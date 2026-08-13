Samsung Galaxy S27 камераларида ўзгарувчан диафрагмадан воз кечди

·21·Техно
Samsung Galaxy S27 камераларида ўзгарувчан диафрагмадан воз кечди
Қисқача

Samsung келгусида тақдим этилиши кутилаётган Galaxy S27 флагманларида ўзгарувчан диафрагма технологиясидан воз кечди. Galaxy S27 туркумидаги қурилмалар 2027 йилнинг биринчи ярмида намойиш этилиши кутилмоқда, мазкур механизм эса Samsung Электро-Мечаникс ва МКНЕХ билан ҳамкорликда ишлаб чиқилаётган эди.

Жанубий Кореянинг технология гиганти Samsung келгусида тақдим этилиши кутилаётган Galaxy S27 флагман смартфонлар сериясида ўзгарувчан диафрагма технологиясини жорий этиш ниятидан қайтди. Саноатдаги нуфузли манбалар тарқатган маълумотларга кўра, компания мазкур функцияни мобил қурилмалар камераларига қайтариш имкониятини жиддий кўриб чиққан эди, бироқ охир-оқибат ушбу лойиҳадан воз кечишга қарор қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, Galaxy S27 туркумидаги қурилмалар 2027 йилнинг биринчи ярмида намойиш этилиши кутилмоқда. Ўзгарувчан диафрагма механизми линзалар орқали сенсорга тушадиган ёруғлик миқдорини бевосита тартибга солиш имконини беради. Жумладан, ўта ёрқин муҳитда тешик ҳажмини кичрайтириш, қоронғи шароитда эса катталаштириш орқали экспозиция ҳамда кескинлик чуқурлигини янада аниқроқ бошқариш, натижада эса суратлар сифатини сезиларли даражада ошириш мумкин бўлади.

Технологиянинг тарихи ва синов жараёни

Аслида, Samsung ушбу ечимдан фойдаланиш тажрибасига эга. Компания бундан аввал, аниқроғи 2018 ва 2019 йилларда оммага тақдим этилган Galaxy S9 ҳамда Galaxy S10 флагманларида шундай технологияни қўллаган эди. Бироқ 2020 йилдан бошлаб жанубий кореялик муҳандислар мазкур аппарат компонентидан воз кечиб, аксарият эътиборни дастурий таъминот ҳамда сунъий интеллект ёрдамида тасвирларни қайта ишлашга қаратган эдилар.

Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Galaxy S27 учун ўзгарувчан диафрагма механизмини яратиш устида Samsung ўзининг Samsung Электро-Мечаникс шўъба корхонаси ҳамда МКНEХ каби етакчи камера ишлаб чиқарувчилари билан ҳамкорликда иш олиб борган. Режага кўра, янги оптик имконият келгусидаги смартфонларнинг асосий модулида қўлланиши лозим эди.

Воз кечиш сабаблари ва бозор шароити

Ушбу функцияга қизиқиш уйғонишининг асосий сабабларидан бири сифатида келгусида чиқиши кутилаётган iPhone 18 Pro ва Pro Max моделларида айнан шундай технология пайдо бўлиши эҳтимоли бўлган. Шунга қарамай, Samsung мутахассислари бир қатор жиддий омилларни таҳлил қилиб чиқиб, охирги қарорга келдилар.

Биринчидан, камера конструкциясига ўзгарувчан диафрагма механизмини қўшиш қурилманинг таннархини сезиларли даражада оширади ва корпус қалинлашишига олиб келади. Иккинчидан, компания ўтказган таҳлиллар ушбу технологиянинг замонавий смартфон фойдаланувчилари учун келтирадиган реал устунликлари унинг юқори харажатларини тўлиқ оқлашига етарли эмаслигини кўрсатди.

Шунингдек, мазкур қарорга глобал бозор шароити ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Хусусан, хотира микросхемалари ҳамда бошқа муҳим бутловчи қисмлар нархининг ошиб бориши ишлаб чиқарувчиларга қўшимча молиявий босим ўтказмоқда. Натижада, Samsung флагман камераларида бошқа устувор йўналишларга эътибор қаратишни маъқул топди.

SamsungGalaxy S27СмартфонларТехнологияларКамера
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ozon Банк иловаси Google Play дўконидан олиб ташландиOzon Банк иловаси Google Play дўконидан олиб ташландиБугун, 10:24Radeon RX 9000 видеокарталари нархи 7–20 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаRadeon RX 9000 видеокарталари нархи 7–20 фоизгача қимматлашиши кутилмоқдаБугун, 08:53Google Pixel 11 тақдим этилди: янги 2 нм чипли флагман ва унинг нархиGoogle Pixel 11 тақдим этилди: янги 2 нм чипли флагман ва унинг нархиБугун, 04:51Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилдиРоскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилдиБугун, 03:53Anthropicнинг янги сув белгилари фойдаланувчилар эътирозига сабаб бўлдиAnthropicнинг янги сув белгилари фойдаланувчилар эътирозига сабаб бўлдиБугун, 03:26Сунъий интеллект ва атом энергияси компанияси Ферми янги раҳбарини танладиСунъий интеллект ва атом энергияси компанияси Ферми янги раҳбарини танладиБугун, 03:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди