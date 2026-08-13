Хитойлик олимлар ўзини-ўзи тиклай оладиган “тирик” тўқима яратди

·46·Дунё
Хитойлик олимлар ўзини-ўзи тиклай оладиган “тирик” тўқима яратди
Қисқача

Хитой Фанлар академиясининг Шенчжен илғор технологиялар институти олимлари Кордйсепс милитарис замбуруғи мицелийидан шикастланганда ўзини тиклай оладиган “тирик” тўқима яратди. Ундаги мицелий ҳужайралари тирик сақлангани сабабли толалар қайта ўсиб, узилган қисмларни бирлаштира олади. Материалдан кийим прототипи яратилган бўлиб, у сувни қайтариш, ўзини тозалаш ва биологик парчаланиш хусусиятларини намоён этган.

Хитойлик тадқиқотчилар замбуруғ мицелийидан тайёрланган, шикастланганда ўзини тиклай оладиган янги турдаги “тирик” тўқима яратди. Мазкур ишланма Хитой Фанлар академиясининг Шенчжен илғор технологиялар институти олимлари томонидан ишлаб чиқилган.

Тадқиқотда Cordyceps militaris замбуруғидан фойдаланилган. Анъанавий замбуруғ асосидаги материаллардан фарқли равишда, янги технологияда мицелий ҳужайралари тирик ҳолда сақланади. Шу сабабли материал шикастланганда унинг толалари қайта ўсиб, узилган қисмларни бир-бирига боғлаш имконига эга бўлади.

Олимлар янги материал имкониятларини намойиш этиш учун ундан кийим прототипини ҳам яратган. Тажрибалар материалнинг сувни қайтариши ва ўзини тозалаш хусусиятига эга эканини кўрсатган. Шунингдек, унга ультрабинафша нурларидан ҳимояланиш хусусиятини бериш учун бошқа микроорганизмлардан фойдаланиш мумкин.

Янги материалнинг яна бир муҳим жиҳати — унинг биологик парчаланиш хусусияти. Тадқиқотларда у тупроққа кўмилганидан кейин тахминан 41 кун ичида деярли тўлиқ парчалангани кузатилган. Бу эса келажакда экологик тоза ва қайта ишланадиган кийим-кечак яратиш имкониятини оширади.

Бироқ технология ҳозирча тажриба ва прототип босқичида. Материалнинг кундалик фойдаланишга қанчалик чидамли экани, уни ювиш имконияти ва узоқ муддат хизмат қилиши каби масалалар ҳали қўшимча тадқиқотларни талаб қилади.

Шэньчжэнь илғор технологиялар институтиХитой фанлар академиясиКордицепс милитарис
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кеча Европада XXI асрнинг илк тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилдиКеча Европада XXI асрнинг илк тўлиқ Қуёш тутилиши кузатилдиБугун, 11:52Массачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлдиМассачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлдиБугун, 11:34Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)Бугун, 11:33Вучич ва Зеленский ўртасидаги яқинлашувнинг сирли сабаблари ошкор бўлдиВучич ва Зеленский ўртасидаги яқинлашувнинг сирли сабаблари ошкор бўлдиБугун, 11:09АҚШда ҳарбий база остида кўзсиз сирли «иблис ғор балиғи» топилдиАҚШда ҳарбий база остида кўзсиз сирли «иблис ғор балиғи» топилдиБугун, 11:04«Бизда одамлар шундай»: Путин "шов-шувли" баёнот берди...«Бизда одамлар шундай»: Путин "шов-шувли" баёнот берди...Бугун, 10:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди