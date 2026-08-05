Тула вилоятидаги Wildberries марказига дрон қулади: бир киши яраланди
Россиянинг Тула вилоятидаги Wildberries саралаш маркази ҳудудига дрон қулаб, ёнғин чиқди ва бир киши жароҳатланди. Вилоят губернатори Дмитрий Миляев ҳодисани Украина дронлари ҳужуми билан боғлади, бироқ аппарат обектга бевосита урилгани ёки ҳаво ҳужумидан мудофаа тизими таъсиридан кейин қулагани ҳозирча номаълум.
Фото: РИА Новости / Кирилл Брага
Россиянинг Тула вилоятидаги Wildberries саралаш маркази ҳудудига учувчисиз аппарат қулаб, ёнғин келиб чиқди. Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида бир киши жароҳатланган, ҳалок бўлганлар йўқ.
Вилоят губернатори Дмитрий Миляев тунги ҳужумни Украина дронлари билан боғлади. Бироқ ҳодисанинг барча тафсилотлари, жумладан, аппарат объектга бевосита урилгани ёки ҳаво ҳужумидан мудофаа тизими таъсиридан кейин қулаб тушгани ҳозирча очиқланмаган.
Саралаш марказида ёнғин бошланди
Миляевнинг маълум қилишича, учувчисиз аппарат Wildberries саралаш маркази ҳудудига қулаб, шундан сўнг ёниб кетган.
Воқеа жойига тезкор хизматлар ва ёнғин ўчириш бўлинмалари жалб этилган. Очиқ манбаларда тарқалган дастлабки кадрларда объект ҳудудида кучли ёнғин кузатилган, аммо унинг майдони ва бинога етказилган зарар миқдори ҳали расман маълум қилинмаган.
Марказдаги ходимлар эвакуация қилингани, омбордаги маҳсулотларга қанча зарар етгани ва логистика жараёни тўхтатилган-тўхтатилмагани ҳақида ҳам ҳозирча аниқ маълумот йўқ.
Бир кишига тиббий ёрдам кўрсатилмоқда
Губернатор келтирган дастлабки маълумотларга кўра, ҳодисада бир киши жароҳат олган. Унга тиббий ёрдам кўрсатилмоқда.
Жабрланувчининг марказ ходими экани, унинг жароҳати қай даражада оғирлиги ва шифохонага ётқизилган-ётқизилмагани очиқланмаган.
Ҳалок бўлганлар ҳақида хабар берилмади. Тезкор хизматлар ҳудудни кўздан кечириш ва ёнғин оқибатларини бартараф этиш ишларини давом эттирмоқда.
Уйлар ва саноат объектлари ҳам зарар кўрди
Тунги ҳодиса фақат Wildberries маркази билан чекланмаган.
Дастлабки маълумотларга кўра:
— Венёв туманида иккита кўп қаватли уй зарарланган;
— Новомосковск туманида бир ишлаб чиқариш объектига шикаст етган;
— Узловая туманидаги яна бир саноат объекти зарар кўрган.
Уйларда яшовчилар ёки корхоналар ходимлари орасида қўшимча жабрланганлар бор-йўқлиги маълум қилинмади. Биноларга етган зарар ҳажми ҳам текширувдан сўнг аниқланиши кутилмоқда.
Wildberries объектларига ҳужумлар кўпайди
Бу Россиядаги Wildberries логистика инфратузилмаси билан боғлиқ биринчи дрон ҳодисаси эмас.
Reuters ва Associated Press маълумотларига кўра, июль ойининг иккинчи ярмидан август бошигача Россиянинг турли ҳудудларида компанияга тегишли ўндан ортиқ омбор ва логистика маркази ҳужумларга учраган. 2 август куни Самара вилоятидаги Wildberries омборида ҳам дрон ҳужумидан кейин ёнғин чиққан, аммо ўша воқеада жабрланганлар бўлмаган.
Украина айрим логистика объектларидан Россия ҳарбий таъминотида фойдаланилаётганини билдирган. Wildberries эса ўз омборларининг ҳарбий мақсадларда ишлатилишини рад этган.
Ҳодиса тафсилотлари ҳали тўлиқ эмас
Ҳозирча бир нечта муҳим савол очиқ қолмоқда:
— дрон марказга бевосита зарба берганми ёки уриб туширилгандан кейин қулаб тушганми;
— ёнғин қанча майдонни қамраб олган;
— саралаш маркази фаолияти тўхтатилганми;
— мижозлар буюртмалари ва сотувчилар маҳсулотларига зарар етганми;
— турар жойлар ва саноат объектларидаги зарар миқдори қанча.
Расмий идоралар ҳозирча дастлабки маълумотларни эълон қилди. Ҳодисанинг тўлиқ кўлами ёнғин бартараф этилиб, объектлар текширилгандан кейин маълум бўлади. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингиз ҳамда дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…