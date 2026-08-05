BYD августда одамсимон роботини кўрсатади: мақсад катта...
BYD 2026 йил август ойида Чженчжоу шаҳридаги «Ди Спасе» марказида илк одамсимон роботини жамоатчиликка намойиш етади. Роботнинг номи ва техник хусусиятлари ҳозирча сир сақланмоқда, бироқ тизер унинг одам яқинлашганда ҳаракатланиши ва гапирилганда ёруғлик ёки ҳаракат орқали жавоб бериши мумкинлигини кўрсатди.
Электромобил ва гибрид автомобиллар бозоридаги энг йирик ишлаб чиқарувчилардан бири BYD янги йўналишга қадам қўймоқда. Хитой компанияси 2026 йил август ойида ўзининг илк одамсимон роботини жамоатчиликка намойиш этишини тасдиқлади.
Тақдимот BYD’нинг «Di Space» илмий-маърифий ва тажриба марказида ўтказилади. Компания ҳозирча роботнинг номи ва техник хусусиятларини сир сақламоқда, аммо илк тизер унинг оддий макет эмас, ҳаракат ва мулоқот элементларига эга жисмоний прототип бўлишини кўрсатмоқда.
«Янги дўст» август ойида пайдо бўлади
BYD’нинг Чжэнчжоу шаҳридаги «Di Space» маркази 25 июль куни одамсимон робот тасвирланган сирли эълонни жойлаштирди. Унда август бошида ташриф буюрувчилар билан танишишни истайдиган «янги дўст» пайдо бўлиши айтилган.
Тизерга кўра, робот одам яқинлашганда ҳаракат қилиши, унга гапирилганда ёруғлик ёки ҳаракат орқали жавоб қайтариши мумкин. 28 июль куни BYD вакиллари Хитой матбуотига тақдимот август ойида «Di Space»да ўтказилишини тасдиқлади.
Бироқ роботнинг мустақил юриши, буюмларни ушлаши ёки ишлаб чиқариш вазифаларини бажариши каби имкониятлар ҳозирча расман очиқланмаган. Демак, уни тўлақонли саноат роботи деб аташ учун тақдимотни кутишга тўғри келади.
BYD нега робот бозорига кирмоқда?
BYD учун автомобил ва робот технологиялари бир-биридан мутлақо узоқ соҳалар эмас. Электромобил ишлаб чиқаришда ҳам аккумуляторлар, электр двигателлари, сенсорлар, сунъий интеллект, камералар ва бошқарув тизимларидан фойдаланилади.
Компания ижрочи вице-президенти Стелла Ли роботлар бозорида муваффақиятга эришиш учун дастурий таъминотнинг ўзи етарли эмаслигини таъкидлаган. Унинг фикрича, кучли аппарат базаси ва маҳсулотни катта ҳажмда ишлаб чиқара олиш қобилияти ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
BYD айнан шу нуқтада жиддий устунликка эга. Компания автомобиллар, аккумуляторлар, электрон қисмлар ва бошқа кўплаб компонентларни ўз тизими ичида ишлаб чиқаради. Шу сабаб тайёр технологияни оммавий маҳсулотга айлантириш жараёни кўплаб робототехника стартапларига нисбатан тезроқ кечиши мумкин.
Роботлар дастлаб қаерда ишлаши мумкин?
BYD янги одамсимон роботининг илк вазифаларини ҳали эълон қилгани йўқ. Бироқ компания заводларида бошқа ишлаб чиқарувчиларнинг одамсимон роботлари аллақачон синовдан ўтказилмоқда.
Жумладан, UBTECH компаниясининг Walker S1 роботи BYD заводида логистика вазифаларига ўргатилган. У автоном транспорт воситалари ва омбор тизимлари билан биргаликда юкларни ташиш ҳамда ишлаб чиқариш жараёнида ҳаракатланиш учун синовдан ўтказилган.
