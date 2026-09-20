Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди

·78·Жамият
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди

Ижтимоий тармоқларда Тошкентдаги “Чорсу” бозори ҳудудида уч нафар Миллий гвардия ходими вояга етмаган болани қўлидан ушлаб олиб кетаётгани акс этган видео тарқалди.

Маълум бўлишича, 17 сентябрь куни “Эски Жўва” бозори ҳудудида вояга етмаган боланинг фуқаролардан пул сўраши юзасидан мурожаат келиб тушган. Жамоат тартибини сақлашга жалб қилинган Миллий гвардия ҳарбий хизматчиси болани аниқлаб, бозор ҳудудидаги ИИБ биносига олиб келган ва профилактика хизмати ходимларига топширган.

Бола аввалроқ метро ва “Чорсу” бозори ҳудудида қўшиқ куйлаб, бунинг эвазига пул сўраши билан ижтимоий тармоқларда танилган. У “Седая ноч” ва “Белие рози” каби қўшиқларни ижро этгани акс этган видеолар тарқалган.

Миллий гвардия маълумотига кўра, текширув давомида боланинг тадбиркорлар, фуқаролар ва сайёҳлардан пул сўрагани аниқланган. Шунингдек, пул беришдан бош тортган айрим кишиларни ҳақорат қилиб, безовта қилгани айтилмоқда.

Аввалроқ ижтимоий тармоқларда боланинг чет эллик сайёҳларга қўшиқ айтиб, 100 минг сўм талаб қилгани акс этган видео ҳам муҳокамаларга сабаб бўлган. Маълумотларга кўра, сайёҳ 50 минг сўм таклиф қилганида, бола ундан 150 минг сўмни тортиб олган.

Ҳозирда ҳолат юзасидан профилактика хизмати ходимлари томонидан текширув олиб борилмоқда.

ТошкентЧорсу бозориМиллий гвардияВойга
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Чорсудаги Ҳабиб Нурмагомедов»: Аҳад Қаюм шов-шувли қиёфадошни топди (видео)«Чорсудаги Ҳабиб Нурмагомедов»: Аҳад Қаюм шов-шувли қиёфадошни топди (видео)Бугун, 20:02«Қиз топиш ва танишиш энг қийин давлатлар»: Ўзбекистон дунё бўйича нечанчи ўринда!«Қиз топиш ва танишиш энг қийин давлатлар»: Ўзбекистон дунё бўйича нечанчи ўринда!Бугун, 18:30«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сири«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сириБугун, 18:08«Банк асосчиси халқаро қидирувда!»: Мўминжон Йўлдашевга очилган жиноят иши«Банк асосчиси халқаро қидирувда!»: Мўминжон Йўлдашевга очилган жиноят ишиБугун, 17:55Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!Бугун, 14:13Тошкент осмонидаги сирли объект: Хитой ракетаси бўлиши мумкинТошкент осмонидаги сирли объект: Хитой ракетаси бўлиши мумкинБугун, 13:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди