рақамлар ҳимоядаги хатолар, юқори суръатга мослашиш ва ўйин давомида режани ўзгартириш борасида муаммолар бўлганини кўрсатди. Айниқса, Конго ДРга қарши учрашувнинг иккинчи бўлимида жамоа устунликни сақлаб қолиш учун зарур бўлган совуққонлик ва халқаро тажрибага эга эмаслиги сезилди.
Шу билан бирга, жаҳон чемпионатига чиқишнинг ўзи Ўзбекистон футболи учун тарихий босқич бўлди. Аббосбек Файзуллаев мамлакатнинг мундиалдаги биринчи голини урди, Элдор Шомуродов эса турнирнинг энг чиройли голларидан бирига муаллифлик қилди.
Фабио Каннаваро мусобақадан кейин Ўзбекистон футболини ривожлантириш учун болалар академиялари, инфратузилма ва ёш футболчиларга сармоя киритишни давом эттириш зарурлигини таъкидлади. Унинг фикрича, жаҳон чемпионатидаги оғир сабоқлар келгуси ўсиш учун асос бўлиши керак.
Энди асосий нишон — Осиё Кубоги
Мундиал саҳифаси ёпилди, аммо терма жамоани навбатдаги катта синов кутиб турибди. 2027 йилги Осиё Кубоги 7 январдан 5 февралгача Саудия Арабистонида ўтказилади. Ўзбекистон «В» гуруҳида Баҳрайн, КХДР ва Иордания билан кураш олиб боради.
Жаҳон чемпионатидаги учта мағлубиятдан кейин терма жамоага фақат руҳий тикланиш эмас, ўйин услубини янада мустаҳкамлаш ҳам талаб этилади. Энди «тажриба тўпладик» деган изоҳнинг ўзи етарли бўлмайди — Осиё Кубогида ўша тажрибанинг натижаси кўриниши керак.
Ўзбекистоннинг илк мундиали ғалабасиз якунланди. Бироқ бу охирги нуқта эмас, балки жаҳон футболи талабларини яқиндан ҳис қилган янги босқичнинг бошланиши бўлиши мумкин. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…