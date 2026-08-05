UFC рейтинги янгиланди: ушбу рейтингда уч ўзбекистонлик бор
UFCнинг янгиланган Meta рейтингида уч нафар ўзбекистонлик жангчи — Ramазон Темиров, Нурсултон Рўзибоев ва Богдан Гусков ўз ўрнини сақлаб қолди. Темиров ўта енгил вазн тоифасида еттинчи, Рўзибоев ўрта вазнда 14-ўринни егаллади, Гусков еса ярим оғир вазнда тўққизинчи поғонадан ўнинчи ўринга тушди.
UFC барча вазн тоифалари бўйича Meta рейтингларини янгилади. Янги рўйхатда лигада фаолият олиб бораётган уч нафар ўзбекистонлик жангчи — Рамазон Темиров, Нурсултон Рўзибоев ва Богдан Гусков ўз ўрнини сақлаб қолди.
Янгиланиш икки хил манзарани кўрсатди: Темиров ва Рўзибоев чемпионлик пойгасига тобора яқинлашаётган бўлса, сўнгги жангида мағлубиятга учраган Гусков бир поғона ортга чекинди.
Рамазон Темиров еттинчи ўринда қолди
Рамазон Темиров ўта енгил вазн тоифасидаги еттинчи ўрнини сақлаб қолди.
Ўзбекистонлик жангчи 25 июль куни Абу-Дабида ўтказилган UFC турнирида собиқ чемпионлик даъвогари Стив Эрцегни биринчи раундда техник нокаут билан мағлуб этган эди. Рефери жангни 4 дақиқаю 21 сонияда тўхтатган. Бу Темировнинг UFCдаги учинчи ғалабаси бўлди.
Эрцег устидан қозонилган ишончли ғалаба Темировнинг дивизиондаги мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамлади. Айниқса, австралиялик спортчининг илгари UFC чемпионлик камари учун жанг қилгани ушбу натижанинг қийматини янада оширади.
Ҳозир Темиров кучли еттиликдан жой олган ва навбатдаги ғалаба уни чемпионлик камари учун даъвогарлар қаторига янада яқинлаштириши мумкин.
Рўзибоев бир поғона юқорилади
Нурсултон Рўзибоев учун янгиланган рейтинг ижобий ўзгариш олиб келди. Ўзбекистонлик аралаш яккакураш устаси ўрта вазн тоифасида бир поғона кўтарилиб, 14-ўринни эгаллади.
Рўзибоев сўнгги жангини 27 июнь куни Бокуда Андрей Пуляевга қарши ўтказиб, ғалаба қозонган эди. UFC расмий маълумотларига кўра, унинг навбатдаги рақиби Майкл Пейж бўлади. Жанг 5 сентябрь куни ўтказилиши режалаштирилган.
Пейжга қарши баҳс Рўзибоев фаолиятидаги энг муҳим синовлардан бири бўлиши мумкин. Тажрибали ва ноодатий услубда ҳаракат қиладиган британиялик устидан ғалаба ўзбекистонлик жангчини дивизионнинг кучли ўнталигига яқинлаштиради.
Гусков сўнгги мағлубиятдан кейин пастлади
Ярим оғир вазн тоифасида иштирок этадиган Богдан Гусков эса тўққизинчи ўриндан ўнинчи поғонага тушди.
У 25 июль куни Абу-Дабида Магомед Анкалаевга қарши турнирнинг марказий жангида октагонга чиққан эди. Қисқа муддатда жангни қабул қилган Гусков собиқ чемпионга бешинчи раундгача қаршилик кўрсатди, аммо 2 дақиқаю 41 сонияда техник нокаут билан мағлуб бўлди.
Бир поғона пасайганига қарамай, Гусков ярим оғир вазн дивизионининг кучли ўнталигида қолмоқда. Анкалаевдек юқори даражадаги рақибга қарши беш раундлик жанг ўтказгани унинг тажрибаси учун муҳим босқич бўлди.
Энди Гусковга рейтингдаги мавқеини тиклаш учун кейинги учрашувда ғалаба зарур бўлади.
Meta рейтинги қандай ҳисобланади?
UFC ва Meta янги рейтинг тизимини 2026 йил 22 июнда тақдим этган. У анъанавий журналистлар овози ўрнига жанг натижаларига асосланган математик модел орқали шакллантирилади.
Тизимда қуйидаги омилларга алоҳида эътибор берилади:
— жангчининг қандай рақибга қарши курашгани;
— ғалаба ёки мағлубият усули;
— натижанинг қанчалик ишончли бўлгани;
— жанг қачон ўтказилгани;
— спортчининг фаоллиги ёки узоқ танаффус қилиши.
Масалан, юқори ўриндаги рақибни муддатидан олдин мағлуб этиш паст рейтингдаги жангчи устидан қозонилган оддий ғалабадан кўпроқ балл беради. Узоқ вақт жанг ўтказмаган спортчиларнинг кўрсаткичи эса пасайиб бориши мумкин. Рейтинглар ҳар бир UFC турниридан кейин автоматик равишда янгиланади.
Уч жангчи олдида уч хил вазифа
Янги рейтингдан кейин ўзбекистонлик жангчилар олдидаги вазифалар ҳам турлича кўриниш олди.
Рамазон Темиров кучли рақиблардан бирига қарши навбатдаги жангни олиш ва чемпионлик пойгасига қўшилиш имкониятига эга. Нурсултон Рўзибоев учун Майкл Пейж билан учрашув топ-10 сари очиладиган эшик бўлиши мумкин.
Богдан Гусков эса Анкалаевга қарши мағлубиятдан кейин ғалабали йўлга қайтиши ва кучли ўнталикдаги ўрнини мустаҳкамлаши керак.
Ҳозирча энг юқори натижа Темировга тегишли — у ўз дивизионида еттинчи ўринда турибди. Аммо учала спортчининг рейтингдан жой олгани Ўзбекистон ММА мактабининг UFCдаги мавқеи тобора кучайиб бораётганини кўрсатади. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…