Гўдак таглигида олтин, қиз кийимида $40 минг топилди...
Тошкент вилоятида Ўзбекистондан чиқиш йўналишидаги божхона назорати вақтида қарийб 200 грамм олтин қуймаси гўдак таглигига, 40 минг АҚШ доллари еса 14 ёшли қизнинг кийимлари остига яширилгани аниқланди. Биринчи ҳолатда аёлнинг шахсий буюмлари орасидан божхонага тақдим етилмаган 70 грамм заргарлик буюмлари ҳам топилган бўлиб, яширилган қимматбаҳо буюмларнинг умумий қиймати 450 млн сўм деб баҳоланган.
Тошкент вилоятида чегарадан қимматбаҳо буюмлар ва йирик миқдордаги нақд валютани яширинча олиб чиқишга уриниш билан боғлиқ икки ҳолат аниқланди. Биринчи ҳолатда қарийб 200 граммлик олтин қуймалар гўдак таглиги орасига, иккинчисида эса 40 минг доллар 14 ёшли қизнинг кийимлари остига яширилган.
Ҳар икки уриниш ҳам Ўзбекистондан чиқиш йўналишидаги божхона назорати вақтида фош этилди. Айни пайтда ҳолатлар юзасидан суриштирув ҳаракатлари давом этмоқда.
Гўдак таглиги орасига икки қуйма яширилган
Тошкент вилояти божхона бошқармаси маълумотига кўра, «Навоий» чегара божхона пости орқали Ўзбекистондан чиқиб кетаётган аёл божхона назоратидан ўтказилган.
Текширув жараёнида унинг гўдак фарзанди таглиги орасига салкам 200 грамм оғирликдаги иккита олтин қуйма яширгани аниқланган.
Аёлнинг шахсий буюмлари ҳам кўздан кечирилганда, божхона назоратига тақдим этилмаган яна 70 грамм заргарлик буюмлари борлиги маълум бўлган.
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, яширинча олиб чиқишга уринилган олтин қуймалар ва заргарлик буюмларининг умумий қиймати 450 млн сўмни ташкил этган.
«Навоий» чегара божхона пости расмий рўйхатда Тошкент вилояти ҳудудидаги пост сифатида қайд этилган.
40 минг доллар қизининг кийими остига яширилди
Яна бир ҳолатда Ўзбекистондан чиқиб кетаётган қўшни давлат фуқароси божхона ходимлари томонидан тўхтатилган.
Текширув вақтида 40 минг АҚШ доллари унинг 14 ёшли қизининг эгнидаги кийимлар остига яширилгани аниқланган.
Божхона маълумотида вояга етмаган қиз ушбу ҳаракатдан хабардор бўлгани ёки жараёнда мустақил иштирок этгани ҳақида маълумот берилмаган. Шу боис ҳолатга ҳуқуқий баҳо беришда катта ёшли ҳамроҳнинг ҳаракатлари ва масъулияти асосий ўрин тутиши кутилмоқда.
Маблағ божхона назоратига тақдим этилмаган ва белгиланган тартибда расмийлаштирилмаган.
Қанча валютани декларациясиз олиб чиқиш мумкин?
Амалдаги тартибга кўра, жисмоний шахслар Ўзбекистондан 100 млн сўм эквивалентидан ошмайдиган миқдордаги миллий ёки хорижий нақд валютани божхона декларациясини тўлдирмасдан олиб чиқиши мумкин.
100 млн сўм эквивалентидан ортиқ маблағ эса божхона назоратида декларация қилиниши ва ходимга тақдим этилиши лозим. Ушбу меъёр 2023 йил 6 декабрдан кучга кирган.
Бунда маблағни кийим, юк ёки бошқа буюмлар орасига яшириш уни қонуний равишда олиб чиқиш усули ҳисобланмайди. Фуқаро ўзи билан олиб кетаётган пул ва қимматбаҳо буюмларни белгиланган тартибда божхона назоратига тақдим қилиши шарт.
Олтин буюмларни олиб чиқишда ҳам қоидалар бор
Олтин қуймалар, қимматбаҳо металлар ва заргарлик буюмларини чегарадан олиб ўтиш оддий шахсий буюмларни олиб чиқишдан фарқ қилади.
Уларнинг миқдори, қиймати, келиб чиқиши ва олиб чиқиш мақсадига қараб тегишли ҳужжатлар ҳамда божхона расмийлаштируви талаб қилиниши мумкин.
Шу сабаб қимматбаҳо буюмларни божхона ходимларидан яшириш нафақат уларнинг олиб қўйилишига, балки қонунчиликда белгиланган жавобгарлик масаласи кўриб чиқилишига ҳам сабаб бўлиши мумкин.
Бироқ мазкур икки ҳолат бўйича шахсларнинг айби ҳали суд қарори билан тасдиқланган эмас. Божхона суриштирувлари якунлангач, ҳаракатларга ҳуқуқий баҳо берилади ва кейинги процессуал қарор қабул қилинади.
Болаларни бундай ҳаракатларга аралаштириш хавфли
Ҳар икки ҳолатда ҳам қимматбаҳо буюмлар ёки пулни яшириш учун болалар билан боғлиқ буюмлардан фойдаланилгани эътиборни тортмоқда.
Биринчи ҳолатда олтин гўдак таглиги орасига, иккинчисида эса валюта вояга етмаган қизнинг кийимлари остига жойлаштирилган.
Бундай ҳаракатлар нафақат божхона назоратини четлаб ўтишга уриниш, балки болани ҳуқуқий ва руҳий жиҳатдан хавфли вазиятга тушириш эҳтимолини ҳам келтириб чиқаради.
Чегарадан пул ёки қимматбаҳо буюм олиб ўтишнинг энг хавфсиз йўли — уларни яшириш эмас, олдиндан қоидаларни ўрганиш ва божхона ходимларига очиқ тақдим этишдир.
Сизнингча, болалардан бундай уринишларда фойдаланган шахсларга нисбатан жавобгарлик кучайтирилиши керакми? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингиз ҳамда дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…