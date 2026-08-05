Уч мағлубият, икки тарихий гол: ОФК Ўзбекистонни қандай баҳолади?

·1·Спорт
Уч мағлубият, икки тарихий гол: ОФК Ўзбекистонни қандай баҳолади?

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг илк жаҳон чемпионати натижа нуқтаи назаридан оғир якунланди: учта ўйин, учта мағлубият ва гуруҳда сўнгги ўрин. Аммо рақамлар ортида мамлакат футболи тарихига кирган икки гол, мислсиз тажриба ва келажак учун чиқарилиши шарт бўлган жиддий хулосалар қолди.

Осиё футбол конфедерацияси мундиалда қатнашган қитъа вакилларининг иштирокини сарҳисоб қилар экан, Ўзбекистоннинг дебютида натижадан ташқари ижобий жиҳатлар ҳам бўлганига эътибор қаратди. 2026 йилги жаҳон чемпионатида Осиёдан рекорд даражадаги тўққизта жамоа иштирок этди.

Колумбияга қарши тарихий гол умид уйғотганди

Ўзбекистон «К» гуруҳидаги илк учрашувини Колумбияга қарши ўтказиб, 1:3 ҳисобида мағлуб бўлди. Ҳисоб жанубий америкаликларнинг осон ғалабасини англатмайди: Фабио Каннаваро шогирдлари рақибни охирги дақиқаларгача босим остида ушлашга ҳаракат қилди.

Даниэль Муньос биринчи бўлим сўнггида Колумбияни олдинга олиб чиққан бўлса, 60-дақиқада Аббосбек Файзуллаев мувозанатни тиклади. Шу тариқа у Ўзбекистоннинг жаҳон чемпионатларида гол урган биринчи футболчисига айланди. Бироқ орадан беш дақиқа ўтиб Луис Диас яна Колумбияни олдинга олиб чиқди, Жаминтон Кампас эса қўшиб берилган вақтда якуний ҳисобни ўрнатди.

ОФК мазкур беллашувдан кейин Каннаваронинг футболчилардаги интизом ва қатъиятни алоҳида эътироф этганини қайд этди. Италиялик мутахассис фикрича, дебютант жамоа катта саҳна босимига қарамай, тажрибали рақибни ғалаба учун қаттиқ ишлашга мажбур қилган.

Португалия маҳоратдаги фарқни кўрсатди

Иккинчи турда Ўзбекистон турнир фаворитларидан бири Португалияга қарши майдонга тушди. Бу сафар рақибнинг даражаси ва индивидуал маҳорати ҳал қилувчи аҳамият касб этди — учрашув 0:5 ҳисобида якунланди.

Криштиану Роналду биринчи бўлимда икки гол урди. Шунингдек, Нуну Мендеш ва Рафаэл Леау ҳам ўз номини таблога ёздирди, яна бир тўп Абдуқодир Ҳусановнинг автоголи сифатида қайд этилди. Роналду эса олтита турли жаҳон чемпионатида гол урган тарихдаги биринчи футболчи бўлди.

Кетма-кет икки мағлубиятдан кейин Ўзбекистоннинг плей-оффга чиқиш имконияти жуда пасайиб кетди. Конго Демократик Республикаси устидан ғалаба ҳам кейинги босқични кафолатламасди, аммо энг яхши учинчи ўрин соҳибларидан бири бўлиш имконини сақлаб қолиши мумкин эди.

Шомуродовнинг голидан кейин нима ўзгарди?

Ҳал қилувчи учрашув Ўзбекистон учун орзудагидек бошланди. Элдор Шомуродов 10-дақиқада мураккаб бурчакдан усталик билан зарба бериб, ҳисобни очди.

Биринчи бўлимдан кейин Ўзбекистон олдинда эди. Аммо танаффусдан сўнг Конго ДР босимни кучайтирди. Йоан Висса 68-дақиқада пенальтидан ҳисобни тенглаштирди, Фистон Майеле 78-дақиқада африкаликларни олдинга олиб чиқди. Қўшиб берилган вақтда Висса иккинчи голини уриб, 3:1 ҳисобидаги ғалабани таъминлади.

Шомуродовнинг голи эса Ўзбекистоннинг мундиалдаги энг ёрқин лаҳзаларидан бири бўлиб қолди. Мухлислар овоз беришида у гуруҳ босқичининг энг яхши голи деб топилди. Ўзбекистон капитани 36 фоиз овоз билан Лионель Месси ва Винисиус Жуниор каби юлдузларни ортда қолдирди.

Натижа оғир, аммо дебют бесамар эмас

Ўзбекистон гуруҳ босқичини нол очко билан якунлади. Терма жамоа учта учрашувда иккита гол урди ва ўз дарвозасидан 11 та тўп ўтказиб юборди.

Бу рақамлар ҳимоядаги хатолар, юқори суръатга мослашиш ва ўйин давомида режани ўзгартириш борасида муаммолар бўлганини кўрсатди. Айниқса, Конго ДРга қарши учрашувнинг иккинчи бўлимида жамоа устунликни сақлаб қолиш учун зарур бўлган совуққонлик ва халқаро тажрибага эга эмаслиги сезилди.

Шу билан бирга, жаҳон чемпионатига чиқишнинг ўзи Ўзбекистон футболи учун тарихий босқич бўлди. Аббосбек Файзуллаев мамлакатнинг мундиалдаги биринчи голини урди, Элдор Шомуродов эса турнирнинг энг чиройли голларидан бирига муаллифлик қилди.

Фабио Каннаваро мусобақадан кейин Ўзбекистон футболини ривожлантириш учун болалар академиялари, инфратузилма ва ёш футболчиларга сармоя киритишни давом эттириш зарурлигини таъкидлади. Унинг фикрича, жаҳон чемпионатидаги оғир сабоқлар келгуси ўсиш учун асос бўлиши керак.

Энди асосий нишон — Осиё Кубоги

Мундиал саҳифаси ёпилди, аммо терма жамоани навбатдаги катта синов кутиб турибди. 2027 йилги Осиё Кубоги 7 январдан 5 февралгача Саудия Арабистонида ўтказилади. Ўзбекистон «В» гуруҳида Баҳрайн, КХДР ва Иордания билан кураш олиб боради.

Жаҳон чемпионатидаги учта мағлубиятдан кейин терма жамоага фақат руҳий тикланиш эмас, ўйин услубини янада мустаҳкамлаш ҳам талаб этилади. Энди «тажриба тўпладик» деган изоҳнинг ўзи етарли бўлмайди — Осиё Кубогида ўша тажрибанинг натижаси кўриниши керак.

Ўзбекистоннинг илк мундиали ғалабасиз якунланди. Бироқ бу охирги нуқта эмас, балки жаҳон футболи талабларини яқиндан ҳис қилган янги босқичнинг бошланиши бўлиши мумкин. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Диёра Келдиёрова татамига қайтди: катта рестарт яқинми?Диёра Келдиёрова татамига қайтди: катта рестарт яқинми?Бугун, 06:07«Сити» Педру Нету учун биринчи қадамни ташлади: трансфер нимага боғлиқ?«Сити» Педру Нету учун биринчи қадамни ташлади: трансфер нимага боғлиқ?Бугун, 06:002026-йилги Леагуес Куп турнири: асосий интрига ва ўзгаришлар2026-йилги Леагуес Куп турнири: асосий интрига ва ўзгаришларБугун, 03:35Ливерпул Пари Сен-Жермен вингери Иброҳим Мбае трансферига яқинлашмоқдаЛиверпул Пари Сен-Жермен вингери Иброҳим Мбае трансферига яқинлашмоқдаБугун, 02:59Челси клубининг янги интизомий сиёсати мухлисларда эътироз уйғотдиЧелси клубининг янги интизомий сиёсати мухлисларда эътироз уйғотдиБугун, 02:39Жанни Инфантино Килиан Мбаппенинг рекордларини олқишладиЖанни Инфантино Килиан Мбаппенинг рекордларини олқишладиБугун, 01:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда