Гўдак таглигида олтин, қиз кийимида $40 минг топилди...

·127·Жамият
Гўдак таглигида олтин, қиз кийимида $40 минг топилди...
Қисқача

Тошкент вилоятида Ўзбекистондан чиқиш йўналишидаги божхона назорати вақтида қарийб 200 грамм олтин қуймаси гўдак таглигига, 40 минг АҚШ доллари еса 14 ёшли қизнинг кийимлари остига яширилгани аниқланди. Биринчи ҳолатда аёлнинг шахсий буюмлари орасидан божхонага тақдим етилмаган 70 грамм заргарлик буюмлари ҳам топилган бўлиб, яширилган қимматбаҳо буюмларнинг умумий қиймати 450 млн сўм деб баҳоланган.

Тошкент вилоятида чегарадан қимматбаҳо буюмлар ва йирик миқдордаги нақд валютани яширинча олиб чиқишга уриниш билан боғлиқ икки ҳолат аниқланди. Биринчи ҳолатда қарийб 200 граммлик олтин қуймалар гўдак таглиги орасига, иккинчисида эса 40 минг доллар 14 ёшли қизнинг кийимлари остига яширилган.

Ҳар икки уриниш ҳам Ўзбекистондан чиқиш йўналишидаги божхона назорати вақтида фош этилди. Айни пайтда ҳолатлар юзасидан суриштирув ҳаракатлари давом этмоқда.

Гўдак таглиги орасига икки қуйма яширилган

Тошкент вилояти божхона бошқармаси маълумотига кўра, «Навоий» чегара божхона пости орқали Ўзбекистондан чиқиб кетаётган аёл божхона назоратидан ўтказилган.

Текширув жараёнида унинг гўдак фарзанди таглиги орасига салкам 200 грамм оғирликдаги иккита олтин қуйма яширгани аниқланган.

Аёлнинг шахсий буюмлари ҳам кўздан кечирилганда, божхона назоратига тақдим этилмаган яна 70 грамм заргарлик буюмлари борлиги маълум бўлган.

Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, яширинча олиб чиқишга уринилган олтин қуймалар ва заргарлик буюмларининг умумий қиймати 450 млн сўмни ташкил этган.

«Навоий» чегара божхона пости расмий рўйхатда Тошкент вилояти ҳудудидаги пост сифатида қайд этилган.

Гўдак таглигида олтин, қиз кийимида $40 минг топилди...

40 минг доллар қизининг кийими остига яширилди

Яна бир ҳолатда Ўзбекистондан чиқиб кетаётган қўшни давлат фуқароси божхона ходимлари томонидан тўхтатилган.

Текширув вақтида 40 минг АҚШ доллари унинг 14 ёшли қизининг эгнидаги кийимлар остига яширилгани аниқланган.

Божхона маълумотида вояга етмаган қиз ушбу ҳаракатдан хабардор бўлгани ёки жараёнда мустақил иштирок этгани ҳақида маълумот берилмаган. Шу боис ҳолатга ҳуқуқий баҳо беришда катта ёшли ҳамроҳнинг ҳаракатлари ва масъулияти асосий ўрин тутиши кутилмоқда.

Маблағ божхона назоратига тақдим этилмаган ва белгиланган тартибда расмийлаштирилмаган.

Қанча валютани декларациясиз олиб чиқиш мумкин?

Амалдаги тартибга кўра, жисмоний шахслар Ўзбекистондан 100 млн сўм эквивалентидан ошмайдиган миқдордаги миллий ёки хорижий нақд валютани божхона декларациясини тўлдирмасдан олиб чиқиши мумкин.

100 млн сўм эквивалентидан ортиқ маблағ эса божхона назоратида декларация қилиниши ва ходимга тақдим этилиши лозим. Ушбу меъёр 2023 йил 6 декабрдан кучга кирган.

Бунда маблағни кийим, юк ёки бошқа буюмлар орасига яшириш уни қонуний равишда олиб чиқиш усули ҳисобланмайди. Фуқаро ўзи билан олиб кетаётган пул ва қимматбаҳо буюмларни белгиланган тартибда божхона назоратига тақдим қилиши шарт.

Гўдак таглигида олтин, қиз кийимида $40 минг топилди...

Олтин буюмларни олиб чиқишда ҳам қоидалар бор

Олтин қуймалар, қимматбаҳо металлар ва заргарлик буюмларини чегарадан олиб ўтиш оддий шахсий буюмларни олиб чиқишдан фарқ қилади.

Уларнинг миқдори, қиймати, келиб чиқиши ва олиб чиқиш мақсадига қараб тегишли ҳужжатлар ҳамда божхона расмийлаштируви талаб қилиниши мумкин.

Шу сабаб қимматбаҳо буюмларни божхона ходимларидан яшириш нафақат уларнинг олиб қўйилишига, балки қонунчиликда белгиланган жавобгарлик масаласи кўриб чиқилишига ҳам сабаб бўлиши мумкин.

Бироқ мазкур икки ҳолат бўйича шахсларнинг айби ҳали суд қарори билан тасдиқланган эмас. Божхона суриштирувлари якунлангач, ҳаракатларга ҳуқуқий баҳо берилади ва кейинги процессуал қарор қабул қилинади.

Болаларни бундай ҳаракатларга аралаштириш хавфли

Ҳар икки ҳолатда ҳам қимматбаҳо буюмлар ёки пулни яшириш учун болалар билан боғлиқ буюмлардан фойдаланилгани эътиборни тортмоқда.

Биринчи ҳолатда олтин гўдак таглиги орасига, иккинчисида эса валюта вояга етмаган қизнинг кийимлари остига жойлаштирилган.

Бундай ҳаракатлар нафақат божхона назоратини четлаб ўтишга уриниш, балки болани ҳуқуқий ва руҳий жиҳатдан хавфли вазиятга тушириш эҳтимолини ҳам келтириб чиқаради.

Чегарадан пул ёки қимматбаҳо буюм олиб ўтишнинг энг хавфсиз йўли — уларни яшириш эмас, олдиндан қоидаларни ўрганиш ва божхона ходимларига очиқ тақдим этишдир.

Сизнингча, болалардан бундай уринишларда фойдаланган шахсларга нисбатан жавобгарлик кучайтирилиши керакми? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингиз ҳамда дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

ЎзбекистонТошкентНавоий
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чегарада гўдак таглигидан тилла қуймалари топилдиЧегарада гўдак таглигидан тилла қуймалари топилдиБугун, 14:07Ўзбекистон халқ шоири Шарифа Салимова 75 ёшида вафот этдиЎзбекистон халқ шоири Шарифа Салимова 75 ёшида вафот этдиБугун, 14:02Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этдиЖиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этдиБугун, 13:44Фарғона каналларида ўлик қорамолларнинг оқиб келиши тармоқларда баҳсларга сабаб бўлмоқдаФарғона каналларида ўлик қорамолларнинг оқиб келиши тармоқларда баҳсларга сабаб бўлмоқдаБугун, 13:21Ярим йилда Ўзбекистонда қанча эгизак туғилгани маълум бўлдиЯрим йилда Ўзбекистонда қанча эгизак туғилгани маълум бўлдиБугун, 13:07Қашқадарёда аёлнинг калтаклангани акс этган видео тарқалдиҚашқадарёда аёлнинг калтаклангани акс этган видео тарқалдиБугун, 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда