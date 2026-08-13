8 ёшли бола балиқ овида қўрқинчли йиртқич балиқни тутиб олди

·0·Дунё
8 ёшли бола балиқ овида қўрқинчли йиртқич балиқни тутиб олди

АҚШнинг Пенсильвания штатида 8 ёшли Сеймус отаси билан балиқ овлаётганида кутилмаган ва ғайриоддий воқеага дуч келди. У одатдагидек бас балиғини тутишни кутган эди, аммо қармоғига ўткир тишли қизил қоринли пиранья илинди.

Боланинг отаси Майкл Коффи воқеа ҳақида Facebook’да ёзиб, «Бу пайтда Сеймуснинг нимани тутишига энди ҳайрон бўлмайман. Бугун у Ридли-Парк кўлидан 2 фунтлик қизил қоринли пиранья тутди!» дея хабар берди.

Делавэр округида яшовчи ота-бола шунчаки балиқ овлаб ўтирган пайтда Сеймус қармоққа балиқ илинганини сезган. Майкл аввал уни оддий бас деб ўйлаб, балиқ қочиб кетмаслиги учун секин тортишни маслаҳат берган.

Бироқ Сеймус сувдан балиқни чиқарганида, унинг отаси ҳайрон қолган. Дастлаб Майкл бу каттароқ кўк жабрали балиқ ёки унга ўхшаш бошқа тур бўлиши мумкин деб ўйлаган.

«Мен бу кўк жабра деб ўйладим, кейин “бу нима ўзи?” дедим», — деди у 6ABC телеканалига.

Шунда Сеймус балиқни дарҳол таниди.

«Бу пиранья!», — деди у.

Боланинг бундай ғайриоддий балиқни тезда танишига интернетда кўрадиган таълимий табиат ва балиқ овлаш видеолари ёрдам берган. Майклнинг айтишича, Сеймус дунёнинг турли ҳудудларидаги балиқлар ҳақидаги видеоларни мунтазам томоша қилади.

Пенсильвания Балиқ ва Қайиқлар комиссияси ҳам тутиб олинган балиқ ҳақиқатан пиранья эканини тасдиқлади. Пираньялар эса асосан Жанубий Америка сувларида учрайди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, маҳаллий кўлда бундай экзотик балиқ пайдо бўлиши ғалати туюлса-да, бу штатда аввал ҳам шунга ўхшаш ҳолатлар қайд этилган.

Пенсильвания Балиқ ва Қайиқлар комиссияси коммуникациялар директори Майк Паркернинг айтишича, ҳар ёзда маҳаллий сувларда ғайриоддий жонзотлар пайдо бўлгани ҳақида хабарлар келиб туради. Улар орасида аллигатор, кайман, экзотик илонлар, судралиб юрувчилар ва турли хил балиқлар ҳам бор.

Паркернинг тушунтиришича, штатда экзотик ҳайвонларни уйда сақлашга рухсат берилган бўлса-да, уларни умумий фойдаланишдаги сув ҳавзаларига қўйиб юбориш қонунга хилоф.

Мутахассиснинг фикрича, бу пиранья ҳам эҳтимол кимдир уй ҳайвони сифатида боққан, кейин эса ундан қутулиш учун кўлга ташлаб юборган бўлиши мумкин.

Экзотик жонзотларнинг маҳаллий экотизимга кириб қолишининг бошқа сабаблари сифатида тирик денгиз маҳсулотлари савдосидан тасодифий қочиб кетиш ёки айрим маданий маросимлар вақтида ҳайвонларни табиатга қўйиб юбориш ҳолатлари ҳам кўрсатилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мексикалик тадбиркорлар оддий кактусдан “чарм” яратишди: нега айнан кактус?Мексикалик тадбиркорлар оддий кактусдан “чарм” яратишди: нега айнан кактус?Бугун, 09:12Афғонистонда 2,4 миллион қиз таълим олиш имконидан маҳрум: UNESCO огоҳлантирдиАфғонистонда 2,4 миллион қиз таълим олиш имконидан маҳрум: UNESCO огоҳлантирдиБугун, 09:01Бишкек автобусида ўриндиқ талашидан бошланган жанжал муштлашувга айландиБишкек автобусида ўриндиқ талашидан бошланган жанжал муштлашувга айландиБугун, 08:57Тожикистонда дуо ўқишга янги қоида: энди бу маросимни ҳамма ҳам ўтказа олмайдиТожикистонда дуо ўқишга янги қоида: энди бу маросимни ҳамма ҳам ўтказа олмайдиБугун, 08:51Таъсирли лаҳза: Роналду отасидан айрилган Мессига таъсирли далда бердиТаъсирли лаҳза: Роналду отасидан айрилган Мессига таъсирли далда бердиБугун, 00:03Учувчилардан бири наркотик таъсирида самолётни бошқаргани аниқландиУчувчилардан бири наркотик таъсирида самолётни бошқаргани аниқландиКеча, 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди