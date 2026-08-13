Эдуардо Камавинга Манчестер Юнайтед таклифини рад этди

·0·Спорт
Эдуардо Камавинга Манчестер Юнайтед таклифини рад этди

Манчестер Юнайтед ёзги трансфер ойнаси якунланиб бораётган бир пайтда жиддий муаммога дуч келди. Goal.com хабар қилишича, Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Эдуардо Камавинга Олд Траффорд клубининг 40 миллион евролик таклифини қатъиян рад этган ва фаолиятини Испанияда давом эттириш истагини билдирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Англия Премер-лигаси гиганти бош мураббий Майкл Каррик бошчилигида ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида франциялик футболчини ўз сафига қўшиб олишни асосий вазифа қилиб қўйганди. Бироқ трансфер бўйича таниқли мутахассис Фабрисио Романонинг маълумотларига кўра, июль ойида футболчининг вакиллари билан боғланган инглизлар рад жавобини олишган.

Трансфер нега амалга ошмади

23 ёшли француз футболчиси Реал Мадрид сафида қолиш ва бош мураббий Жозе Моуринью қўл остида тўп суришни афзал кўрмоқда. Унинг бу қарорига Манчестер Сити юлдузи Родри трансферининг барбод бўлгани ҳам таъсир кўрсатди, чунки бу ҳолат Камавингага асосий таркибдан барқарор ўрин олиш имкониятини оширади.

Мадридликлар раҳбарияти агар 40 миллион евро миқдорида расмий таклиф тушса, футболчининг сотувини кўриб чиқишга тайёр эди. Икки клуб ўзаро келишувга эришиши мумкин бўлганига қарамай, ярим ҳимоячининг шахсий истаги ва содиқлиги музокараларнинг тўхтаб қолишига сабаб бўлди.

Эндиликда Манчестер Юнайтед раҳбарияти ва мураббийлар штаби ёзги трансфер ойнаси ёпилишига оз вақт қолган бир паллада муқобил вариантларни тезкорлик билан кўриб чиқишга мажбур бўлмоқда.

Эдуардо КамавингаРеал МадридМанчестер ЮнайтедТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси отасининг вафотидан сўнг майдонга қайтдиЛионель Месси отасининг вафотидан сўнг майдонга қайтдиБугун, 10:136 та финал, 6 та ғалаба: Энрике еврокубокларда даҳшатли рекорд ўрнатди6 та финал, 6 та ғалаба: Энрике еврокубокларда даҳшатли рекорд ўрнатдиБугун, 09:45Месси майдонга қайтди, аммо «Интер Майами» ютқазди (видео)Месси майдонга қайтди, аммо «Интер Майами» ютқазди (видео)Бугун, 09:38Отасизлик дардини ҳис қилган инсон: Месси марҳум отасига мактуб ёзди (видео)Отасизлик дардини ҳис қилган инсон: Месси марҳум отасига мактуб ёзди (видео)Бугун, 09:25Умарали Раҳмоналиевга Европадан харидор чиқди: «Ланс» скаутлари Озарбойжонда!Умарали Раҳмоналиевга Европадан харидор чиқди: «Ланс» скаутлари Озарбойжонда!Бугун, 09:16«Истиқлол»дан муҳим қарор: Машарипов ва Ашурматов янги мавсумни қайси рақамларда бошлайди?«Истиқлол»дан муҳим қарор: Машарипов ва Ашурматов янги мавсумни қайси рақамларда бошлайди?Бугун, 09:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди