Контрабанда: Намангандаги ноқонуний дори омбори атрофида нималар содир бўлди?
Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ), Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ҳамда Божхона қўмитаси ходимлари томонидан аҳоли саломатлигини муҳофаза қилиш ва сифатсиз дори воситалари айланмасига чек қўйиш бўйича Наманган шаҳрида кенг қамровли тезкор тадбир ўтказилди.
Тадбир давомида аҳоли ҳаёти ва соғлиғи учун жиддий хавф туғдириши мумкин бўлган катта миқдордаги ноқонуний дори воситалари сақланаётган яширин макон аниқланди.
Санитария қоидаларига зид омбор ва 13 мингдан ортиқ препарат
Наманган шаҳридаги хонадонлардан бири холислар иштирокида белгиланган тартибда кўздан кечирилганда, 1996 йилда туғилган фуқаро томонидан кўп миқдордаги дори-дармонларни келгусида сотиш мақсадида санитария-гигиена талабларига зид равишда сақлаб келинаётгани аниқланди.
Хонадонни кўздан кечириш давомида ҳеч қандай тегишли ҳужжатларга эга бўлмаган ва сифати кафолатланмаган 56 турдаги жами 13 184 дона дори воситалари ашёвий далил сифатида олиб қўйилди.
Ноқонуний омбордан топилган препаратлар орасида:
«Сефотаксим»;
«Бифидумбактерин»;
«Атропин»;
«Тидомет форте» каби аҳоли орасида талаб юқори бўлган муҳим тиббий воситалар мавжуд бўлган.
Чегарадан айланма йўллар орқали олиб кирилган
Тезкор суриштирув ва текширувлар давомида ушбу «яширин омбор»да тўпланган катта миқдордаги дори воситалари қўшни республика ҳудудидан контрабанда ва айланма йўллар орқали Ўзбекистонга олиб кирилгани маълум бўлди.
Мутахассисларнинг тегишли баҳолаш хулосасига кўра, мусодара қилинган дори-дармонларнинг умумий бозор қиймати 577 миллион 381 минг сўмни ташкил этди.
Жиноят иши ва тергов
Ҳозирда ушбу ноқонуний ҳаракатларни амалга оширган шахсга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 186-3-моддаси 3-қисми «а» банди (Сифатсиз ёки сохталаштирилган дори воситаларини ёки тиббий буюмларни ўтказиш мақсадида ишлаб чиқариш, тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки ўтказиш) билан жиноят иши қўзғатилган.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ушбу контрабанда занжирининг бошқа иштирокчиларини аниқлаш бўйича тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…