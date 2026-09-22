Дунёдаги энг бахтли сайёҳлик манзили маълум бўлди
Португалия пойтахти Лиссабон саёҳат қилиш учун дунёдаги энг бахтли манзил деб топилди. Бу хулоса 47 та шаҳар қамраб олинган Holiday Happiness Index тадқиқоти натижасида маълум бўлди.
Рейтингни “BookRetreats” платформаси тайёрлаган. Унда сайёҳларнинг кайфияти ва фаровонлигига таъсир қилувчи қуёшли кунлар, яшил ҳудудлар, пиёда юриш имконияти, соғлом овқатланиш ва уйқу каби омиллар ҳисобга олинган.
Лиссабон айниқса соғлом овқатланиш имкониятлари билан ажралиб турган. Шаҳардаги ресторанларнинг қарийб 10 фоизи соғлом таомлар тоифасига киритилган. Бу кўрсаткич рейтингда иккинчи энг юқори натижа бўлган.
Шаҳар пиёда сайр қилиш учун ҳам қулай деб баҳоланган. Лиссабон ихчамлиги ва манзарали кўчалари билан сайёҳларга шаҳарни пиёда кашф этиш имконини беради.
Яна бир қизиқ жиҳати — Лиссабонда ҳар бир аҳолига ўртача 49 квадрат метр яшил ҳудуд тўғри келади. Шаҳар йилига тахминан 2828 соат қуёш нури олади.
Рейтингда Лиссабондан кейин Хельсинки ва Орландо шаҳарлари жойлашган. Кучли ўнликдан Афина, Эдинбург, Мадрид, Вена, Будапешт, Осло ва Вильнюс ҳам ўрин олган.
Изоҳлар 0
…