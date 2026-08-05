Нодир генетик ўзгариш: Ҳиндистон ўрмонларида ноёб "қора йўлбарслар" яшайди
Псевдомеланистик "қора йўлбарслар" асосан Ҳиндистоннинг Одиша штатидаги Симилипал йўлбарс қўриқхонасида учрайди. Улар тўлиқ қора емас, балки қора чизиқлари одатий йўлбарсларникидан анча кенг ва бир-бирига яқин жойлашгани сабабли шундай кўринади. Мутахассислар бу ташқи кўринишни нодир генетик ўзгариш билан боғлайди. Симилипалдаги йўлбарслар дунёдаги енг камёб йирик мушуклардан бири бўлиб, ёввойи табиатда уларнинг сони жуда оз қолган.
Ташқи кўринишидан фантастик фильм қаҳрамонини эслатувчи "қора йўлбарслар" ҳақиқатан ҳам мавжуд. Улар тўлиқ қора рангда эмас, балки псевдомеланистик йўлбарслар ҳисобланади.
Бу камёб ҳайвонлар асосан Ҳиндистоннинг Одиша штатидаги Симилипал йўлбарс қўриқхонасида учрайди. Уларнинг қора чизиқлари оддий йўлбарсларникига қараганда анча кенг ва бир-бирига яқин жойлашган. Шу сабаб танасидаги тўқ сариқ рангнинг катта қисми кўринмай қолади.
Мутахассислар бундай ташқи кўринишни нодир генетик ўзгариш билан боғлайди. Йўлбарс узоқдан деярли қора бўлиб кўринса-да, яқиндан унинг сариқ жунлари ва кенгайган чизиқларини фарқлаш мумкин.
Симилипалдаги бу йўлбарслар дунёдаги энг камёб йирик мушуклардан бири саналади. Ёввойи табиатда уларнинг сони жуда оз қолган.
…