Саноатдаги амалдаги тажрибалардан келиб чиқиб, одамсимон роботлар дастлаб қуйидаги вазифаларга жалб қилиниши мумкин:
— деталлар ва қутиларни ташиш;
— ишлаб чиқариш линиясига материал етказиш;
— маҳсулот сифатини камералар орқали текшириш;
— такрорий йиғиш ишларини бажариш;
— одам учун оғир ёки хавфли ҳудудларда ишлаш.
Бу вазифалар роботнинг айнан инсонга ўхшаш шаклда яратилишига ҳам изоҳ беради. Заводлар одамлар учун қурилгани сабабли икки оёқ ва икки қўлга эга машина мавжуд эшиклар, зинапоялар, асбоблар ва иш жойларидан фойдалана олиши мумкин.
Ҳозирча инсонни тўлиқ алмаштира олмайди
Одамсимон роботлар атрофидаги шов-шувга қарамай, технология ҳали ривожланиш босқичида. Замонавий моделлар муайян вазифаларни бажара олади, аммо ўзгарувчан муҳитда мустақил қарор қабул қилиш ва бир нечта мураккаб жараённи узлуксиз амалга оширишда қийналади.
Айрим ишлаб чиқарувчиларнинг тан олишича, ҳозирги саноат роботларининг самарадорлиги инсон меҳнатининг тахминан 30–50 фоизига тенг. Улар қутиларни жойлаштириш ёки сифатни текшириш каби аниқ вазифаларда яхши натижа кўрсатади, аммо универсал ишчига айлангани йўқ.
Шу боис BYD учун дастлабки асосий вазифа роботларни одамлар ўрнига қўйиш эмас, уларни ҳақиқий иш шароитида синаш ва катта ҳажмда маълумот тўплаш бўлиши мумкин. Бу — мавжуд маълумотлардан келиб чиқадиган эҳтимолий хулоса.
Келажакда автосалонларда ҳам роботлар пайдо бўлиши мумкин
Стелла Ли BYD келажакда ҳар бир автосалонга икки ёки учта робот жойлаштиришни исташини айтган. Бундай роботлар мижозларга автомобиллар ҳақида маълумот бериши, функцияларни намойиш этиши ва ходимларга ёрдамлашиши мумкин. Компания уларни инсонлар ўрнини тўлиқ босувчи эмас, хизмат кўрсатиш жараёнини тўлдирувчи технология сифатида кўрмоқда.
Одамсимон роботларнинг кейинги босқичда омборлар, меҳмонхоналар, савдо марказлари, тиббиёт муассасалари ва уй шароитида қўлланиши эҳтимолдан холи эмас. Бироқ заводдаги такрорий вазифа билан тартибсиз уй муҳитида ишлаш ўртасида катта технологик фарқ бор. Мутахассислар умумий мақсадли уй роботларининг кенг тарқалиши саноат моделларига нисбатан кўпроқ вақт талаб қилишини таъкидламоқда.
BYD’нинг асосий қуроли робот эмас
Тақдимотда роботнинг қандай юриши ёки одамлар билан қандай мулоқот қилиши асосий эътиборни тортиши табиий. Аммо BYD’нинг ҳақиқий устунлиги битта таъсирчан намойишда эмас.
Компаниянинг кучли томони — технологияни арзонлаштириш, таъминот занжирини назорат қилиш ва маҳсулотни катта миқдорда ишлаб чиқариш имконияти. Агар BYD роботни заводда амалий фойда келтирадиган даражага олиб чиқса, одамсимон машиналар тажриба намунасидан оммавий маҳсулотга тезроқ айланиши мумкин.
Августдаги тақдимот шунинг учун ҳам муҳим: у BYD робот бозорига шунчаки қизиқиш билдираётганини эмас, ушбу йўналишда реал маҳсулот яратиш босқичига ўтганини кўрсатиши мумкин. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингиз ҳамда дўстларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…