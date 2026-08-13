АҚШда ҳарбий база остида кўзсиз сирли «иблис ғор балиғи» топилди

·42·Дунё
АҚШда ҳарбий база остида кўзсиз сирли «иблис ғор балиғи» топилди
Қисқача

АҚШнинг Алабама штатидаги Редстоне Арсенал ҳарбий базаси остидаги Бобкат Каве ғорида кўзлари ва тана пигментлари йўқ янги балиқ тури аниқланди. Демогоргоничтйс арканус деб номланган бу жонзот хира электр-кўк тусда кўринади ва «иблис ғор балиғи» лақабини олган. У билан бир ҳавзада Соутерн Кавефиш ҳам яшайди, бироқ икки тур ерости муҳитига мустақил равишда мослашган.

АҚШнинг Алабама штатидаги ҳарбий база остида жойлашган ғорда олимлар мутлақо янги балиқ турини аниқлади. Кўзлари ва танасидаги пигментлари йўқ, ҳаёти давомида эса хира электр-кўк тусда кўринадиган ушбу жонзотга ғайриоддий кўриниши сабабли «иблис ғор балиғи» лақаби берилди.

Янги тур Алабама университетининг Хантсвиллдаги тадқиқотчилари томонидан АҚШ армиясининг Redstone Arsenal базаси остидаги Bobcat Cave ғорида топилган. Унинг илмий номи Demogorgonichthys arcanus бўлиб, «Demogorgon» номи «Dungeons & Dragons» ўйини ва «Stranger Things» сериалидаги машҳур мифологик қаҳрамонга ишора қилади. «Arcanus» эса «яширин» ёки «сирли» маъносини англатади.

Тадқиқот раҳбари доктор Мэттью Л. Нимиллернинг таъкидлашича, олимлар Шарқий Шимолий Америкада ҳозирги даврда мутлақо янги чучуксув балиқлари авлодини топишни кутмаган. У бундай кашфиётни янги йирик мушуксимон ҳайвон турини аниқлашдек ҳайратланарли воқеага қиёслаган.

Бир ғорда икки хил балиқ яшайди

Toshloq suv tubida yotgan koʻzsiz va yarim shaffof gʻor baligʻi.

Кашфиётнинг яна бир қизиқ жиҳати — янги балиқ топилган ҳавзада Southern Cavefish ҳам яшайди. Аммо икки тур яқин қариндош эмас.

Олимларнинг фикрича, улар миллионлаб йиллар фарқи билан ерости муҳитига мустақил равишда мослашган. Шу жараёнда иккаласи ҳам кўриш қобилияти ва тана пигментларини мустақил равишда йўқотган. Бу ҳолат конвергент эволюциянинг яққол намунаси ҳисобланади.

Қизиғи, Bobcat Cave ғор тизими камида 30 йилдан бери мунтазам равишда кузатиб келинган. Шунга қарамай, янги балиқнинг айнан шу ердан топилиши тадқиқотчилар учун катта сюрприз бўлган.

Ноёб балиққа ифлосланиш хавф солмоқда

Toshloq va sayoz suvli qorong‘u g‘orda bir guruh odamlar tadqiqot olib bormoqda.

«Иблис ғор балиғи» ҳозирча фақат битта ғор ва унга туташ ерости сув қатламида аниқланган. Шу сабабли у сув сифати ва гидрологик ўзгаришларга жуда таъсирчан.

Ҳарбий база ғорни тўғридан-тўғри инсон таъсиридан ҳимоя қилса-да, ер устидаги ифлосланиш, чўкмалар ва сув шароитининг ўзгариши янги тур учун хавф туғдириши мумкин.

Тадқиқотчилар сўнгги икки ўн йилликда Bobcat Cave сув намуналарида кадмий, хром ва қўрғошин каби оғир металлар миқдори юқори даражада аниқланганини билдирган. Бу ифлосланиш ҳарбий база фаолиятидан қолган кимёвий моддалар билан боғлиқ бўлиши эҳтимол қилинмоқда.

Шунга қарамай, олимларнинг тадқиқоти ҳали давом этади. Улар янги балиқнинг келиб чиқиши, яшаш тарзи ва ноёб ерости муҳитига қандай мослашганини янада чуқур ўрганмоқчи.

АлабамаРедстоун АрсеналХантсвиллМэттью Л. НимиллерСтранжер Тингс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Массачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлдиМассачусетс соҳилида кутилмаганда одамхўр акула пайдо бўлдиБугун, 11:34Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)Миср соҳилидаги ноодатий меҳмон дам олувчиларни ҳайратга солди (видео)Бугун, 11:33Вучич ва Зеленский ўртасидаги яқинлашувнинг сирли сабаблари ошкор бўлдиВучич ва Зеленский ўртасидаги яқинлашувнинг сирли сабаблари ошкор бўлдиБугун, 11:09«Бизда одамлар шундай»: Путин "шов-шувли" баёнот берди...«Бизда одамлар шундай»: Путин "шов-шувли" баёнот берди...Бугун, 10:55Хитой ҳакерлари Тайваннинг ядро ва энергетика тизимларини бузиб кирди!Хитой ҳакерлари Тайваннинг ядро ва энергетика тизимларини бузиб кирди!Бугун, 10:51Хитойлик олимлар ўзини-ўзи тиклай оладиган “тирик” тўқима яратдиХитойлик олимлар ўзини-ўзи тиклай оладиган “тирик” тўқима яратдиБугун, 10:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди