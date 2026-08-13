Шов-шувли истеъфо: Трампнинг энг ишончли мулозими Оқ уйни тарк этмоқда

·0·Дунё
Шов-шувли истеъфо: Трампнинг энг ишончли мулозими Оқ уйни тарк этмоқда

АҚШ сиёсий майдони ва Оқ уй маъмуриятида навбатдаги муҳим ва кутилмаган кадрлар ўзгариши юз берди. Дональд Трамп президентликка қайта сайланганидан бери унинг матбуот котиби сифатида фаолият юритиб келаётган ва Оқ уй тарихидаги энг ёш матбуот котибига айланган Керолайн Левит (Karoline Leavitt) август ойи охирида ўз лавозимини тарк этишини расман эълон қилди.

АҚШда бўлажак муҳим оралиқ сайловларга атиги 3 ой қолганида содир бўлган ушбу истеъфо Вашингтон сиёсий доираларида кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Дональд Трампнинг муносабати: «У энди менинг энг яхши ташқи маслаҳатчим бўлади»

АҚШ Президенти Дональд Трамп ўзининг Truth Social ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Керолайн Левитнинг истеъфосини тасдиқлади ва унинг Оқ уйдаги самарали ва фидокорона меҳнати учун миннатдорлик билдирди.

«Керолайн ҳамма нарсани аъло даражада уддалади ва мен унинг ишидан жуда миннатдорман. Бундан буёғига у вақтини кўпроқ оиласи ва фарзандларига бағишлайди. Шу билан бирга, Левит менинг энг яхши ташқи маслаҳатчиларимдан бири ҳамда Республикачилар партияси ичидаги энг таъсирли овоз бўлиб қолади. Биз биргаликда оралиқ сайловларда қатъий ғалаба қозониш ва тарихга қарши чиқиш учун ишлашда давом этамиз», — деб ёзди Дональд Трамп.

«Яхши она бўлиш ва Оқ уйдаги тинимсиз меҳнат»: Истеъфонинг асл сабаби нимада?

Керолайн Левит ўз баёнотида Дональд Трампга ва Оқ уйга кўрсатилган юксак ишонч учун раҳмат айтди. У ушбу лавозимда ишлаш ҳаётидаги энг катта шараф ва унутилмас саргузашт бўлганини таъкидлади.

Истеъфонинг асосий сабаби сифатида у оилавий вазиятни кўрсатди. Маълум бўлишича, Левит шу йилнинг май ойида фарзанд кўрган:

«Оқ уй матбуот котиби бўлиш — инсондан тинимсиз меҳнат, улкан куч ва доимий эътиборни талаб қилади. Май ойида фарзандли бўлганимдан сўнг, хаёлимда 'мукаммал она бўла олмаяпман' деган фикрлар айлана бошлади. Шу сабабли ҳозирги босқичда бор эътиборимни оиламга ва фарзандим тарбиясига қаратишни лозим топдим», — деди Левит.

Керолайн Левит медиа майдонда Трамп ғоялари ва «MAGA» (Make America Great Again) ҳаракатининг энг фаол, қатъиятли ва таъсирли ҳимоячиларидан бири сифатида танилган эди.

Трамп маъмуриятидаги истеъфолар занжири

Эътиборлиси, Левитнинг кетиши Трамп жамоасидаги ягона истеъфо эмас. Сўнгги ойларда президент маъмуриятида бир қатор юқори лавозимли мулозимлар лавозимини тарк этди:

  • Июнь охирида: АҚШ Миллий разведка директори Тулси Габбард;

  • Апрель ойида: АҚШ Бош прокурори Пам Бонди;

  • Март ойида: Ички хавфсизлик департаменти раҳбари Кристи Ноэм ўз лавозимидан кетган эди.

Оралиқ сайловлар яқинлашаётган бир пайтда Оқ уйнинг янги матбуот котиби ким бўлиши ва Трамп жамоасидаги бу каби ўзгаришлар сайлов кампаниясига қандай таъсир кўрсатиши яқин кунларда маълум бўлади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 ёшли бола балиқ овида қўрқинчли йиртқич балиқни тутиб олди8 ёшли бола балиқ овида қўрқинчли йиртқич балиқни тутиб олдиБугун, 10:29Мексикалик тадбиркорлар оддий кактусдан “чарм” яратишди: нега айнан кактус?Мексикалик тадбиркорлар оддий кактусдан “чарм” яратишди: нега айнан кактус?Бугун, 09:12Афғонистонда 2,4 миллион қиз таълим олиш имконидан маҳрум: UNESCO огоҳлантирдиАфғонистонда 2,4 миллион қиз таълим олиш имконидан маҳрум: UNESCO огоҳлантирдиБугун, 09:01Бишкек автобусида ўриндиқ талашидан бошланган жанжал муштлашувга айландиБишкек автобусида ўриндиқ талашидан бошланган жанжал муштлашувга айландиБугун, 08:57Тожикистонда дуо ўқишга янги қоида: энди бу маросимни ҳамма ҳам ўтказа олмайдиТожикистонда дуо ўқишга янги қоида: энди бу маросимни ҳамма ҳам ўтказа олмайдиБугун, 08:51Таъсирли лаҳза: Роналду отасидан айрилган Мессига таъсирли далда бердиТаъсирли лаҳза: Роналду отасидан айрилган Мессига таъсирли далда бердиБугун, 00:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди