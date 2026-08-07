Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?

·144·Дунё
Олимлар ҳайратда: Ерда ҳаёт икки марта пайдо бўлганми?
Қисқача

Генрих Гейне номидаги Дюсселдорф университети биологлари бошчилигидаги халқаро олимлар жамоаси ҳаёт бактериялар ва археяларда бир-биридан мустақил равишда икки марта пайдо бўлган бўлиши мумкинлигини илгари сурди. Ссиенсе Адвансес журналида эълон қилинган тадқиқотда ушбу икки гуруҳдаги муҳим ферментлар эволюцион жиҳатдан бир-бирига боғланмагани аниқланган.

Генрих Гейне номидаги Дюссельдорф университети биологлари бошчилигидаги халқаро олимлар жамоаси Ер юзида ҳаёт пайдо бўлиши ҳақидаги қарашларга янгича назар ташлади. Science Advances журналида эълон қилинган тадқиқотга кўра, жонсиз материядан тирик организмга ўтиш жараёни ҳаётнинг икки асосий тармоғи – бактериялар ва археяларда бир-биридан мустақил равишда юз берган бўлиши мумкин.

Тадқиқот муаллифларидан биолог Уильям Мартиннинг таъкидлашича, бактериялар ва археялардаги айрим муҳим ферментлар эволюцион жиҳатдан бир-бирига боғланмаган. Шу боис олимлар генетик код ягона манбага эга бўлган бўлса-да, эркин яшовчи ҳаёт шакллари икки мустақил йўл орқали шаклланган бўлиши мумкинлигини илгари сурмоқда.

Изланиш давомида олимлар бактериялар ва археялар геномидаги асосий метаболик ферментларнинг оқсил тузилишларини таҳлил қилди. Натижаларга кўра, барча ҳужайраларнинг эҳтимолий умумий аждоди ҳисобланган LUCA метаболик реакцияларнинг фақат бир қисми учун ферментларга эга бўлган, қолган жараёнлар эса ўша давр муҳитидаги, эҳтимол гидротермал манбаларда мавжуд металлар ёрдамида амалга ошган.

Олимлар ҳаёт шаклланишида катализ ривожланишининг тўрт босқичини ҳам ажратиб кўрсатди. Дастлаб реакциялар ташқи муҳитдаги металларга боғлиқ бўлган, кейинчалик протоҳужайралар аста-секин ўз ферментларини ишлаб чиққан ва охир-оқибат ташқи катализаторларга эҳтиёж қолмаган. Мутахассислар фикрича, айнан шу босқичдан кейин бактериялар ва археялар мустақил равишда эркин яшовчи организмларга айланган.

Биолог Наталья Мрняивачнинг қайд этишича, бактериялар ва археялар бир хил вазифани бажарадиган, аммо тузилиши бутунлай бошқача бўлган ферментларни мустақил равишда яратган. Бу эса уларнинг эволюцион ривожланиши алоҳида кечган бўлиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатади.

Шунингдек, тадқиқотчилар биологиядан аввалги кимёвий жараёнларда АТФ молекуласи ўрнини босиши мумкин бўлган муқобил механизмни ҳам таклиф қилди. Улар фосфит ва палладий иштирокида фосфорланиш реакциялари сув муҳитида табиий равишда кечиши мумкинлигини аниқлаган. Олимлар фикрича, бу кашфиёт ҳаётнинг илк босқичларини тушунишга оид илмий тасаввурларни янада соддалаштириши ва янги саволларга жавоб топишга ёрдам бериши мумкин.

Ҳайнрих Ҳайне номидаги Дюссельдорф университетиВильям МартинНаталья МрняивачScience Advances
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБир ой ювмасдан кийиш мумкин бўлган HercShirt V5.0 футболкаси тақдим этилдиБугун, 16:58Таиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганТаиланддаги қонли фожиа: ўқувчи аввал бобо-бувисини ўлдирганБугун, 16:56Таиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиТаиландлик ҳайдовчининг инсонийлиги кўпчиликни ҳайратга солдиБугун, 16:39Айиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиАйиқча Reels'нинг янги юлдузига айландиБугун, 15:40Қутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаҚутқарилган пингвин йиллар давомида 8 минг км сузиб, қутқарувчисининг олдига қайтиб келмоқдаБугун, 15:3597 ёшли аёл самолёт қаноти устида учиб, яна Гиннес рекордини янгилади97 ёшли аёл самолёт қаноти устида учиб, яна Гиннес рекордини янгиладиБугун, 15:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди