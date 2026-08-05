Диёра Келдиёрова татамига қайтди: катта рестарт яқинми?

·0·Спорт
Диёра Келдиёрова татамига қайтди: катта рестарт яқинми?

Париж Олимпиадасидан кейин мусобақаларда кўринмаган Диёра Келдиёрова катта спортга қайтиш йўлида муҳим қадам ташлади. Олимпия чемпиони Словениянинг Изола шаҳрида ўтаётган халқаро ўқув-машғулот йиғинида жаҳоннинг кучли дзюдочилари билан бирга тайёргарлик олиб бормоқда.

Ҳозирча унинг қайси мусобақада биринчи бор татамига чиқиши маълум эмас. Бироқ индивидуал машғулотлардан умумий йиғинга ўтгани — узоқ танаффусдан кейинги қайтиш жараёни янги босқичга кирганини кўрсатади.

Диёра Келдиёрова татамига қайтди: катта рестарт яқинми?

Дунё дзюдоси юлдузлари билан бир татамида

Изоладаги йиғинда турли мамлакатлардан келган юқори савияли дзюдочилар иштирок этмоқда. Бундай машғулотлар спортчиларга техник усулларни синовдан ўтказиш, турли услубда курашадиган рақиблар билан спарринг ўтказиш ва мусобақа суръатига яқин шароитда тайёрланиш имконини беради.

Ўзбекистон терма жамоаси етакчиси учун мазкур йиғиннинг аҳамияти алоҳида. Чунки Келдиёрова узоқ вақт давомида расмий беллашувларда қатнашмади ва энди фақат жисмоний ҳолатини эмас, татамидаги мусобақа ритмини ҳам қайта тиклаши керак.

Диёра Париж-2024 Олимпиадасида −52 килограмм вазн тоифасида ғолиб чиқиб, Ўзбекистон аёллар дзюдоси тарихида илк Олимпия чемпиони бўлган эди.

Индивидуал машғулотлардан умумий йиғингача

Келдиёрова Париж Олимпиадасидан сўнг фарзандли бўлди ва қарийб икки йиллик танаффусдан кейин машғулотларга қайтди. Дастлаб у терма жамоа йиғинларига шошилмасдан, алоҳида дастур асосида тайёргарлик олиб борган.

Спортчи апрель ойида катта спортга қайтаётганини тасдиқлаб, биринчи мусобақасини ҳозирча аниқ айта олмаслигини билдирган эди.

«Спорт формамни тиклай олсам, Осиё ўйинларида қатнашиб кўришим мумкин. Улгура олмасам, ундан кейинги бирор мусобақада иштирок этиш ниятидаман», — деган Келдиёрова.

Энди унинг халқаро йиғинда умумий машғулотларга қўшилгани тайёргарлик режаси изчил давом этаётганидан далолат беради. Аммо бу ҳали спортчининг яқин мусобақалардан бирида албатта қатнашишини англатмайди.

Диёра Келдиёрова татамига қайтди: катта рестарт яқинми?

Олдинда икки йирик мусобақа бор

2026 йил тақвимида Келдиёрова учун иккита катта мусобақа ажралиб туради.

XX ёзги Осиё ўйинлари 19 сентябрдан 4 октябргача Япониянинг Айти префектураси ва Нагоя шаҳрида ўтказилади. Дзюдо ҳам мусобақа дастурига киритилган.

Орадан кўп ўтмай, 4–11 октябрь кунлари Бокуда дзюдо бўйича жаҳон чемпионати бўлиб ўтади. 4–10 октябрь кунлари яккалик баҳслари, 11 октябрда эса аралаш жамоавий мусобақа режалаштирилган.

Тақвим ниҳоятда зич. Шу боис қайси мусобақани танлаш масаласи спортчининг жисмоний тайёргарлиги, мураббийлар қарори ва тикланиш жараёнига боғлиқ бўлади.

Диёра Келдиёрова татамига қайтди: катта рестарт яқинми?

Биринчи стартдан кўра муҳимроқ вазифа бор

Олимпия чемпиони мақомида мусобақаларга қайтиш ҳар қандай спортчига катта босим юклайди. Келдиёровадан илк беллашувнинг ўзидаёқ олдинги натижалар такрорланишини кутиш тўғри эмас.

Ҳозир асосий вазифа — соғлом ҳолатда татамига қайтиш, мусобақа амалиётини босқичма-босқич тиклаш ва Лос-Анжелес-2028 Олимпиада цикли учун мустаҳкам пойдевор яратиш.

Изоладаги йиғин шу йўлдаги оддий машғулот эмас. У Диёра Келдиёрова фаолиятининг янги боби бошланаётганини кўрсатувчи энг жиддий белгилардан бири бўлиши мумкин. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сити» Педру Нету учун биринчи қадамни ташлади: трансфер нимага боғлиқ?«Сити» Педру Нету учун биринчи қадамни ташлади: трансфер нимага боғлиқ?Бугун, 06:002026-йилги Леагуес Куп турнири: асосий интрига ва ўзгаришлар2026-йилги Леагуес Куп турнири: асосий интрига ва ўзгаришларБугун, 03:35Ливерпул Пари Сен-Жермен вингери Иброҳим Мбае трансферига яқинлашмоқдаЛиверпул Пари Сен-Жермен вингери Иброҳим Мбае трансферига яқинлашмоқдаБугун, 02:59Челси клубининг янги интизомий сиёсати мухлисларда эътироз уйғотдиЧелси клубининг янги интизомий сиёсати мухлисларда эътироз уйғотдиБугун, 02:39Жанни Инфантино Килиан Мбаппенинг рекордларини олқишладиЖанни Инфантино Килиан Мбаппенинг рекордларини олқишладиБугун, 01:58Манчестер Сити Педру Нетуни трансфер қилмоқчиМанчестер Сити Педру Нетуни трансфер қилмоқчиБугун, 01:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда