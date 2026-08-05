Диёра Келдиёрова татамига қайтди: катта рестарт яқинми?
Париж Олимпиадасидан кейин мусобақаларда кўринмаган Диёра Келдиёрова катта спортга қайтиш йўлида муҳим қадам ташлади. Олимпия чемпиони Словениянинг Изола шаҳрида ўтаётган халқаро ўқув-машғулот йиғинида жаҳоннинг кучли дзюдочилари билан бирга тайёргарлик олиб бормоқда.
Ҳозирча унинг қайси мусобақада биринчи бор татамига чиқиши маълум эмас. Бироқ индивидуал машғулотлардан умумий йиғинга ўтгани — узоқ танаффусдан кейинги қайтиш жараёни янги босқичга кирганини кўрсатади.
Дунё дзюдоси юлдузлари билан бир татамида
Изоладаги йиғинда турли мамлакатлардан келган юқори савияли дзюдочилар иштирок этмоқда. Бундай машғулотлар спортчиларга техник усулларни синовдан ўтказиш, турли услубда курашадиган рақиблар билан спарринг ўтказиш ва мусобақа суръатига яқин шароитда тайёрланиш имконини беради.
Ўзбекистон терма жамоаси етакчиси учун мазкур йиғиннинг аҳамияти алоҳида. Чунки Келдиёрова узоқ вақт давомида расмий беллашувларда қатнашмади ва энди фақат жисмоний ҳолатини эмас, татамидаги мусобақа ритмини ҳам қайта тиклаши керак.
Диёра Париж-2024 Олимпиадасида −52 килограмм вазн тоифасида ғолиб чиқиб, Ўзбекистон аёллар дзюдоси тарихида илк Олимпия чемпиони бўлган эди.
Индивидуал машғулотлардан умумий йиғингача
Келдиёрова Париж Олимпиадасидан сўнг фарзандли бўлди ва қарийб икки йиллик танаффусдан кейин машғулотларга қайтди. Дастлаб у терма жамоа йиғинларига шошилмасдан, алоҳида дастур асосида тайёргарлик олиб борган.
Спортчи апрель ойида катта спортга қайтаётганини тасдиқлаб, биринчи мусобақасини ҳозирча аниқ айта олмаслигини билдирган эди.
«Спорт формамни тиклай олсам, Осиё ўйинларида қатнашиб кўришим мумкин. Улгура олмасам, ундан кейинги бирор мусобақада иштирок этиш ниятидаман», — деган Келдиёрова.
Энди унинг халқаро йиғинда умумий машғулотларга қўшилгани тайёргарлик режаси изчил давом этаётганидан далолат беради. Аммо бу ҳали спортчининг яқин мусобақалардан бирида албатта қатнашишини англатмайди.
Олдинда икки йирик мусобақа бор
2026 йил тақвимида Келдиёрова учун иккита катта мусобақа ажралиб туради.
XX ёзги Осиё ўйинлари 19 сентябрдан 4 октябргача Япониянинг Айти префектураси ва Нагоя шаҳрида ўтказилади. Дзюдо ҳам мусобақа дастурига киритилган.
Орадан кўп ўтмай, 4–11 октябрь кунлари Бокуда дзюдо бўйича жаҳон чемпионати бўлиб ўтади. 4–10 октябрь кунлари яккалик баҳслари, 11 октябрда эса аралаш жамоавий мусобақа режалаштирилган.
Тақвим ниҳоятда зич. Шу боис қайси мусобақани танлаш масаласи спортчининг жисмоний тайёргарлиги, мураббийлар қарори ва тикланиш жараёнига боғлиқ бўлади.
Биринчи стартдан кўра муҳимроқ вазифа бор
Олимпия чемпиони мақомида мусобақаларга қайтиш ҳар қандай спортчига катта босим юклайди. Келдиёровадан илк беллашувнинг ўзидаёқ олдинги натижалар такрорланишини кутиш тўғри эмас.
Ҳозир асосий вазифа — соғлом ҳолатда татамига қайтиш, мусобақа амалиётини босқичма-босқич тиклаш ва Лос-Анжелес-2028 Олимпиада цикли учун мустаҳкам пойдевор яратиш.
Изоладаги йиғин шу йўлдаги оддий машғулот эмас. У Диёра Келдиёрова фаолиятининг янги боби бошланаётганини кўрсатувчи энг жиддий белгилардан бири бўлиши мумкин. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…