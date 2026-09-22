Дунёдаги энг бахтли сайёҳлик манзили маълум бўлди

·5·Дунё
Дунёдаги энг бахтли сайёҳлик манзили маълум бўлди

Португалия пойтахти Лиссабон саёҳат қилиш учун дунёдаги энг бахтли манзил деб топилди. Бу хулоса 47 та шаҳар қамраб олинган Holiday Happiness Index тадқиқоти натижасида маълум бўлди.

Рейтингни “BookRetreats” платформаси тайёрлаган. Унда сайёҳларнинг кайфияти ва фаровонлигига таъсир қилувчи қуёшли кунлар, яшил ҳудудлар, пиёда юриш имконияти, соғлом овқатланиш ва уйқу каби омиллар ҳисобга олинган.

Лиссабон айниқса соғлом овқатланиш имкониятлари билан ажралиб турган. Шаҳардаги ресторанларнинг қарийб 10 фоизи соғлом таомлар тоифасига киритилган. Бу кўрсаткич рейтингда иккинчи энг юқори натижа бўлган.

Шаҳар пиёда сайр қилиш учун ҳам қулай деб баҳоланган. Лиссабон ихчамлиги ва манзарали кўчалари билан сайёҳларга шаҳарни пиёда кашф этиш имконини беради.

Яна бир қизиқ жиҳати — Лиссабонда ҳар бир аҳолига ўртача 49 квадрат метр яшил ҳудуд тўғри келади. Шаҳар йилига тахминан 2828 соат қуёш нури олади.

Рейтингда Лиссабондан кейин Хельсинки ва Орландо шаҳарлари жойлашган. Кучли ўнликдан Афина, Эдинбург, Мадрид, Вена, Будапешт, Осло ва Вильнюс ҳам ўрин олган.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда савдо марказида ёнғин чиқди: одамлар деразадан сакрадиРоссияда савдо марказида ёнғин чиқди: одамлар деразадан сакрадиБугун, 17:51Қирғизистондан Ўзбекистонга гўшт контрабандаси давом этаётгани айтилдиҚирғизистондан Ўзбекистонга гўшт контрабандаси давом этаётгани айтилдиБугун, 17:48Синди Кроуфорднинг ўғли реабилитация марказида вафот этди: Полиция тахмини қандай?Синди Кроуфорднинг ўғли реабилитация марказида вафот этди: Полиция тахмини қандай?Бугун, 17:16«Уруш тугади, уйингизга қайтинг!»: Германия суриялик қочқинларни депортация қилмоқчи«Уруш тугади, уйингизга қайтинг!»: Германия суриялик қочқинларни депортация қилмоқчиБугун, 17:04«Совуқ уруш даври қайтмоқда»: АҚШ Гренландиядаги ташландиқ ҳарбий базасини тикламоқда«Совуқ уруш даври қайтмоқда»: АҚШ Гренландиядаги ташландиқ ҳарбий базасини тикламоқдаБугун, 16:26«Тўхтатиб қолиш режаси»: Макрон БМТ саммитида Трампга Украина бўйича босим ўтказмоқчи«Тўхтатиб қолиш режаси»: Макрон БМТ саммитида Трампга Украина бўйича босим ўтказмоқчиБугун, 15:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота