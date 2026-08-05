Нодир генетик ўзгариш: Ҳиндистон ўрмонларида ноёб "қора йўлбарслар" яшайди

·34·Дунё
Нодир генетик ўзгариш: Ҳиндистон ўрмонларида ноёб "қора йўлбарслар" яшайди
Қисқача

Псевдомеланистик "қора йўлбарслар" асосан Ҳиндистоннинг Одиша штатидаги Симилипал йўлбарс қўриқхонасида учрайди. Улар тўлиқ қора емас, балки қора чизиқлари одатий йўлбарсларникидан анча кенг ва бир-бирига яқин жойлашгани сабабли шундай кўринади. Мутахассислар бу ташқи кўринишни нодир генетик ўзгариш билан боғлайди. Симилипалдаги йўлбарслар дунёдаги енг камёб йирик мушуклардан бири бўлиб, ёввойи табиатда уларнинг сони жуда оз қолган.

Ташқи кўринишидан фантастик фильм қаҳрамонини эслатувчи "қора йўлбарслар" ҳақиқатан ҳам мавжуд. Улар тўлиқ қора рангда эмас, балки псевдомеланистик йўлбарслар ҳисобланади.

Бу камёб ҳайвонлар асосан Ҳиндистоннинг Одиша штатидаги Симилипал йўлбарс қўриқхонасида учрайди. Уларнинг қора чизиқлари оддий йўлбарсларникига қараганда анча кенг ва бир-бирига яқин жойлашган. Шу сабаб танасидаги тўқ сариқ рангнинг катта қисми кўринмай қолади.

Мутахассислар бундай ташқи кўринишни нодир генетик ўзгариш билан боғлайди. Йўлбарс узоқдан деярли қора бўлиб кўринса-да, яқиндан унинг сариқ жунлари ва кенгайган чизиқларини фарқлаш мумкин.

Симилипалдаги бу йўлбарслар дунёдаги энг камёб йирик мушуклардан бири саналади. Ёввойи табиатда уларнинг сони жуда оз қолган.

ИндияОдишаСилимипал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Ўргмчак одам” филми сюжети олдиндан айтилгани учун томошабинлар ўртасида жанжал юз берди“Ўргмчак одам” филми сюжети олдиндан айтилгани учун томошабинлар ўртасида жанжал юз бердиБугун, 04:49Гўшт емайдиган вегетариан мушук тармоқларда барчани қизиқтириб қўйдиГўшт емайдиган вегетариан мушук тармоқларда барчани қизиқтириб қўйдиБугун, 04:37 Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этдиБугун, 04:19Дунёдаги энг ноёб балиқ «жин балиғи» ҳарбий база остида топилдиДунёдаги энг ноёб балиқ «жин балиғи» ҳарбий база остида топилдиБугун, 01:58«Дунёдаги энг хунук ит» бир ҳафтада интернетни забт этди«Дунёдаги энг хунук ит» бир ҳафтада интернетни забт этдиБугун, 01:27АҚШда хавфли паразит эпидемияси илк ўлим ҳолатларига олиб келдиАҚШда хавфли паразит эпидемияси илк ўлим ҳолатларига олиб келдиКеча, 22:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди