Салоҳ Туркияга йўл олди: «Трабзонспор» музокарани тасдиқлади

·78·Спорт
Салоҳ Туркияга йўл олди: «Трабзонспор» музокарани тасдиқлади
Қисқача

«Trabzonspor» Муҳаммад Салоҳни ўз сафига қўшиб олиш бўйича расмий музокаралар бошланганини тасдиқлади, бироқ шартнома ҳали имзоланмаган. Салоҳ 5 август куни Туркияга келиб, аввал Истанбулда тиббий кўрикдан ўтиши, кейин Трабзонга йўл олиши кутилмоқда. Туркия ва Британия матбуотида футболчи билан икки йиллик шартнома тузилиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалган, аммо унинг муддати, маоши ва бонуслари расман очиқланмаган.

Муҳаммад Салоҳнинг фаолиятида янги ва кутилмаган саҳифа очилиши мумкин. «Трабзонспор» мисрлик юлдузни ўз сафига қўшиб олиш бўйича расмий музокаралар бошланганини эълон қилди.

Трансферга доир келишув анча илгарилаган бўлса-да, ҳозирча шартнома имзолангани тасдиқланган эмас. Салоҳ 5 август куни Туркияга келиши, тиббий кўрикдан ўтиши ва музокараларни якуний босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

«Трабзонспор» расмий баёнот берди

Туркия клуби оммавий ахборотни ошкор қилиш платформаси орқали эркин агент мақомидаги Муҳаммад Салоҳни трансфер қилиш бўйича музокаралар бошланганини маълум қилди.

«Трабзонспор» президенти Эртуғрул Доған ҳам музокаралар давом этаётганини тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, футболчи дастлаб Истанбулда тиббий кўрикдан ўтади, кейин эса Трабзонга йўл олади.

Клуб раҳбари трансфер ҳали тўлиқ якунланмаганини, шартнома имзоланиши эса кейинги босқичда амалга оширилиши мумкинлигини айтди.

Салоҳни тарихий кутиб олиш режалаштирилган

«Трабзонспор» мухлисларга мурожаат қилиб, Салоҳнинг 5 август куни Истанбулдаги Отатурк аэропортига келиши режалаштирилганини билдирди.

Футболчи шу куннинг ўзида Трабзонга бориши кутилмоқда. Клуб уни кутиб олиш маросими тафсилотлари кейинроқ эълон қилинишини маълум қилган.

Бу ҳаракатлар музокаралар якуний босқичга яқинлашганини кўрсатади. Бироқ тиббий кўрик, имзо ва клубнинг якуний расмий эълони бўлмагунича Салоҳни «Трабзонспор» футболчиси деб аташга эрта.

Икки йиллик шартнома ҳақида хабарлар бор

Туркия ва Британия матбуотида томонлар икки йиллик шартнома шартлари бўйича келишувга яқин экани ҳақида хабарлар тарқалди.

Шу билан бирга, шартноманинг муддати, маоши ва қўшимча бонусларига оид маълумотлар «Трабзонспор» томонидан ҳозирча расман очиқланган эмас. Шу сабаб молиявий шартлар якуний тасдиққа қадар норасмий маълумот бўлиб қолади.

«Ливерпул»да тўққиз йиллик афсона

Муҳаммад Салоҳ 2025/26 йилги мавсум якунида «Ливерпул»ни тарк этди. Мисрлик ҳужумчи мерсисайдликлар сафида тўққиз мавсум ўтказиб, клуб тарихидаги энг сермаҳсул футболчилардан бирига айланди.

У «Ливерпул» билан:

— икки марта Англия чемпиони бўлди;
— Чемпионлар лигасида ғолиб чиқди;
— Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатини ютди;
— Англия кубогини қўлга киритди;
— икки марта Лига кубоги соҳибига айланди.

Салоҳ «Ливерпул»даги фаолиятини 442 та учрашувда 257 та гол билан якунлади. У клуб тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида учинчи ўринни эгаллади.

Туркия футболи учун улкан воқеа

Агар келишув расман якунланса, Салоҳнинг «Трабзонспор»га ўтиши Туркия Суперлигаси тарихидаги энг шов-шувли трансферлардан бирига айланади.

Мисрлик футболчи клубга нафақат майдонда, балки тижорий жиҳатдан ҳам катта таъсир кўрсатиши мумкин. Унинг келиши либослар сотуви, ҳомийлар қизиқиши ва «Трабзонспор»нинг халқаро танилишига жиддий туртки беради.

Спорт нуқтаи назаридан эса Салоҳнинг тажрибаси Европа мусобақаларида иштирок этадиган Туркия клуби учун муҳим куч бўлиши мумкин.

Энди ҳал қилувчи босқич бошланади

Ҳозирги вазиятда учта асосий қадам қолмоқда:

— футболчининг Туркияга келиши;
— тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтиши;
— шартнома имзоланиб, расман эълон қилиниши.

Шундан кейингина Муҳаммад Салоҳнинг «Трабзонспор»га трансферини тўлиқ якунланган деб ҳисоблаш мумкин бўлади.

Ҳозирча эса битта нарса аниқ: Туркия клуби футбол тарихидаги энг катта трансферларидан бирини амалга оширишга жуда яқин турибди. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Муҳаммад СалоҳТрабзонспорТуркияИстанбулЛиверпуль
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиАрсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиБугун, 14:3815-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи борБугун, 14:22Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиАндерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:15Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаАрсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаБугун, 14:15Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиИнфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиБугун, 14:13Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаМуҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаБугун, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда