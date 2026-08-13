Контрабанда: Намангандаги ноқонуний дори омбори атрофида нималар содир бўлди?

·0·Жамият
Контрабанда: Намангандаги ноқонуний дори омбори атрофида нималар содир бўлди?

Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ), Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ҳамда Божхона қўмитаси ходимлари томонидан аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш ва сифатсиз дори воситалари айланмасига чек қўйиш бўйича Наманган шаҳрида кенг қамровли тезкор тадбир ўтказилди.

Тадбир давомида аҳоли ҳаёти ва соғлиғи учун жиддий хавф туғдириши мумкин бўлган катта миқдордаги ноқонуний дори воситалари сақланаётган яширин макон аниқланди.

Санитария қоидаларига зид омбор ва 13 мингдан ортиқ препарат

Наманган шаҳридаги хонадонлардан бири холислар иштирокида белгиланган тартибда кўздан кечирилганда, 1996 йилда туғилган фуқаро томонидан кўп миқдордаги дори-дармонларни келгусида сотиш мақсадида санитария-гигиена талабларига зид равишда сақлаб келинаётгани аниқланди.

Хонадонни кўздан кечириш давомида ҳеч қандай тегишли ҳужжатларга эга бўлмаган ва сифати кафолатланмаган 56 турдаги жами 13 184 дона дори воситалари ашёвий далил сифатида олиб қўйилди.

Ноқонуний омбордан топилган препаратлар орасида:

  • «Сефотаксим»;

  • «Бифидумбактерин»;

  • «Атропин»;

  • «Тидомет форте» каби аҳоли орасида талаб юқори бўлган муҳим тиббий воситалар мавжуд бўлган.

Чегарадан айланма йўллар орқали олиб кирилган

Тезкор суриштирув ва текширувлар давомида ушбу «яширин омбор»да тўпланган катта миқдордаги дори воситалари қўшни республика ҳудудидан контрабанда ва айланма йўллар орқали Ўзбекистонга олиб кирилгани маълум бўлди.

Мутахассисларнинг тегишли баҳолаш хулосасига кўра, мусодара қилинган дори-дармонларнинг умумий бозор қиймати 577 миллион 381 минг сўмни ташкил этди.

Жиноят иши ва тергов

Ҳозирда ушбу ноқонуний ҳаракатларни амалга оширган шахсга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 186-3-моддаси 3-қисми «а» банди (Сифатсиз ёки сохталаштирилган дори воситаларини ёки тиббий буюмларни ўтказиш мақсадида ишлаб чиқариш, тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки ўтказиш) билан жиноят иши қўзғатилган.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ушбу контрабанда занжирининг бошқа иштирокчиларини аниқлаш бўйича тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тезкор тадбир: 340 млн сўмлик қуйма олтин ва яширин цех фош этилди!Тезкор тадбир: 340 млн сўмлик қуйма олтин ва яширин цех фош этилди!Бугун, 10:26Мактабгача таълимда янги давр: боғчаларда қандай ўзгаришлар кутилмоқда?Мактабгача таълимда янги давр: боғчаларда қандай ўзгаришлар кутилмоқда?Бугун, 10:22Наманганда автобусда қизга шилқимлик қилган эркак ва уни урган қиз жаримага тортилдиНаманганда автобусда қизга шилқимлик қилган эркак ва уни урган қиз жаримага тортилдиКеча, 22:00Фарғоналик қиз ҳиндистонлик йигитга турмушга чиқдиФарғоналик қиз ҳиндистонлик йигитга турмушга чиқдиКеча, 20:15Ҳибсдаги Одилхон қори оғир жудоликка учрадиҲибсдаги Одилхон қори оғир жудоликка учрадиКеча, 18:27Дабдабали тўй ўрнига тоғлар сари йўл олган келин-куёв эътибор тортди (видео)Дабдабали тўй ўрнига тоғлар сари йўл олган келин-куёв эътибор тортди (видео)Кеча, 17:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди