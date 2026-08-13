Хитой ҳакерлари Тайваннинг ядро ва энергетика тизимларини бузиб кирди!

·41·Дунё
Хитой ҳакерлари Тайваннинг ядро ва энергетика тизимларини бузиб кирди!
Қисқача

Хитой билан алоқадор ҳакерлар саккизта СИ агентидан иборат мувофиқлаштирилган гуруҳ ёрдамида Тайваннинг давлат ва энергетика тизимларига кенг қамровли киберҳужум уюштирган. Июл ойи бошида агентлар 21 та давлат органи тизимини сканерлаб, камида 85 та фойдаланувчи аккаунтига бузиб кирган ва ходимларга оид 2,5 мингдан ортиқ махфий ёзувларни ўғирлаган. Ҳужум Тайван ядро хавфсизлиги агентлиги ҳамда камида 7 та стратегик энергетика компаниясига ҳам тарқалган.

Сунъий интеллект (СИ) технологиялари эндиликда мураккаб ва хавфли киберҳужумларнинг асосий қуролига айланмоқда. Хитой билан алоқадор бўлган ҳакерлар гуруҳи бир нечта мувофиқлаштирилган СИ агентлари ёрдамида Тайваннинг давлат ва энергетика тизимларига кенг қамровли киберҳужум уюштирди.

Бу ҳақда Financial Times нашри киберхавфсизлик соҳасида фаолият юритувчи Исроилнинг машҳур Dream компанияси маълумотлари ва тадқиқотларига таяниб хабар бермоқда.

Саккизта СИ агентидан иборат «виртуал ҳакерлар жамоаси»

Ҳужумни биринчилардан бўлиб аниқлаган экспертларнинг журналистларга маълум қилишича, тажовузкорлар очиқ кодли 8 тагача сунъий интеллект агентидан фойдаланишган. Ушбу агентлар шунчаки оддий кодинг воситаси эмас, балки тизимларга бузиб кириш ва заифликларни топиш учун ўзаро мувофиқлаштирилган ягона «кибержамоа» сифатида ҳаракат қилган.

Ҳужумнинг харобакорлик кўлами ва динамикаси қуйидагича кечган:

  • Тизимларни сканерлаш: Июль ойи бошида СИ агентлари заиф нуқталарни қидириш мақсадида 21 та давлат органи тизимининг батафсил харитасини тузиб чиққан.

  • Маълумотларни ўғирлаш: СИ агентлари ушбу тизимлардан камида 85 та фойдаланувчи аккаунтини бузиб киришга ва ходимларга оид 2,5 мингдан ортиқ махфий ёзувларни ўғирлашга муваффақ бўлган.

  • Нишонларни кенгайтириш: Давлат сайтларидан сўнг ҳужум географик жиҳатдан кенгайтирилиб, Тайвань ядро хавфсизлиги агентлиги ҳамда камида 7 та стратегик энергетика компанияларига тарқатилган.

Хитойнинг алоқаси ва расмийлар сукути

Dream компанияси Осиё-Тинч океани минтақасидаги давлатлардан бирига кибербузғунчилик ҳақида огоҳлантириш юборганини тасдиқлади. Financial Times манбалари ушбу ҳужум айнан Тайванга қаратилганини алоҳида қайд этмоқда.

Ҳакерларнинг Пекин билан алоқадорлигини ҳужум давомида СИ агентлари ўртасидаги ички ёзишмаларда соддалаштирилган хитой тили (Simplified Chinese) қўлланилгани кўрсатиб турибди.

Ҳозиргача ушбу халқаро киберскандал бўйича расмий муносабатлар қуйидагича:

  • Хитой ҳукумати газета томонидан берилган изоҳ сўровини жавобсиз қолдирди.

  • Тайвань Рақамли технологиялар вазирлиги эса давлат хавфсизлиги ва маълумотлар махфийлигини сабаб қилиб, содир бўлган бузғунчилик юзасидан расмий изоҳ беришдан бош тортди.

Ушбу ҳодиса сунъий интеллектнинг давлатлараро киберурушларда фаол қурол сифатида қўлланила бошланганининг илк йирик ва хавфли прецедентларидан бири сифатида баҳоланмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ТайванХитойПекинЗе Файненшл ТаймсДрим
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кеча Европада XXI асрнинг илк тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилдиКеча Европада XXI асрнинг илк тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилдиБугун, 11:52Массачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлдиМассачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлдиБугун, 11:34Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)Бугун, 11:33Вучич ва Зеленский ўртасидаги яқинлашувнинг сирли сабаблари ошкор бўлдиВучич ва Зеленский ўртасидаги яқинлашувнинг сирли сабаблари ошкор бўлдиБугун, 11:09АҚШда ҳарбий база остида кўзсиз сирли «иблис ғор балиғи» топилдиАҚШда ҳарбий база остида кўзсиз сирли «иблис ғор балиғи» топилдиБугун, 11:04«Бизда одамлар шундай»: Путин "шов-шувли" баёнот берди...«Бизда одамлар шундай»: Путин "шов-шувли" баёнот берди...Бугун, 10:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди