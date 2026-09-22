8 ёшли қиз бошлаган иш 15 йилда катта хайрияга айланди

·1·Дунё
8 ёшли қиз бошлаган иш 15 йилда катта хайрияга айланди

Австралияда 8 ёшли қизнинг оддий саволи онасини хайрли иш бошлашга ундади. Орадан 15 йил ўтиб, бу ташаббус юзлаб оилаларга ёрдам бераётган йирик хайрия ташкилотига айланди.

Ҳодиса Сиднейнинг шимоли-ғарбида яшаган Линда Стрикленд ва унинг қизи Кэссиди ҳаётида юз берган. Бир куни қиз уй орқасидаги ахлат қутисидан овқат қидираётган одамни кўриб қолиб, онасидан нега кимдир шу даражада оч қолиши мумкинлигини сўраган.

Шундан сўнг она-қиз уйда овқат тайёрлаб, уни контейнерларга жойлашди ва яқин атрофдаги боғда бошпанасиз яшаётган инсонларга тарқата бошлади. Бу кичик ташаббус 2011 йилда Hawkesbury’s Helping Hands хайрия ташкилотига асос солинишига сабаб бўлди.

Бугун эса ташкилот омбори орқали юзлаб инсонларга озиқ-овқат, кийим-кечак ва кундалик эҳтиёж учун зарур буюмлар етказиб берилмоқда. Айниқса, Рождество ва табиий офатлар пайтида ташкилот бир кунда 20–30 паллетгача маҳсулот тарқатади.

Қизиғи, хайрия ёрдамига муҳтожлар орасида нафақат бошпанасизлар, балки ўзини ўзи таъминлайдиган, аммо кундалик харажатларни қоплашда қийналаётган оилалар ҳам кўпайган.

Линда Стрикленд эса бу ишни давом эттириб, яна камида 15 йил жамоага хизмат қилиш ниятида эканини айтган.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

84 ёшли аёл ҳар ой 2000 км йўл босиб, кийим тарқатади84 ёшли аёл ҳар ой 2000 км йўл босиб, кийим тарқатадиБугун, 18:48Дунёдаги энг бахтли сайёҳлик манзили маълум бўлдиДунёдаги энг бахтли сайёҳлик манзили маълум бўлдиБугун, 18:15Россияда савдо марказида ёнғин чиқди: одамлар деразадан сакрадиРоссияда савдо марказида ёнғин чиқди: одамлар деразадан сакрадиБугун, 17:51Қирғизистондан Ўзбекистонга гўшт контрабандаси давом этаётгани айтилдиҚирғизистондан Ўзбекистонга гўшт контрабандаси давом этаётгани айтилдиБугун, 17:48Синди Кроуфорднинг ўғли реабилитация марказида вафот этди: Полиция тахмини қандай?Синди Кроуфорднинг ўғли реабилитация марказида вафот этди: Полиция тахмини қандай?Бугун, 17:16«Уруш тугади, уйингизга қайтинг!»: Германия суриялик қочқинларни депортация қилмоқчи«Уруш тугади, уйингизга қайтинг!»: Германия суриялик қочқинларни депортация қилмоқчиБугун, 17:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота