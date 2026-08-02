Ўлимидан олдин талабаларига якуний баҳо қўйган ўқитувчи ҳаммани таъсирлантирди
АҚШнинг Техас штати Дел-Рио шаҳридаги ўрта мактаб математика ўқитувчиси Мануэль Александро Наварро 2020 йил декабр ойида касбига садоқати билан бутун дунё еътиборини қозонган еди. Аҳволи ўта оғир бўлишига қарамай, у реанимация бўлимига киришидан аввал шифохона каравотида ноутбук ёрдамида ўқувчиларининг топшириқларини охиригача баҳолаб чиққан.
АҚШнинг Техас штати, Дел-Рио шаҳридаги ўрта мактаб математика ўқитувчиси Мануэль Алехандро Наварро 2020 йил декабрь ойида бутун дунё эътиборини ўзига қаратган эди. Унинг ҳаёти билан боғлиқ таъсирли воқеа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, минглаб инсонларни бефарқ қолдирмаган.
Ўша пайтда ўқитувчининг қизи отасининг шифохона каравотида ётган ҳолда ноутбук орқали ишлаётгани акс этган суратни ижтимоий тармоқларга жойлаштирган. Сурат қисқа вақт ичида кенг муҳокама қилиниб, ҳақиқий устознинг меҳнатга садоқати рамзи сифатида баҳоланган.
Маълум бўлишича, аҳволи ўта оғир эканини билган Наварро реанимация бўлимига киришидан аввал ўқувчиларининг топшириқларини баҳолаб улгуриш мақсадида ноутбукини шифохонага ўзи билан бирга олиб келган. У шифохонада даволанаётганига қарамай, ўқувчилари баҳоларини ўз вақтида олишларини таъминлаш учун меҳнат қилишда давом этган.
Оила аъзоларининг айтишича, саломатлиги кескин ёмонлашганига қарамасдан, у ўз бурчини охиригача бажаришга интилган. Наварро учун ўқувчиларининг таълими ва келажаги ҳар қандай қийин вазиятдан ҳам устун бўлган.
Қизининг таъкидлашича, отаси доимо ўз шогирдларига, айниқса инглиз тилини иккинчи тил сифатида ўрганаётган болаларга алоҳида меҳр ва эътибор билан муносабатда бўлган. У уларнинг билим олиши, муваффақият қозониши ва ўз вақтида баҳоларини олиши учун доимо масъулият билан ёндашган.
Мануэль Алехандро Наварро ўқувчиларининг ишларини тўлиқ баҳолаб бўлгач, эртаси куни 66 ёшида вафот этди. Унинг шифохонада ҳам ўз касбий бурчини сидқидилдан бажараётгани акс этган машҳур сурати бугунга келиб дарсдан ташқари вақтда ҳам фидокорона меҳнат қиладиган барча ўқитувчиларнинг меҳнати, масъулияти ва касбига садоқатининг унутилмас тимсолларидан бирига айланган.
…