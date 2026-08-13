«Бизда одамлар шундай»: Путин "шов-шувли" баёнот берди...
Владимир Путин Итуруп оролига ташрифи чоғида Россияда қонида «ғолибликнинг генетик коди» бўлган инсонлар яшашини айтди. У бу фикрни Сахалин губернатори Валерий Лимаренконинг маҳаллий аҳоли «барча ғалаба учун» ғоясини қўллаб-қувватлаётгани ҳақидаги сўзларига муносабат билдирар экан илгари сурди. Учрашув Россия президентининг Итурупдаги ишчи ташрифи доирасида бўлиб ўтди.
Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин Узоқ Шарқдаги Итуруп оролига қилган ташрифи чоғида мамлакат аҳолиси ва уларнинг иродаси ҳақида навбатдаги шов-шувли баёнотни берди.
Унинг таъкидлашича, Россияда алоҳида ажралиб турувчи, қонида «ғолибликнинг генетик коди» бўлган инсонлар истиқомат қилади.
Итурупдаги учрашув ва Сахалин губернатори билан мулоқот
Давлат раҳбарининг Итуруп оролидаги ишчи ташрифи доирасида Сахалин вилояти губернатори Валерий Лимаренко билан муҳим учрашув бўлиб ўтди. Сўзлашувлар давомида губернатор ҳудуддаги ижтимоий-эътиқодий муҳит ва аҳоли кайфияти ҳақида тўхталиб ўтди.
Лимаренконинг таъкидлашича, ҳатто энг чекка ва узоқ аҳоли пунктларида ўтказилаётган учрашувларда ҳам маҳаллий аҳоли ягона бир фикрни — «барча ғалаба учун» деган ғояни якдил қўллаб-қувватламоқда.
Путиннинг муносабати
Губернаторнинг ушбу сўзларига муносабат билдирар экан, Россия президенти мамлакат халқининг иродаси ва характерига юқори баҳо берди:
«Бизда одамлар шундай. [Уларда] ғолибнинг генетик коди бор», — дея таъкидлади Владимир Путин.
Ушбу баёнот РФ раҳбариятининг Иккинчи жаҳон урушидан бери шаклланган миллий ўзликни англаш, ватанпарварлик ва геосиёсий позицияни мустаҳкамлашга қаратилган мафкуравий қарашларининг яққол давоми сифатида баҳоланмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…