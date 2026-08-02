Ўлимидан олдин талабаларига якуний баҳо қўйган ўқитувчи ҳаммани таъсирлантирди

·83·Дунё
Ўлимидан олдин талабаларига якуний баҳо қўйган ўқитувчи ҳаммани таъсирлантирди
Қисқача

АҚШнинг Техас штати Дел-Рио шаҳридаги ўрта мактаб математика ўқитувчиси Мануэль Александро Наварро 2020 йил декабр ойида касбига садоқати билан бутун дунё еътиборини қозонган еди. Аҳволи ўта оғир бўлишига қарамай, у реанимация бўлимига киришидан аввал шифохона каравотида ноутбук ёрдамида ўқувчиларининг топшириқларини охиригача баҳолаб чиққан.

АҚШнинг Техас штати, Дел-Рио шаҳридаги ўрта мактаб математика ўқитувчиси Мануэль Алехандро Наварро 2020 йил декабрь ойида бутун дунё эътиборини ўзига қаратган эди. Унинг ҳаёти билан боғлиқ таъсирли воқеа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, минглаб инсонларни бефарқ қолдирмаган.

Ўша пайтда ўқитувчининг қизи отасининг шифохона каравотида ётган ҳолда ноутбук орқали ишлаётгани акс этган суратни ижтимоий тармоқларга жойлаштирган. Сурат қисқа вақт ичида кенг муҳокама қилиниб, ҳақиқий устознинг меҳнатга садоқати рамзи сифатида баҳоланган.

Маълум бўлишича, аҳволи ўта оғир эканини билган Наварро реанимация бўлимига киришидан аввал ўқувчиларининг топшириқларини баҳолаб улгуриш мақсадида ноутбукини шифохонага ўзи билан бирга олиб келган. У шифохонада даволанаётганига қарамай, ўқувчилари баҳоларини ўз вақтида олишларини таъминлаш учун меҳнат қилишда давом этган.

Оила аъзоларининг айтишича, саломатлиги кескин ёмонлашганига қарамасдан, у ўз бурчини охиригача бажаришга интилган. Наварро учун ўқувчиларининг таълими ва келажаги ҳар қандай қийин вазиятдан ҳам устун бўлган.

Қизининг таъкидлашича, отаси доимо ўз шогирдларига, айниқса инглиз тилини иккинчи тил сифатида ўрганаётган болаларга алоҳида меҳр ва эътибор билан муносабатда бўлган. У уларнинг билим олиши, муваффақият қозониши ва ўз вақтида баҳоларини олиши учун доимо масъулият билан ёндашган.

Мануэль Алехандро Наварро ўқувчиларининг ишларини тўлиқ баҳолаб бўлгач, эртаси куни 66 ёшида вафот этди. Унинг шифохонада ҳам ўз касбий бурчини сидқидилдан бажараётгани акс этган машҳур сурати бугунга келиб дарсдан ташқари вақтда ҳам фидокорона меҳнат қиладиган барча ўқитувчиларнинг меҳнати, масъулияти ва касбига садоқатининг унутилмас тимсолларидан бирига айланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Словения президенти таътилдан қайтаётиб аварияга учрагани айтилмоқдаСловения президенти таътилдан қайтаётиб аварияга учрагани айтилмоқдаБугун, 17:0013 ёшли бола ноодатий ғояси билан эътиборда: у ўзига тил яратиб, давлат ҳам тузди13 ёшли бола ноодатий ғояси билан эътиборда: у ўзига тил яратиб, давлат ҳам туздиБугун, 16:5790 ва 95 ёшли жуфтлик 64 йиллик муносабатларидан сўнг никоҳдан ўтишди90 ва 95 ёшли жуфтлик 64 йиллик муносабатларидан сўнг никоҳдан ўтишдиБугун, 16:54Ақшда қидирувда бўлган жиноятчи Мекcикада 20 йил полициячи бўлиб ишладиАқшда қидирувда бўлган жиноятчи Мекcикада 20 йил полициячи бўлиб ишладиБугун, 16:3914 чўққини забт этган машҳур алпинист қор кўчкисида ҳалок бўлди14 чўққини забт этган машҳур алпинист қор кўчкисида ҳалок бўлдиБугун, 15:42Нью-Йоркда аниқланган хавфли кана вируси олимларни хавотирга солдиНью-Йоркда аниқланган хавфли кана вируси олимларни хавотирга солдиБугун, 15:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда