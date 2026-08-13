Ozon Банк иловаси Google Play дўконидан олиб ташланди
Ozon Банк мобил иловаси Android фойдаланувчилари учун мўлжалланган Google Play расмий иловалар дўконидан олиб ташланди ва ҳозирда уни юклаб олиб бўлмаяпти. Бироқ, бу ҳолат хизматнинг амалдаги мижозларига қандай таъсир қилиши ва молиявий операцияларни давом эттириш йўллари ҳақида банк матбуот хизмати расмий маълумот берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Кредит ташкилоти вакилларининг таъкидлашича, илованинг дўкондан ўчириб юборилгани молиявий хизматлар фаолиятига умуман таъсир кўрсатмаган. Илгари иловани ўрнатиб улгурган фойдаланувчилар уни одатдаги режимда ишлатишда давом этишлари мумкин ва уларнинг маблағлари тўлиқ хавфсизликда сақланмоқда.
ixbt.com маълумотига кўра, жорий чекловларга қарамай, мижозлар Россия ҳудудида барча зарур амалиётларни, жумладан, тўловлар ва пул ўтказмаларини муаммосиз бажаришлари мумкин. Банк тизимлари барқарор ишламоқда ва мижозларга хизмат кўрсатиш узлуксизлиги таъминланган.
Муаммони ҳал қилиш йўллари ва муқобил вариантларИловани янгидан ўрнатишга эҳтиёж сезган фойдаланувчилар учун банк ўз расмий веб-сайтида махсус кўрсатмаларни эълон қилди. Шунингдек, мижозларга шахсий кабинетга исталган браузер орқали кириш имконини берувчи тўлақонли веб-версия ҳам доимий равишда мавжуд.
Мазкур чекловлар қаторига кирган Ozon Банк Россиянинг Google Play'да муаммоларга дуч келган илк молия институти эмас. Аввалроқ ҳам бир қатор йирик рус банклари ва компаниялари худди шундай санкциялар ҳамда дўкон сиёсати туфайли ўз иловаларидан айрилган эди.
Россия молиявий иловаларининг Google Play'даги тақдириЎтган йилларда ва ойларда юзага келган вазият шуни кўрсатмоқдаки, халқаро платформалар Россия молия секторига нисбатан чекловларни изчил давом эттирмоқда. Хусусан, аввалроқ «Тинкофф банк», шунингдек, «Юнистрим», «Локо-банк» ва бошқа қатор молия ташкилотларининг иловалари ҳам каталогдан ғойиб бўлган эди.
Фақатгина банклар эмас, балки йирик технологик экотизимлар ҳам бу тўлқиндан четда қолмади. Масалан, VK экотизимига кирувчи ўндан ортиқ иловалар, жумладан, асосий «VKонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен» ва «Юла» платформалари ҳам Google Play'дан олиб ташланган эди.
Бундай вазиятларда барча компаниялар фойдаланувчиларга аввал ўрнатилган иловаларни ўчириб юбормасликни қаттиқ тавсия қиладилар. Муқобил сифатида эса РуСторе, бошқа Android дўконлари ёки хизматларнинг мобил веб-версияларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ экани эслатиб ўтилади.
…