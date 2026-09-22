Муҳаммад Салоҳ ўтирган тош сайёҳлик масканига айланди (видео)
«Трабзонспор» футболчиси Муҳаммад Салоҳнинг Туркиянинг Трабзон вилоятидаги Куртдере яйласида тушган сурати оддий тошни машҳур сайёҳлик жойига айлантирди. Бу ҳақда HaberTS хабар берди.
Маълум бўлишича, мисрлик футболчи жамоага берилган дам олиш кунида Трабзоннинг табиий масканларини томоша қилган. У Мачка туманидаги Куртдере яйласига бориб, у ерда тош устида ўтирган ҳолда суратга тушган. Кейинчалик футболчи ушбу суратларни ижтимоий тармоқларда улашган.
Сурат кенг тарқалгач, мухлислар ва сайёҳлар Салоҳ ўтирган тошни кўриш учун Куртдере яйласига бора бошлаган. Энди ташриф буюрувчилар айнан шу жойда суратга тушиш учун навбат кутмоқда.
Маҳаллий аҳолининг айтишича, аввал сокин бўлган ҳудуд футболчининг ташрифидан кейин анча гавжумлашган. Ташриф буюрувчилар орасида бу жой «Салоҳ тоши» деб атала бошлаган. Ҳудудда ҳатто «Salah Yaylası» ёзуви туширилган белги ҳам ўрнатилган.
Шу тариқа, футболчининг оддий сурати Куртдере яйласидаги илгари кенг танилмаган бир тошга сайёҳлар эътиборини қаратди.
Изоҳлар 0
…