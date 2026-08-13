«Бизда одамлар шундай»: Путин "шов-шувли" баёнот берди...

·106·Дунё
«Бизда одамлар шундай»: Путин "шов-шувли" баёнот берди...
Қисқача

Владимир Путин Итуруп оролига ташрифи чоғида Россияда қонида «ғолибликнинг генетик коди» бўлган инсонлар яшашини айтди. У бу фикрни Сахалин губернатори Валерий Лимаренконинг маҳаллий аҳоли «барча ғалаба учун» ғоясини қўллаб-қувватлаётгани ҳақидаги сўзларига муносабат билдирар экан илгари сурди. Учрашув Россия президентининг Итурупдаги ишчи ташрифи доирасида бўлиб ўтди.

Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин Узоқ Шарқдаги Итуруп оролига қилган ташрифи чоғида мамлакат аҳолиси ва уларнинг иродаси ҳақида навбатдаги шов-шувли баёнотни берди.

Унинг таъкидлашича, Россияда алоҳида ажралиб турувчи, қонида «ғолибликнинг генетик коди» бўлган инсонлар истиқомат қилади.

Итурупдаги учрашув ва Сахалин губернатори билан мулоқот

Давлат раҳбарининг Итуруп оролидаги ишчи ташрифи доирасида Сахалин вилояти губернатори Валерий Лимаренко билан муҳим учрашув бўлиб ўтди. Сўзлашувлар давомида губернатор ҳудуддаги ижтимоий-эътиқодий муҳит ва аҳоли кайфияти ҳақида тўхталиб ўтди.

Лимаренконинг таъкидлашича, ҳатто энг чекка ва узоқ аҳоли пунктларида ўтказилаётган учрашувларда ҳам маҳаллий аҳоли ягона бир фикрни — «барча ғалаба учун» деган ғояни якдил қўллаб-қувватламоқда.

Путиннинг муносабати

Губернаторнинг ушбу сўзларига муносабат билдирар экан, Россия президенти мамлакат халқининг иродаси ва характерига юқори баҳо берди:

«Бизда одамлар шундай. [Уларда] ғолибнинг генетик коди бор», — дея таъкидлади Владимир Путин.

Ушбу баёнот РФ раҳбариятининг Иккинчи жаҳон урушидан бери шаклланган миллий ўзликни англаш, ватанпарварлик ва геосиёсий позицияни мустаҳкамлашга қаратилган мафкуравий қарашларининг яққол давоми сифатида баҳоланмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Владимир ПутинРоссияИтурупСахалинВалерий Лимаренко
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кеча Европада XXI асрнинг илк тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилдиКеча Европада XXI асрнинг илк тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилдиБугун, 11:52Массачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлдиМассачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлдиБугун, 11:34Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)Бугун, 11:33Вучич ва Зеленский ўртасидаги яқинлашувнинг сирли сабаблари ошкор бўлдиВучич ва Зеленский ўртасидаги яқинлашувнинг сирли сабаблари ошкор бўлдиБугун, 11:09АҚШда ҳарбий база остида кўзсиз сирли «иблис ғор балиғи» топилдиАҚШда ҳарбий база остида кўзсиз сирли «иблис ғор балиғи» топилдиБугун, 11:04Хитой ҳакерлари Тайваннинг ядро ва энергетика тизимларини бузиб кирди!Хитой ҳакерлари Тайваннинг ядро ва энергетика тизимларини бузиб кирди!Бугун, 10:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди