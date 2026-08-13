Ozon Банк иловаси Google Play дўконидан олиб ташланди

·0·Техно
Ozon Банк иловаси Google Play дўконидан олиб ташланди

Ozon Банк мобил иловаси Android фойдаланувчилари учун мўлжалланган Google Play расмий иловалар дўконидан олиб ташланди ва ҳозирда уни юклаб олиб бўлмаяпти. Бироқ, бу ҳолат хизматнинг амалдаги мижозларига қандай таъсир қилиши ва молиявий операцияларни давом эттириш йўллари ҳақида банк матбуот хизмати расмий маълумот берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кредит ташкилоти вакилларининг таъкидлашича, илованинг дўкондан ўчириб юборилгани молиявий хизматлар фаолиятига умуман таъсир кўрсатмаган. Илгари иловани ўрнатиб улгурган фойдаланувчилар уни одатдаги режимда ишлатишда давом этишлари мумкин ва уларнинг маблағлари тўлиқ хавфсизликда сақланмоқда.

ixbt.com маълумотига кўра, жорий чекловларга қарамай, мижозлар Россия ҳудудида барча зарур амалиётларни, жумладан, тўловлар ва пул ўтказмаларини муаммосиз бажаришлари мумкин. Банк тизимлари барқарор ишламоқда ва мижозларга хизмат кўрсатиш узлуксизлиги таъминланган.

Муаммони ҳал қилиш йўллари ва муқобил вариантлар

Иловани янгидан ўрнатишга эҳтиёж сезган фойдаланувчилар учун банк ўз расмий веб-сайтида махсус кўрсатмаларни эълон қилди. Шунингдек, мижозларга шахсий кабинетга исталган браузер орқали кириш имконини берувчи тўлақонли веб-версия ҳам доимий равишда мавжуд.

Мазкур чекловлар қаторига кирган Ozon Банк Россиянинг Google Play'да муаммоларга дуч келган илк молия институти эмас. Аввалроқ ҳам бир қатор йирик рус банклари ва компаниялари худди шундай санкциялар ҳамда дўкон сиёсати туфайли ўз иловаларидан айрилган эди.

Россия молиявий иловаларининг Google Play'даги тақдири

Ўтган йилларда ва ойларда юзага келган вазият шуни кўрсатмоқдаки, халқаро платформалар Россия молия секторига нисбатан чекловларни изчил давом эттирмоқда. Хусусан, аввалроқ «Тинкофф банк», шунингдек, «Юнистрим», «Локо-банк» ва бошқа қатор молия ташкилотларининг иловалари ҳам каталогдан ғойиб бўлган эди.

Фақатгина банклар эмас, балки йирик технологик экотизимлар ҳам бу тўлқиндан четда қолмади. Масалан, VK экотизимига кирувчи ўндан ортиқ иловалар, жумладан, асосий «VKонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен» ва «Юла» платформалари ҳам Google Play'дан олиб ташланган эди.

Бундай вазиятларда барча компаниялар фойдаланувчиларга аввал ўрнатилган иловаларни ўчириб юбормасликни қаттиқ тавсия қиладилар. Муқобил сифатида эса РуСторе, бошқа Android дўконлари ёки хизматларнинг мобил веб-версияларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ экани эслатиб ўтилади.

Ozon БанкGoogle PlayAndroidТехнологияИлова
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Radeon RX 9000 видеокарталари нархи 7–20 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаRadeon RX 9000 видеокарталари нархи 7–20 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаБугун, 08:53Google Pixel 11 тақдим этилди: янги 2 нм чипли флагман ва унинг нархиGoogle Pixel 11 тақдим этилди: янги 2 нм чипли флагман ва унинг нархиБугун, 04:51Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилдиРоскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилдиБугун, 03:53Anthropicнинг янги сув белгилари фойдаланувчилар эътирозига сабаб бўлдиAnthropicнинг янги сув белгилари фойдаланувчилар эътирозига сабаб бўлдиБугун, 03:26Сунъий интеллект ва атом энергияси компанияси Ферми янги раҳбарини танладиСунъий интеллект ва атом энергияси компанияси Ферми янги раҳбарини танладиБугун, 03:21Google Pixel 11 Pro ва 11 Pro ХЛ тақдим этилди: янги флагманлар ҳақида нималар маълумGoogle Pixel 11 Pro ва 11 Pro ХЛ тақдим этилди: янги флагманлар ҳақида нималар маълумБугун, 02:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди