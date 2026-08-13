Тезкор тадбир: 340 млн сўмлик қуйма олтин ва яширин цех фош этилди!

·1·Жамият
Тезкор тадбир: 340 млн сўмлик қуйма олтин ва яширин цех фош этилди!

Ўзбекистонда ўтказилаётган «Хавфсиз ва соғлом юрт» кенг қамровли тезкор-профилактик тадбирлари доирасида Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ҳамда Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ходимлари ҳамкорлигида Навоий шаҳрида йирик тезкор тадбир ўтказилди.

Тадбир давомида ноқонуний равишда қимматбаҳо металлар муомаласи билан шуғулланиб келган шахсларнинг қонунга хилоф ҳаракатларига чек қўйилди.

340 миллион сўмлик ноқонуний битим ва қўлга олиш лаҳзаси

Тезкор суриштирувлар давомида Бухоро вилоятининг Шофиркон туманида яшовчи, 1987 ва 1993 йилларда туғилган икки нафар фуқаро ўзаро тил бириктириб, Жамланиб олинган 212,9 грамм қуйма олтинни харидорга 340 миллион сўмга сотишга келишгани аниқланган.

Жанубий иштирокчилар дастлаб харидорга 999 пробали 26,3 грамм оғирликдаги олтинни топшириб, соф олтиннинг қолган қисмини кейинроқ етказиб беришни ваъда қилишган. Улар келишилган пулнинг бир қисми сифатида 20 минг АҚШ доллари ва 100 миллион сўмни олаётган вақтда ҳуқуқ-тартибот органлари ходимлари томонидан ашёвий далиллар билан қўлга олинди.

Чорвоқ ва қум таркибидан олтин ажратувчи яширин цех

Ўтказилган тезкор-қидирув тадбирларининг мантиқий давоми сифатида гумонланувчилардан бирининг яшаш хонадони кўздан кечирилди. Натижада, ушбу шахс ўз уйида табиий қум ва маъданлар таркибидан олтинни ажратиб олишга мўлжалланган яширин цех (лаборатория) ташкил этгани аниқланди.

Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан ушбу шахсларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 177-моддаси 4-қисми «а» банди (Валюта қимматликларини қонунга хилоф равишда олиш ёки ўтказиш) билан жиноят иши қўзғатилган. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мактабгача таълимда янги давр: боғчаларда қандай ўзгаришлар кутилмоқда?Мактабгача таълимда янги давр: боғчаларда қандай ўзгаришлар кутилмоқда?Бугун, 10:22Наманганда автобусда қизга шилқимлик қилган эркак ва уни урган қиз жаримага тортилдиНаманганда автобусда қизга шилқимлик қилган эркак ва уни урган қиз жаримага тортилдиКеча, 22:00Фарғоналик қиз ҳиндистонлик йигитга турмушга чиқдиФарғоналик қиз ҳиндистонлик йигитга турмушга чиқдиКеча, 20:15Ҳибсдаги Одилхон қори оғир жудоликка учрадиҲибсдаги Одилхон қори оғир жудоликка учрадиКеча, 18:27Дабдабали тўй ўрнига тоғлар сари йўл олган келин-куёв эътибор тортди (видео)Дабдабали тўй ўрнига тоғлар сари йўл олган келин-куёв эътибор тортди (видео)Кеча, 17:57Мустақиллик байрами арафасида 4 кун дам: кимлар қачон ишга чиқади?Мустақиллик байрами арафасида 4 кун дам: кимлар қачон ишга чиқади?Кеча, 16:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди