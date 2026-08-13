Швейцарияда бойлар учун махфий ер ости омборлари қурилмоқда

·57·Дунё
Швейцарияда бойлар учун махфий ер ости омборлари қурилмоқда
Қисқача

Швейсариянинг Алп тоғларидаги Брюниг массивида ўта бой инсонларнинг қимматбаҳо буюмларини сақлаш учун қарийб 20 та ер ости омбори қурилмоқда ва лойиҳа келаси йилдан ишга туширилиши режалаштирилган. Иншоотларда санъат асарлари, қимматбаҳо металлар, коллексион автомобиллар ва ноёб винолар сақланади, кириш эса бир неча босқичли назорат орқали амалга оширилади.

Швейцариянинг Алп тоғларида ўта бой инсонларнинг қимматбаҳо буюмларини хавфсиз сақлашга мўлжалланган ер ости омборлари барпо этилмоқда. Янги лойиҳа келаси йилдан ишга туширилиши режалаштирилган. Бу ҳақда Point.md хабар берди.

Лойиҳа ишлаб чиқувчиси Томас Гассернинг маълум қилишича, Швейцария марказидаги Брюниг массивида қарийб 20 та ер ости омбори жиҳозланади. Махсус иншоотларда санъат асарлари, қимматбаҳо металлар, коллекцион автомобиллар ва ноёб виноларни сақлаш имкони бўлади.

Ер ости омборларига кириш қатъий назорат қилинади. Аввало ташриф буюрувчилар назорат-ўтказиш пунктидан ўтади, кейин эса бир нечта қўшимча текширувлардан ўтказилади. Хавфсизлик тизимининг аниқ тафсилотлари ҳозирча ошкор этилмаган.

Бир омборнинг ижараси миллион франкдан бошланади

Лойиҳага кўра, ҳар бир ғордан фойдаланиш ҳуқуқи 99 йилга ижарага берилади. Нархлар 1 миллион Швейцария франкидан, яъни тахминан 1,07 миллион евродан бошланади.

Лойиҳа муаллифлари бундай хизматга талаб юқори эканини таъкидламоқда. Айрим бой мижозлар ҳатто иншоотлардан фойдаланиш ҳуқуқини олдиндан сотиб олишга улгурган.

Томас Гассернинг айтишича, айрим бадавлат шахслар ўз активлари ва қимматли буюмларининг бир қисмини хавфсиз ва ишончли жойда сақлашга ҳаракат қилмоқда. Унинг фикрича, илгари хавфсиз ҳудуд сифатида қаралган Дубайнинг жозибадорлиги борасидаги қарашлар ҳам ўзгариб бормоқда.

Эски ҳарбий бункерлар ҳам қайта ишлатилиши мумкин

Швейцарияда қимматбаҳо буюмларни сақлаш учун эски ҳарбий бункерлардан фойдаланиш амалиёти аввал ҳам мавжуд бўлган. Мамлакатнинг тоғли ҳудудларида қурилган бундай иншоотлар юқори даражадаги ҳимояси билан ажралиб туради.

Айни пайтда Швейцария армияси “Россия таҳдиди” шароитида айрим эски бункерларни яна фойдаланишга қайтариш имкониятини ҳам кўриб чиқмоқда. Хусусан, улардан ўқ-дорилар ва бошқа зарур буюмларни сақлаш мақсадида фойдаланиш масаласи муҳокама қилинмоқда.

Шу тариқа, бир вақтлар ҳарбий мақсадларда қурилган Швейцариянинг ер ости иншоотлари энди нафақат хавфсизлик, балки бой шахсларнинг қимматбаҳо активларини сақлаш учун ҳам талаб юқори бўлган жойларга айланмоқда.

ШвейцарияТомас ГассерБрюнигДубайПоинт.мд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кеча Европада XXI асрнинг илк тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилдиКеча Европада XXI асрнинг илк тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилдиБугун, 11:52Массачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлдиМассачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлдиБугун, 11:34Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)Бугун, 11:33Вучич ва Зеленский ўртасидаги яқинлашувнинг сирли сабаблари ошкор бўлдиВучич ва Зеленский ўртасидаги яқинлашувнинг сирли сабаблари ошкор бўлдиБугун, 11:09АҚШда ҳарбий база остида кўзсиз сирли «иблис ғор балиғи» топилдиАҚШда ҳарбий база остида кўзсиз сирли «иблис ғор балиғи» топилдиБугун, 11:04«Бизда одамлар шундай»: Путин "шов-шувли" баёнот берди...«Бизда одамлар шундай»: Путин "шов-шувли" баёнот берди...Бугун, 10:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди