Шов-шувли истеъфо: Трампнинг энг ишончли мулозими Оқ уйни тарк этмоқда
АҚШ сиёсий майдони ва Оқ уй маъмуриятида навбатдаги муҳим ва кутилмаган кадрлар ўзгариши юз берди. Дональд Трамп президентликка қайта сайланганидан бери унинг матбуот котиби сифатида фаолият юритиб келаётган ва Оқ уй тарихидаги энг ёш матбуот котибига айланган Керолайн Левит (Karoline Leavitt) август ойи охирида ўз лавозимини тарк этишини расман эълон қилди.
АҚШда бўлажак муҳим оралиқ сайловларга атиги 3 ой қолганида содир бўлган ушбу истеъфо Вашингтон сиёсий доираларида кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Дональд Трампнинг муносабати: «У энди менинг энг яхши ташқи маслаҳатчим бўлади»
АҚШ Президенти Дональд Трамп ўзининг Truth Social ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Керолайн Левитнинг истеъфосини тасдиқлади ва унинг Оқ уйдаги самарали ва фидокорона меҳнати учун миннатдорлик билдирди.
«Керолайн ҳамма нарсани аъло даражада уддалади ва мен унинг ишидан жуда миннатдорман. Бундан буёғига у вақтини кўпроқ оиласи ва фарзандларига бағишлайди. Шу билан бирга, Левит менинг энг яхши ташқи маслаҳатчиларимдан бири ҳамда Республикачилар партияси ичидаги энг таъсирли овоз бўлиб қолади. Биз биргаликда оралиқ сайловларда қатъий ғалаба қозониш ва тарихга қарши чиқиш учун ишлашда давом этамиз», — деб ёзди Дональд Трамп.
«Яхши она бўлиш ва Оқ уйдаги тинимсиз меҳнат»: Истеъфонинг асл сабаби нимада?
Керолайн Левит ўз баёнотида Дональд Трампга ва Оқ уйга кўрсатилган юксак ишонч учун раҳмат айтди. У ушбу лавозимда ишлаш ҳаётидаги энг катта шараф ва унутилмас саргузашт бўлганини таъкидлади.
Истеъфонинг асосий сабаби сифатида у оилавий вазиятни кўрсатди. Маълум бўлишича, Левит шу йилнинг май ойида фарзанд кўрган:
«Оқ уй матбуот котиби бўлиш — инсондан тинимсиз меҳнат, улкан куч ва доимий эътиборни талаб қилади. Май ойида фарзандли бўлганимдан сўнг, хаёлимда 'мукаммал она бўла олмаяпман' деган фикрлар айлана бошлади. Шу сабабли ҳозирги босқичда бор эътиборимни оиламга ва фарзандим тарбиясига қаратишни лозим топдим», — деди Левит.
Керолайн Левит медиа майдонда Трамп ғоялари ва «MAGA» (Make America Great Again) ҳаракатининг энг фаол, қатъиятли ва таъсирли ҳимоячиларидан бири сифатида танилган эди.
Трамп маъмуриятидаги истеъфолар занжири
Эътиборлиси, Левитнинг кетиши Трамп жамоасидаги ягона истеъфо эмас. Сўнгги ойларда президент маъмуриятида бир қатор юқори лавозимли мулозимлар лавозимини тарк этди:
Июнь охирида: АҚШ Миллий разведка директори Тулси Габбард;
Апрель ойида: АҚШ Бош прокурори Пам Бонди;
Март ойида: Ички хавфсизлик департаменти раҳбари Кристи Ноэм ўз лавозимидан кетган эди.
Оралиқ сайловлар яқинлашаётган бир пайтда Оқ уйнинг янги матбуот котиби ким бўлиши ва Трамп жамоасидаги бу каби ўзгаришлар сайлов кампаниясига қандай таъсир кўрсатиши яқин кунларда маълум бўлади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…