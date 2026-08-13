Samsung Galaxy S27 камераларида ўзгарувчан диафрагмадан воз кечди
Samsung келгусида тақдим этилиши кутилаётган Galaxy S27 флагманларида ўзгарувчан диафрагма технологиясидан воз кечди. Galaxy S27 туркумидаги қурилмалар 2027 йилнинг биринчи ярмида намойиш этилиши кутилмоқда, мазкур механизм эса Samsung Электро-Мечаникс ва МКНЕХ билан ҳамкорликда ишлаб чиқилаётган эди.
Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung келгусида тақдим этилиши кутилаётган Galaxy S27 флагман смартфонлар сериясида ўзгарувчан диафрагма технологиясини жорий этиш ниятидан қайтди. Саноатдаги нуфузли манбалар тарқатган маълумотларга кўра, компания мазкур функцияни мобил қурилмалар камераларига қайтариш имкониятини жиддий кўриб чиққан эди, бироқ охир-оқибат ушбу лойиҳадан воз кечишга қарор қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, Galaxy S27 туркумидаги қурилмалар 2027 йилнинг биринчи ярмида намойиш этилиши кутилмоқда. Ўзгарувчан диафрагма механизми линзалар орқали сенсорга тушадиган ёруғлик миқдорини бевосита тартибга солиш имконини беради. Жумладан, ўта ёрқин муҳитда тешик ҳажмини кичрайтириш, қоронғи шароитда эса катталаштириш орқали экспозиция ҳамда кескинлик чуқурлигини янада аниқроқ бошқариш, натижада эса суратлар сифатини сезиларли даражада ошириш мумкин бўлади.
Технологиянинг тарихи ва синов жараёниАслида, Samsung ушбу ечимдан фойдаланиш тажрибасига эга. Компания бундан аввал, аниқроғи 2018 ва 2019 йилларда оммага тақдим этилган Galaxy S9 ҳамда Galaxy S10 флагманларида шундай технологияни қўллаган эди. Бироқ 2020 йилдан бошлаб жанубий кореялик муҳандислар мазкур аппарат компонентидан воз кечиб, аксарият эътиборни дастурий таъминот ҳамда сунъий интеллект ёрдамида тасвирларни қайта ишлашга қаратган эдилар.
Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Galaxy S27 учун ўзгарувчан диафрагма механизмини яратиш устида Samsung ўзининг Samsung Электро-Мечаникс шўъба корхонаси ҳамда МКНEХ каби етакчи камера ишлаб чиқарувчилари билан ҳамкорликда иш олиб борган. Режага кўра, янги оптик имконият келгусидаги смартфонларнинг асосий модулида қўлланиши лозим эди.
Воз кечиш сабаблари ва бозор шароитиУшбу функцияга қизиқиш уйғонишининг асосий сабабларидан бири сифатида келгусида чиқиши кутилаётган iPhone 18 Pro ва Pro Max моделларида айнан шундай технология пайдо бўлиши эҳтимоли бўлган. Шунга қарамай, Samsung мутахассислари бир қатор жиддий омилларни таҳлил қилиб чиқиб, охирги қарорга келдилар.
Биринчидан, камера конструкциясига ўзгарувчан диафрагма механизмини қўшиш қурилманинг таннархини сезиларли даражада оширади ва корпус қалинлашишига олиб келади. Иккинчидан, компания ўтказган таҳлиллар ушбу технологиянинг замонавий смартфон фойдаланувчилари учун келтирадиган реал устунликлари унинг юқори харажатларини тўлиқ оқлашига етарли эмаслигини кўрсатди.
Шунингдек, мазкур қарорга глобал бозор шароити ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Хусусан, хотира микросхемалари ҳамда бошқа муҳим бутловчи қисмлар нархининг ошиб бориши ишлаб чиқарувчиларга қўшимча молиявий босим ўтказмоқда. Натижада, Samsung флагман камераларида бошқа устувор йўналишларга эътибор қаратишни маъқул топди.
…