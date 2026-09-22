Масжидул Ҳаром муаззини Шайх Иброҳим ал-Маданий вафот этди

·2·Дунё
Масжидул Ҳаром муаззини Шайх Иброҳим ал-Маданий вафот этди

Масжидул Ҳаром муаззини Шайх Иброҳим бин Одил ал-Маданий 21 сентябрь куни 51 ёшида вафот этди. Унинг вафоти Саудия Арабистонининг расмий «Al-Ekhbariya» телеканали томонидан ҳам эълон қилинган.

Шайх Иброҳим ал-Маданий 1976 йилда Мадина шаҳрида диний оилада туғилган. У Қуръон илмлари бўйича таълим олган. Муаззинлик фаолиятини 15 ёшида Мадинадаги маҳалла масжидида бошлаган. Кейинчалик таълим ва ўқитувчилик фаолияти сабаб муаззинлик фаолиятида танаффус қилган.

У 2007–2008 йилларда Мадинадаги бошқа бир масжидда яна азон айтишни давом эттирган. 2017–2018 йилларда эса Масжидул Ҳаром муаззини сифатида расман тайинланган.

Шайх Иброҳим ал-Маданий Масжидул Ҳаромнинг 24 нафар асосий муаззинидан бири бўлган. У, айниқса, бомдод азони ва ҳайит такбирларини айтиши, шунингдек, имомнинг такбирларини жамоатга етказиш вазифаси билан танилган.

Маълум қилинишича, унинг Масжидул Ҳаромдаги сўнгги азони 21 сентябрь куни бомдод намозининг илк азони бўлган. У ушбу азондан бир неча соат ўтиб вафот этган.

Шайх Иброҳим ал-Маданий вафотининг аниқ сабаби Саудия Арабистони расмий манбаларида ҳозирча маълум қилинмаган.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳ ўтирган тош сайёҳлик масканига айланди (видео)Муҳаммад Салоҳ ўтирган тош сайёҳлик масканига айланди (видео)Бугун, 19:508 ёшли қиз бошлаган иш 15 йилда катта хайрияга айланди8 ёшли қиз бошлаган иш 15 йилда катта хайрияга айландиБугун, 19:1384 ёшли аёл ҳар ой 2000 км йўл босиб, кийим тарқатади84 ёшли аёл ҳар ой 2000 км йўл босиб, кийим тарқатадиБугун, 18:48Дунёдаги энг бахтли сайёҳлик манзили маълум бўлдиДунёдаги энг бахтли сайёҳлик манзили маълум бўлдиБугун, 18:15Россияда савдо марказида ёнғин чиқди: одамлар деразадан сакрадиРоссияда савдо марказида ёнғин чиқди: одамлар деразадан сакрадиБугун, 17:51Қирғизистондан Ўзбекистонга гўшт контрабандаси давом этаётгани айтилдиҚирғизистондан Ўзбекистонга гўшт контрабандаси давом этаётгани айтилдиБугун, 17:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота