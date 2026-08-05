«Сити» Педру Нету учун биринчи қадамни ташлади: трансфер нимага боғлиқ?
«Манчестер Сити» ёзги трансфер ойнасида ҳужум чизиғини яна бир Премьер-лига юлдузи билан кучайтириш имкониятини кўриб чиқмоқда. «Шаҳарликлар» «Челси» вингери Педру Нетунинг вакиллари билан бевосита алоқа ўрнатган.
Ҳозирча клублар ўртасида расмий келишув йўқ. Бироқ музокараларнинг бошланиши португалиялик футболчининг келажаги борасидаги вазият жиддий тус олаётганини кўрсатмоқда.
«Сити» Нету томони билан бевосита боғланди
Инсайдер Фабрицио Романонинг маълум қилишича, «Манчестер Сити» Педру Нетунинг вакиллари билан эҳтимолий трансфер юзасидан дастлабки мулоқотни бошлаган.
26 ёшли вингер клубнинг ҳужум чизиғини кучайтириш учун кўриб чиқилаётган асосий номзодлардан бири бўлиб турибди. Шу билан бирга, бу босқичда «Сити» томонидан «Челси»га расмий таклиф юборилгани ёки клублар нарх бўйича келишувга эришгани ҳақида маълумот йўқ.
Демак, гап ҳозирча якунланган трансфер ҳақида эмас, футболчи томонининг позициясини билишга қаратилган дастлабки қадам ҳақида кетмоқда.
Савиньонинг кетиши трансферга йўл очиши мумкин
Хабарларга кўра, Нетунинг эҳтимолий трансфери «Манчестер Сити» вингери Савиньонинг келажагига боғлиқ бўлиши мумкин.
Бразилиялик футболчига «Тоттенхэм» қизиқиш билдирмоқда. Агар Савиньо Манчестерни тарк этса, «Сити» унинг ўрнига тезкор, ҳар икки қанотда ҳаракат қила оладиган ва Англия чемпионати тажрибасига эга ҳужумчи олишни режалаштирмоқда. Нету шу талабларга мос номзод сифатида кўрилмоқда.
Айни пайтда «Тоттенхэм»нинг ўзи ҳам португалиялик футболчини эҳтимолий муқобил вариантлардан бири сифатида кузатаётгани айтилмоқда.
«Челси» Нетуни осонликча қўйиб юбормайди
Педру Нету 2024 йил ёзида «Вулверхэмптон»дан «Челси»га ўтган ва Лондон клуби билан 2031 йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаган. Бу эса музокараларда «Челси»нинг позициясини анча мустаҳкам қилади.
Британия матбуотида лондонликлар футболчини тахминан 70 миллион фунтга баҳолаши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалган. Бироқ бу сумма клуб томонидан расман тасдиқланган эмас.
Шу сабаб «Сити»нинг қизиқиши аниқ таклифга айланиши учун бир нечта шарт бажарилиши лозим:
— Савиньонинг келажаги ҳал қилиниши;
— Нетунинг трансферга муносабати аниқланиши;
— «Челси» сотувга рози бўлиши;
— клублар трансфер нархи бўйича келишиши.
Нетунинг «Челси»даги аниқ статистикаси қандай?
Педру Нету «Челси» сафидаги дастлабки икки мавсумида барча мусобақаларда 103 та учрашув ўтказиб, 19 та гол урди. Клубнинг мавсумлар бўйича расмий маълумотларига кўра, у 2024/25 йилги мавсумда 9 та, 2025/26 йилги мавсумда эса 10 та голли узатмани амалга оширган. Бу унинг умумий кўрсаткичини 19 та ассистга етказади.
2025/26 йилги мавсумнинг ўзида португалиялик вингер 52 та учрашувда майдонга тушиб, 10 тадан гол ва ассист қайд этди. У жамоанинг барча мусобақалардаги энг яхши ассистенти бўлди.
Унинг асосий устунликлари — юқори тезлик, яккама-якка вазиятларда рақибдан ўта олиш, ҳар икки қанотда ўйнаш ва ҳужумнинг турли позицияларида ҳаракат қилиш қобилияти.
Нега «Сити» айнан Нетуни танламоқда?
«Манчестер Сити» учун Нетунинг Премьер-лигага мослашиб бўлгани муҳим омил ҳисобланади. У Англия футболида катта тажриба тўплаган ва янги чемпионатга кўникиш учун узоқ вақт талаб қилмайди.
Бундан ташқари, футболчи «Сити»нинг янги бош мураббийи Энцо Мареска билан «Челси»да бирга ишлаган. Британия манбалари айнан мураббийнинг Нету имкониятларини яхши билиши трансферга бўлган қизиқишни кучайтирганини ёзмоқда.
Бироқ футболчининг узоқ муддатли шартномаси ва эҳтимолий юқори нархи музокараларни осон кечмаслигини англатади.
Ҳал қилувчи қадам ҳали ташлангани йўқ
«Манчестер Сити»нинг Нету вакиллари билан алоқа ўрнатиши трансфер жараёнидаги биринчи жиддий қадам бўлиши мумкин. Аммо футболчи ҳозирча «Челси» аъзоси бўлиб қолмоқда ва клублар ўртасида расмий музокаралар бошлангани тасдиқланмаган.
Энди асосий эътибор Савиньонинг келажаги ва «Челси» белгилайдиган шартларга қаратилади. Агар вазият «Сити» режаси бўйича ривожланса, Педру Нету ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли келишувларидан бирига айланиши мумкин.
Сизнингча, Нету «Манчестер Сити» ҳужумига мос тушадими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…