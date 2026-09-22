Ўзбекистон U-23 чоракфиналда Саудия Арабистонига қарши майдонга тушади
Осиё ўйинларининг футбол турнирида кураш қизғин паллага кирди. Мусобақанинг «D» гуруҳи сўнгги туридан ўрин олган марказий баҳсда Корея Республикаси ва Саудия Арабистони терма жамоалари тўқнаш келиб, унда кореялик футболчилар 2:0 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди ва гуруҳ пешқадамига айланди. Мазкур натижадан сўнг чоракфинал жуфтликлари расман ойдинлашди: гуруҳ босқичини 100 фоизлик кўрсаткич — 3 та ўйинда 3 та ғалаба билан якунлаган Равшан Ҳайдаров бошчилигидаги Ўзбекистон U-23 терма жамоаси яримфинал йўлланмаси учун Саудия Арабистонига қарши баҳс олиб борадиган бўлди. Қитъанинг икки қудратли футбол мактаби ўртасидаги ушбу принципial чоракфинал тўқнашуви 25 сентябрь куни Тошкент вақти билан соат 10:00 да Япониянинг «Мизуҳо» стадионида старт олади. Ушбу беллашув ғолиби турнир медаллари учун курашни яримфинал босқичида давом эттиради.
Хўш, гуруҳ босқичида рақибларига имкон қолдирмаган ўзбек футболчилари саудияликларнинг қаршилигини синдира оладими, Равшан Ҳайдаров жамоасининг яримфинал сари асосий тактик қуроли нима бўлади ва «Мизуҳо»даги оғир баҳсдан ким ғолиб бўлиб чиқади?
«Кореянинг ғалабаси, Саудия тўсиғи ва Мизуҳодаги тўқнашув»: Баҳс олдидан 5 та асосий нуқта
Чоракфинал олдидан юзага келган муҳим фактлар ва маълумотлар:
Кореянинг пешқадамлиги: Жанубий Корея Саудия Арабистонини 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, «D» гуруҳида 1-ўринни эгаллади;
Ўзбекистон рақиби аниқланди: Гуруҳда 2-ўринда қолган Саудия Арабистони термаси чоракфиналда Ўзбекистон U-23 жамоасига рақиб бўлди;
Яримфинал остонасидаги жанг: Ушбу баҳсда зафар қучган жамоа тўғридан-тўғри Осиё ўйинларининг яримфиналига йўлланмани қўлга киритади;
Ўйин вақти ва стадион: Тўқнашув 25 сентябрь куни Тошкент вақти билан эрталабки соат 10:00 да «Мизуҳо» аренасида бўлиб ўтади;
Вакилларимизда 100 фоизлик серия: Ўзбекистон U-23 гуруҳдаги барча 3 та учрашувда ғалаба қозониб, плей-оффга юқори ишонч ва формада етиб келди.
Осиё ўйинлари: Ўзбекистон U-23 — Саудия Арабистони U-23 чоракфинали тафсилотлари
Бўлажак баҳс ҳақидаги ташкилий ва статистик маълумотлар таққоси:
Кўрсаткичлар ва параметрлар
Ўзбекистон U-23
Саудия Арабистони U-23
Гуруҳдаги натижаси
3 ўйин, 3 ғалаба (100% натижа, 9 очко)
«D» гуруҳида 2-ўрин (Кореяга 0:2 бой берди)
Мусобақа босқичи
Осиё ўйинлари, чоракфинал (1/4 финал)
Осиё ўйинлари, чоракфинал (1/4 финал)
Баҳс санаси ва вақти
2026 йил 25 сентябрь, соат 10:00 (Тошкент вақти)
2026 йил 25 сентябрь, соат 10:00 (Тошкент вақти)
Ўйин ўтказиладиган манзил
«Мизуҳо» стадиони (Япония)
«Мизуҳо» стадиони (Япония)
Тикилган мақсад
Мусобақа яримфинали ва медаллар учун қадам
Мусобақа яримфинали ва медаллар учун қадам
Психологик ҳолат
Мутлақ ғалабали серия ва юқори кайфият
Сўнгги турдаги мағлубиятдан сўнг қайта тикланиш
Футбол экспертизаси: Равшан Ҳайдаров жамоаси Саудияни қандай ютиши мумкин?
Спорт таҳлилчилари ва миллий футбол экспертларининг хулосалари:
Эрталабки вақт факторига мослашиш: Баҳснинг маҳаллий вақт билан эрта тонгда (Тошкент вақти билан соат 10:00 да) бошланиши футболчилардан кун тартибини ва чигалёзди машғулотларини тўғри режалаштиришни талаб этади;
Саудиянинг бўш нуқталари: Корея Республикасига қарши баҳс саудияликларнинг қарши ҳужумларда ва қанотлардан уюштириладиган тезкор босимларга бардоши пастлигини кўрсатиб берди; Ўзбекистоннинг чаққон вингерлари айнан шу зоналардан унумли фойдаланиши керак;
Мудофаа мустаҳкамлиги ва совуққонлик: Плей-офф баҳсларида битта хато бутун мусобақа тақдирини ҳал қилиши мумкин; шу сабабли вакилларимиз гуруҳ босқичида кўрсатган тартибли ҳимоясини сақлаб қолиши шарт;
Ҳайдаровнинг кубок баҳсларидаги маҳорати: Бош мураббий Равшан Ҳайдаров бир ўйиндан иборат плей-офф тўқнашувларини тактик жиҳатдан мукаммал режалаштириши ва рақибга қараб захира ўйинчиларини жангга киритиш борасида катта тажрибага эга.
Ўзбекистон U-23 терма жамоаси учун «Мизуҳо»даги ушбу баҳс Осиё ўйинларининг олтин медаллари сари йўл очадиган энг катта синов бўлади.
Сизнингча, 25 сентябрь кунги тўқнашувда Ўзбекистон U-23 термаси Саудия Арабистонини қандай ҳисобда мағлуб этади? Равшан Ҳайдаров шогирдлари ушбу турнирда якунда чемпионликка эриша оладими? Шахсий тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизга бағишланган ушбу муҳим таҳлилни барча футбол мухлисларига улашинг!
Изоҳлар 0
…