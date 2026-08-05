Салоҳ Туркияга йўл олди: «Трабзонспор» музокарани тасдиқлади
«Trabzonspor» Муҳаммад Салоҳни ўз сафига қўшиб олиш бўйича расмий музокаралар бошланганини тасдиқлади, бироқ шартнома ҳали имзоланмаган. Салоҳ 5 август куни Туркияга келиб, аввал Истанбулда тиббий кўрикдан ўтиши, кейин Трабзонга йўл олиши кутилмоқда. Туркия ва Британия матбуотида футболчи билан икки йиллик шартнома тузилиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалган, аммо унинг муддати, маоши ва бонуслари расман очиқланмаган.
Муҳаммад Салоҳнинг фаолиятида янги ва кутилмаган саҳифа очилиши мумкин. «Трабзонспор» мисрлик юлдузни ўз сафига қўшиб олиш бўйича расмий музокаралар бошланганини эълон қилди.
Трансферга доир келишув анча илгарилаган бўлса-да, ҳозирча шартнома имзолангани тасдиқланган эмас. Салоҳ 5 август куни Туркияга келиши, тиббий кўрикдан ўтиши ва музокараларни якуний босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
«Трабзонспор» расмий баёнот берди
Туркия клуби оммавий ахборотни ошкор қилиш платформаси орқали эркин агент мақомидаги Муҳаммад Салоҳни трансфер қилиш бўйича музокаралар бошланганини маълум қилди.
«Трабзонспор» президенти Эртуғрул Доған ҳам музокаралар давом этаётганини тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, футболчи дастлаб Истанбулда тиббий кўрикдан ўтади, кейин эса Трабзонга йўл олади.
Клуб раҳбари трансфер ҳали тўлиқ якунланмаганини, шартнома имзоланиши эса кейинги босқичда амалга оширилиши мумкинлигини айтди.
Салоҳни тарихий кутиб олиш режалаштирилган
«Трабзонспор» мухлисларга мурожаат қилиб, Салоҳнинг 5 август куни Истанбулдаги Отатурк аэропортига келиши режалаштирилганини билдирди.
Футболчи шу куннинг ўзида Трабзонга бориши кутилмоқда. Клуб уни кутиб олиш маросими тафсилотлари кейинроқ эълон қилинишини маълум қилган.
Бу ҳаракатлар музокаралар якуний босқичга яқинлашганини кўрсатади. Бироқ тиббий кўрик, имзо ва клубнинг якуний расмий эълони бўлмагунича Салоҳни «Трабзонспор» футболчиси деб аташга эрта.
Икки йиллик шартнома ҳақида хабарлар бор
Туркия ва Британия матбуотида томонлар икки йиллик шартнома шартлари бўйича келишувга яқин экани ҳақида хабарлар тарқалди.
Шу билан бирга, шартноманинг муддати, маоши ва қўшимча бонусларига оид маълумотлар «Трабзонспор» томонидан ҳозирча расман очиқланган эмас. Шу сабаб молиявий шартлар якуний тасдиққа қадар норасмий маълумот бўлиб қолади.
«Ливерпул»да тўққиз йиллик афсона
Муҳаммад Салоҳ 2025/26 йилги мавсум якунида «Ливерпул»ни тарк этди. Мисрлик ҳужумчи мерсисайдликлар сафида тўққиз мавсум ўтказиб, клуб тарихидаги энг сермаҳсул футболчилардан бирига айланди.
У «Ливерпул» билан:
— икки марта Англия чемпиони бўлди;
— Чемпионлар лигасида ғолиб чиқди;
— Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатини ютди;
— Англия кубогини қўлга киритди;
— икки марта Лига кубоги соҳибига айланди.
Салоҳ «Ливерпул»даги фаолиятини 442 та учрашувда 257 та гол билан якунлади. У клуб тарихидаги энг яхши тўпурарлар рўйхатида учинчи ўринни эгаллади.
Туркия футболи учун улкан воқеа
Агар келишув расман якунланса, Салоҳнинг «Трабзонспор»га ўтиши Туркия Суперлигаси тарихидаги энг шов-шувли трансферлардан бирига айланади.
Мисрлик футболчи клубга нафақат майдонда, балки тижорий жиҳатдан ҳам катта таъсир кўрсатиши мумкин. Унинг келиши либослар сотуви, ҳомийлар қизиқиши ва «Трабзонспор»нинг халқаро танилишига жиддий туртки беради.
Спорт нуқтаи назаридан эса Салоҳнинг тажрибаси Европа мусобақаларида иштирок этадиган Туркия клуби учун муҳим куч бўлиши мумкин.
Энди ҳал қилувчи босқич бошланади
Ҳозирги вазиятда учта асосий қадам қолмоқда:
— футболчининг Туркияга келиши;
— тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтиши;
— шартнома имзоланиб, расман эълон қилиниши.
Шундан кейингина Муҳаммад Салоҳнинг «Трабзонспор»га трансферини тўлиқ якунланган деб ҳисоблаш мумкин бўлади.
Ҳозирча эса битта нарса аниқ: Туркия клуби футбол тарихидаги энг катта трансферларидан бирини амалга оширишга жуда яқин турибди. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…