«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлди
Наманган вилоятидаги давлат мактабгача таълим ташкилотларининг бирида бутун жамоатчиликни ларзага солган мудҳиш жиноят фош этилди. Муассасада омбор мудири бўлиб ишловчи шахс 5 ёшли тарбияланувчи қизчага нисбатан жинсий зўравонлик содир этгани аниқланди. Мазкур даҳшатли воқеани Ички ишлар вазирлиги ҳамда Болалар омбудсмани расман тасдиқлади. Олинган маълумотларга кўра, ҳолат юзасидан Наманган вилояти Учқўрғон тумани ИИБ Тергов бўлинмаси томонидан 12 сентябрь куни жиноят иши қўзғатилган.
Гумонланувчи К.М. процессуал тартибда зудлик билан ушланиб, унга нисбатан энг қатъий эҳтиёт чораси — қамоққа олиш тартиби қўлланган. Ҳуқуқ-тартибот органлари унга нисбатан Жиноят кодексининг иккита оғир моддаси, жумладан 14 ёшга тўлмаган шахснинг номусига тегиш ҳамда ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш бандлари бўйича айблов эълон қилди. Болалар омбудсмани ушбу мудҳиш жиноят юзасидан қонуний манфаатлар ва адолат таъминланишини ўз назоратига олган.
Хўш, болалар хавфсизлиги учун масъул боғча маъмурияти ва тарбиячилар қаерга қараган эди, муассаса ичида болаларни ҳимоя қилиш тизими нега ишламади ва бу ваҳшийликни содир этган гумонланувчига қандай энг олий жазо тайинланиши кутилмоқда?
«Қамоққа олиш, 2 та оғир модда ва қатъий назорат»: Жиноят ишининг 5 та асосий нуқтаси
Учқўрғондаги жирканч ҳолат бўйича расман очиқланган энг муҳим фактлар:
5 ёшли жабрланувчи: Жинсий зўравонлик давлат боғчасининг атиги 5 ёшли кичкина тарбияланувчисига нисбатан содир этилган;
Омбор мудири қўлга олинди: Жиноятда боғчада омбор мудири бўлиб ишлаб келган фуқаро К.М. гумонланмоқда ва у дарҳол ҳибсга олинди;
12 сентябрда иш очилган: Учқўрғон тумани ИИБ Тергов бўлинмаси ҳолат юзасидан тезкор жиноят иши қўзғатди;
Ўта оғир моддалар билан айблов: Гумонланувчига ЖКнинг 118-моддаси 4-қисми (14 ёшга тўлмаган шахс номусига тегиш) ва 112-моддаси 1-қисми (ўлдириш билан қўрқитиш) қўйилган;
Омбудсман кузатувида: Болалар омбудсмани тергов жараёни ва жабрланувчи қизчанинг ҳуқуқлари бузилмаслигини тўлиқ назорат қилмоқда.
Намангандаги мактабгача таълим ташкилотида содир бўлган жиноят иши тафсилотлари
Расмий органлар ва Болалар омбудсмани маълумотлари таҳлили:
Мезонлар ва параметрлар
Расмий қайд этилган ҳолат тафсилотлари
Ҳодиса манзили
Наманган вилояти, Учқўрғон тумани, давлат боғчаси
Жабрланувчи
5 ёшли боғча тарбияланувчиси бўлган қизалоқ
Гумонланувчи шахс
Боғча омбор мудири бўлиб ишлаган фуқаро К.М.
Қўлланилган эҳтиёт чораси
Процессуал тартибда қамоққа олиш
Қўзғатилган моддалар
ЖК 118-моддаси 4-қисми ва ЖК 112-моддаси 1-қисми
Назорат қилувчи органлар
ИИВ, Учқўрғон тумани ИИБ, Болалар омбудсмани
Ҳозирги босқич
Дастлабки тергов ва экспертиза ҳаракатлари олиб борилмоқда
Ҳуқуқий ва криминалистик экспертиза: Педофилларга нисбатан қонунчилик қандай жазони кўзда тутади?
Ҳуқуқшунослар, адвокатлар ва инсон ҳуқуқлари фаолларининг хулосалари:
Умрбод ёки 20 йилгача қамоқ: Ўзбекистон қонунчилигига киритилган сўнгги қатъий ўзгаришларга кўра, 14 ёшга тўлмаган болаларга нисбатан жинсий зўравонлик (ЖК 118-моддаси 4-қисми) учун 15 йилдан 20 йилгача озодликдан маҳрум қилиш ёки умрбод қамоқ жазоси белгиланган бўлиб, бундай шахсларга ҳеч қандай муддатидан илгари шартли озод қилиш (УДО) ёки афв этиш чоралари қўлланилмайди;
Боғча маъмурияти ва директорининг жавобгарлиги: Болалар ташкилотида ёрдамчи техник ходимларнинг тарбияланувчилар билан назоратсиз қолишига йўл қўйган боғча раҳбарияти, гуруҳ тарбиячиси ва энагасига нисбатан ҳам хизмат вазифасига совуққонлик билан қараш моддалари бўйича жиддий ҳуқуқий баҳо берилиши шарт;
Психологик реабилитация зарурати: 5 ёшли жабрланувчи ва унинг оиласига малакали болалар психологлари ва тиббиёт ходимлари бириктирилиб, узоқ муддатли реабилитация чоралари кўрилиши зарур;
Боғчаларда кадрлар фильтрини кучайтириш: Мактабгача таълим тизимига ишга олинаётган ҳар бир ходим, хоҳ у техник ёки омбор ходими бўлсин, чуқур психологик ва наркологик текширувдан ўтказилиши ҳамда кузатув камералари кўр зоналарсиз ишлаши лозим.
Кичик ёшдаги болаларга нисбатан содир этилаётган бундай ёвузликларга қарши жамиятда муросасиз муҳит яратилиши ва жиноятчи энг оғир жазога тортилиши шарт.
Сизнингча, боғча ва мактабларда болалар хавфсизлигини таъминлаш учун ходимларни ишга қабул қилишда қандай қўшимча текширувлар жорий этилиши керак? Болаларга нисбатан зўравонлик қилган шахсларга умрбод қамоқ жазосини истисносиз қўллаш тарафдоримисиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жамоатчилик назоратини оширишга чорловчи ушбу мақолани имкон қадар кенгроқ улашинг!
Изоҳлар 0
…