Эдуардо Камавинга Манчестер Юнайтед таклифини рад этди
Манчестер Юнайтед ёзги трансфер ойнаси якунланиб бораётган бир пайтда жиддий муаммога дуч келди. Goal.com хабар қилишича, Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Эдуардо Камавинга Олд Траффорд клубининг 40 миллион евролик таклифини қатъиян рад этган ва фаолиятини Испанияда давом эттириш истагини билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Англия Премер-лигаси гиганти бош мураббий Майкл Каррик бошчилигида ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида франциялик футболчини ўз сафига қўшиб олишни асосий вазифа қилиб қўйганди. Бироқ трансфер бўйича таниқли мутахассис Фабрисио Романонинг маълумотларига кўра, июль ойида футболчининг вакиллари билан боғланган инглизлар рад жавобини олишган.
Трансфер нега амалга ошмади23 ёшли француз футболчиси Реал Мадрид сафида қолиш ва бош мураббий Жозе Моуринью қўл остида тўп суришни афзал кўрмоқда. Унинг бу қарорига Манчестер Сити юлдузи Родри трансферининг барбод бўлгани ҳам таъсир кўрсатди, чунки бу ҳолат Камавингага асосий таркибдан барқарор ўрин олиш имкониятини оширади.
Мадридликлар раҳбарияти агар 40 миллион евро миқдорида расмий таклиф тушса, футболчининг сотувини кўриб чиқишга тайёр эди. Икки клуб ўзаро келишувга эришиши мумкин бўлганига қарамай, ярим ҳимоячининг шахсий истаги ва содиқлиги музокараларнинг тўхтаб қолишига сабаб бўлди.
Эндиликда Манчестер Юнайтед раҳбарияти ва мураббийлар штаби ёзги трансфер ойнаси ёпилишига оз вақт қолган бир паллада муқобил вариантларни тезкорлик билан кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда.
…