Хитой ҳакерлари Тайваннинг ядро ва энергетика тизимларини бузиб кирди!
Хитой билан алоқадор ҳакерлар саккизта СИ агентидан иборат мувофиқлаштирилган гуруҳ ёрдамида Тайваннинг давлат ва энергетика тизимларига кенг қамровли киберҳужум уюштирган. Июл ойи бошида агентлар 21 та давлат органи тизимини сканерлаб, камида 85 та фойдаланувчи аккаунтига бузиб кирган ва ходимларга оид 2,5 мингдан ортиқ махфий ёзувларни ўғирлаган. Ҳужум Тайван ядро хавфсизлиги агентлиги ҳамда камида 7 та стратегик энергетика компаниясига ҳам тарқалган.
Сунъий интеллект (СИ) технологиялари эндиликда мураккаб ва хавфли киберҳужумларнинг асосий қуролига айланмоқда. Хитой билан алоқадор бўлган ҳакерлар гуруҳи бир нечта мувофиқлаштирилган СИ агентлари ёрдамида Тайваннинг давлат ва энергетика тизимларига кенг қамровли киберҳужум уюштирди.
Бу ҳақда Financial Times нашри киберхавфсизлик соҳасида фаолият юритувчи Исроилнинг машҳур Dream компанияси маълумотлари ва тадқиқотларига таяниб хабар бермоқда.
Саккизта СИ агентидан иборат «виртуал ҳакерлар жамоаси»
Ҳужумни биринчилардан бўлиб аниқлаган экспертларнинг журналистларга маълум қилишича, тажовузкорлар очиқ кодли 8 тагача сунъий интеллект агентидан фойдаланишган. Ушбу агентлар шунчаки оддий кодинг воситаси эмас, балки тизимларга бузиб кириш ва заифликларни топиш учун ўзаро мувофиқлаштирилган ягона «кибержамоа» сифатида ҳаракат қилган.
Ҳужумнинг харобакорлик кўлами ва динамикаси қуйидагича кечган:
Тизимларни сканерлаш: Июль ойи бошида СИ агентлари заиф нуқталарни қидириш мақсадида 21 та давлат органи тизимининг батафсил харитасини тузиб чиққан.
Маълумотларни ўғирлаш: СИ агентлари ушбу тизимлардан камида 85 та фойдаланувчи аккаунтини бузиб киришга ва ходимларга оид 2,5 мингдан ортиқ махфий ёзувларни ўғирлашга муваффақ бўлган.
Нишонларни кенгайтириш: Давлат сайтларидан сўнг ҳужум географик жиҳатдан кенгайтирилиб, Тайвань ядро хавфсизлиги агентлиги ҳамда камида 7 та стратегик энергетика компанияларига тарқатилган.
Хитойнинг алоқаси ва расмийлар сукути
Dream компанияси Осиё-Тинч океани минтақасидаги давлатлардан бирига кибербузғунчилик ҳақида огоҳлантириш юборганини тасдиқлади. Financial Times манбалари ушбу ҳужум айнан Тайванга қаратилганини алоҳида қайд этмоқда.
Ҳакерларнинг Пекин билан алоқадорлигини ҳужум давомида СИ агентлари ўртасидаги ички ёзишмаларда соддалаштирилган хитой тили (Simplified Chinese) қўлланилгани кўрсатиб турибди.
Ҳозиргача ушбу халқаро киберскандал бўйича расмий муносабатлар қуйидагича:
Хитой ҳукумати газета томонидан берилган изоҳ сўровини жавобсиз қолдирди.
Тайвань Рақамли технологиялар вазирлиги эса давлат хавфсизлиги ва маълумотлар махфийлигини сабаб қилиб, содир бўлган бузғунчилик юзасидан расмий изоҳ беришдан бош тортди.
Ушбу ҳодиса сунъий интеллектнинг давлатлараро киберурушларда фаол қурол сифатида қўлланила бошланганининг илк йирик ва хавфли прецедентларидан бири сифатида баҳоланмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…