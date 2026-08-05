Тула вилоятидаги Wildberries марказига дрон қулади: бир киши яраланди

·85·Дунё
Тула вилоятидаги Wildberries марказига дрон қулади: бир киши яраланди
Қисқача

Россиянинг Тула вилоятидаги Wildberries саралаш маркази ҳудудига дрон қулаб, ёнғин чиқди ва бир киши жароҳатланди. Вилоят губернатори Дмитрий Миляев ҳодисани Украина дронлари ҳужуми билан боғлади, бироқ аппарат обектга бевосита урилгани ёки ҳаво ҳужумидан мудофаа тизими таъсиридан кейин қулагани ҳозирча номаълум.

Фото: РИА Новости / Кирилл Брага
Россиянинг Тула вилоятидаги Wildberries саралаш маркази ҳудудига учувчисиз аппарат қулаб, ёнғин келиб чиқди. Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида бир киши жароҳатланган, ҳалок бўлганлар йўқ.

Вилоят губернатори Дмитрий Миляев тунги ҳужумни Украина дронлари билан боғлади. Бироқ ҳодисанинг барча тафсилотлари, жумладан, аппарат объектга бевосита урилгани ёки ҳаво ҳужумидан мудофаа тизими таъсиридан кейин қулаб тушгани ҳозирча очиқланмаган.

Саралаш марказида ёнғин бошланди

Миляевнинг маълум қилишича, учувчисиз аппарат Wildberries саралаш маркази ҳудудига қулаб, шундан сўнг ёниб кетган.

Воқеа жойига тезкор хизматлар ва ёнғин ўчириш бўлинмалари жалб этилган. Очиқ манбаларда тарқалган дастлабки кадрларда объект ҳудудида кучли ёнғин кузатилган, аммо унинг майдони ва бинога етказилган зарар миқдори ҳали расман маълум қилинмаган.

Марказдаги ходимлар эвакуация қилингани, омбордаги маҳсулотларга қанча зарар етгани ва логистика жараёни тўхтатилган-тўхтатилмагани ҳақида ҳам ҳозирча аниқ маълумот йўқ.

Бир кишига тиббий ёрдам кўрсатилмоқда

Губернатор келтирган дастлабки маълумотларга кўра, ҳодисада бир киши жароҳат олган. Унга тиббий ёрдам кўрсатилмоқда.

Жабрланувчининг марказ ходими экани, унинг жароҳати қай даражада оғирлиги ва шифохонага ётқизилган-ётқизилмагани очиқланмаган.

Ҳалок бўлганлар ҳақида хабар берилмади. Тезкор хизматлар ҳудудни кўздан кечириш ва ёнғин оқибатларини бартараф этиш ишларини давом эттирмоқда.

Уйлар ва саноат объектлари ҳам зарар кўрди

Тунги ҳодиса фақат Wildberries маркази билан чекланмаган.

Дастлабки маълумотларга кўра:

— Венёв туманида иккита кўп қаватли уй зарарланган;
— Новомосковск туманида бир ишлаб чиқариш объектига шикаст етган;
— Узловая туманидаги яна бир саноат объекти зарар кўрган.

Уйларда яшовчилар ёки корхоналар ходимлари орасида қўшимча жабрланганлар бор-йўқлиги маълум қилинмади. Биноларга етган зарар ҳажми ҳам текширувдан сўнг аниқланиши кутилмоқда.

Wildberries объектларига ҳужумлар кўпайди

Бу Россиядаги Wildberries логистика инфратузилмаси билан боғлиқ биринчи дрон ҳодисаси эмас.

Reuters ва Associated Press маълумотларига кўра, июль ойининг иккинчи ярмидан август бошигача Россиянинг турли ҳудудларида компанияга тегишли ўндан ортиқ омбор ва логистика маркази ҳужумларга учраган. 2 август куни Самара вилоятидаги Wildberries омборида ҳам дрон ҳужумидан кейин ёнғин чиққан, аммо ўша воқеада жабрланганлар бўлмаган.

Украина айрим логистика объектларидан Россия ҳарбий таъминотида фойдаланилаётганини билдирган. Wildberries эса ўз омборларининг ҳарбий мақсадларда ишлатилишини рад этган.

Ҳодиса тафсилотлари ҳали тўлиқ эмас

Ҳозирча бир нечта муҳим савол очиқ қолмоқда:

— дрон марказга бевосита зарба берганми ёки уриб туширилгандан кейин қулаб тушганми;
— ёнғин қанча майдонни қамраб олган;
— саралаш маркази фаолияти тўхтатилганми;
— мижозлар буюртмалари ва сотувчилар маҳсулотларига зарар етганми;
— турар жойлар ва саноат объектларидаги зарар миқдори қанча.

Расмий идоралар ҳозирча дастлабки маълумотларни эълон қилди. Ҳодисанинг тўлиқ кўлами ёнғин бартараф этилиб, объектлар текширилгандан кейин маълум бўлади. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингиз ҳамда дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

ВайлдберризРоссияТулаДмитрий МиляевРИА Новости
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар кутмаган хавфли йўлбарс акула янги ҳудудда пайдо бўлдиОлимлар кутмаган хавфли йўлбарс акула янги ҳудудда пайдо бўлдиБугун, 13:59Шоколад ва қувонч: 106 ёшли Эдит Хилл узоқ умр кўриш сирини айтдиШоколад ва қувонч: 106 ёшли Эдит Хилл узоқ умр кўриш сирини айтдиБугун, 13:50Бугун SpaceX ракетаси Ойга қулаши кутилмоқда: нима юз беради?Бугун SpaceX ракетаси Ойга қулаши кутилмоқда: нима юз беради?Бугун, 13:40Криштиану Роналдунинг қимматбаҳо машиналари билан тушган сурати барчани диққатини тортдиКриштиану Роналдунинг қимматбаҳо машиналари билан тушган сурати барчани диққатини тортдиБугун, 13:30АҚШнинг аниқ зарба берувчи ракеталари деярли тугадиАҚШнинг аниқ зарба берувчи ракеталари деярли тугадиБугун, 12:16Дунёда ким кўпроқ маош олади: аёлларми ёки эркаклар?Дунёда ким кўпроқ маош олади: аёлларми ёки эркаклар?Бугун, 11:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди