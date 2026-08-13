Тезкор тадбир: 340 млн сўмлик қуйма олтин ва яширин цех фош этилди!
Ўзбекистонда ўтказилаётган «Хавфсиз ва соғлом юрт» кенг қамровли тезкор-профилактик тадбирлари доирасида Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ҳамда Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари ҳамкорлигида Навоий шаҳрида йирик тезкор тадбир ўтказилди.
Тадбир давомида ноқонуний равишда қимматбаҳо металлар муомаласи билан шуғулланиб келган шахсларнинг қонунга хилоф ҳаракатларига чек қўйилди.
340 миллион сўмлик ноқонуний битим ва қўлга олиш лаҳзаси
Тезкор суриштирувлар давомида Бухоро вилоятининг Шофиркон туманида яшовчи, 1987 ва 1993 йилларда туғилган икки нафар фуқаро ўзаро тил бириктириб, Жамланиб олинган 212,9 грамм қуйма олтинни харидорга 340 миллион сўмга сотишга келишгани аниқланган.
Жанубий иштирокчилар дастлаб харидорга 999 пробали 26,3 грамм оғирликдаги олтинни топшириб, соф олтиннинг қолган қисмини кейинроқ етказиб беришни ваъда қилишган. Улар келишилган пулнинг бир қисми сифатида 20 минг АҚШ доллари ва 100 миллион сўмни олаётган вақтда ҳуқуқ-тартибот органлари ходимлари томонидан ашёвий далиллар билан қўлга олинди.
Чорвоқ ва қум таркибидан олтин ажратувчи яширин цех
Ўтказилган тезкор-қидирув тадбирларининг мантиқий давоми сифатида гумонланувчилардан бирининг яшаш хонадони кўздан кечирилди. Натижада, ушбу шахс ўз уйида табиий қум ва маъданлар таркибидан олтинни ажратиб олишга мўлжалланган яширин цех (лаборатория) ташкил этгани аниқланди.
Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан ушбу шахсларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 177-моддаси 4-қисми «а» банди (Валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказиш) билан жиноят иши қўзғатилган. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…