84 ёшли аёл ҳар ой 2000 км йўл босиб, кийим тарқатади
Австралиянинг Ғарбий қисмида яшовчи 84 ёшли Барбара Кэрролл ҳар ой минглаб километр йўл босиб, узоқ ҳудудлардаги эҳтиёжмандларга кийим-кечак етказиб бермоқда.
Доннибрук шаҳрида истиқомат қилувчи Барбарани маҳаллий аҳоли «Нэн Барб» деб атайди. У ўзининг хайрия дўконида тўпланган кийимларни машинасига жойлаб, Австралиянинг олис ҳудудларига йўл олади. Унинг сафарлари ойига 2000 километрдан ошиб кетади.
Барбара кийимларни Карнарвон, Ньюман, Наллагайн ва Руборн каби чекка ҳудудлардаги хайрия ташкилотлари ҳамда аёллар бошпаналарига тарқатади. Улар орасида аёллар ва эркаклар кийимлари, болалар кийимлари ҳамда кўрпалар бор.
Унинг айтишича, бу ишдан мукофот ёки тан олинишни кутмайди. Унинг учун муҳтож инсонга ёрдам бериш оддий инсоний бурч ҳисобланади.
Қизиғи, Барбаранинг ўзи ҳам Наллагайнда катта бўлгани сабабли, бу ҳудудлардаги одамлар билан алоқаси жуда яқин. Маҳаллий аҳоли уни «фаришта» деб атаб, меҳри ва ёрдамини юқори қадрлайди.
Ҳозир унинг сафарларини янада кенгайтириш учун маҳаллий аҳоли каттароқ юк машинаси олиб бериш мақсадида маблағ йиғмоқда.
Изоҳлар 0
…