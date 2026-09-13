Норвегияда қирол вафотидан икки ҳафта ўтиб малика ҳам оламдан ўтди

·0·Дунё
Норвегияда қирол вафотидан икки ҳафта ўтиб малика ҳам оламдан ўтди

Норвегия қироллик оиласида кетма-кет қайғули воқеа юз берди. Мамлакат қироли Ҳаралд V вафотидан икки ҳафта ўтиб, унинг опаси — 94 ёшли малика Астрид ҳам оламдан ўтди.

Норвегия Қироллик уйи маълум қилишича, малика 11 сентябрь куни вафот этган. У 28 августда 89 ёшида ҳаётдан кўз юмган Ҳаралд V нинг опаси эди.

Қирол Ҳаралд V вафотидан сўнг тахтга унинг ўғли Ҳаакон VIII ўтирди. Янги қирол 1 сентябрь куни парламентда Конституцияга содиқлик қасамёдини қабул қилган.

Қизиғи, малика Астрид 9 сентябрь куни акаси Ҳаралд V нинг дафн маросимида қатнашган эди. Бу унинг жамоатчилик олдидаги сўнгги кўриниши бўлди.

Kostyumdagi keksa kishi va gulli shlyapa kiygan keksa ayol bir-biriga qarab jilmaymoqda.

Астрид 1932 йилда Ослода туғилган. Иккинчи жаҳон уруши даврида оиласи билан Норвегияни тарк этиб, аввал Швеция, кейин АҚШда яшаган. 1954 йилда онаси вафотидан сўнг у Норвегиянинг биринчи хоними вазифасини бажарган.

1961 йилда тадбиркор Юхан Мартин Фернерга турмушга чиққан малика беш нафар фарзанднинг онаси эди.

Норвегия ҚироллигиҲаралд VАстридХаакон VIII
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

52 ёшли минора қоровулчиси уйсизлар учун 373 кмни 75 соатда босиб ўтди52 ёшли минора қоровулчиси уйсизлар учун 373 кмни 75 соатда босиб ўтдиБугун, 10:5213 сентябрь: тарихда бугун содир бўлган энг қизиқ воқеалар13 сентябрь: тарихда бугун содир бўлган энг қизиқ воқеаларБугун, 10:38Лапшадан тирик каламуш боласи чиқди: мижоз шокдаЛапшадан тирик каламуш боласи чиқди: мижоз шокдаБугун, 10:34Неймарнинг собиқ ва ҳозирги севгилиси бир ошхонада: улар ўртасида қандай муносабат бор?Неймарнинг собиқ ва ҳозирги севгилиси бир ошхонада: улар ўртасида қандай муносабат бор?Бугун, 01:59Астанада 15-қаватдан қулаш билан боғлиқ дахшатли фожиа: аёл ва икки ёшли бола ҳалок бўлдиАстанада 15-қаватдан қулаш билан боғлиқ дахшатли фожиа: аёл ва икки ёшли бола ҳалок бўлдиБугун, 01:53Австралияда бир буқа 300 минг АҚШ долларига сотилди: унинг нархи нимаси билан оқланмоқда?Австралияда бир буқа 300 минг АҚШ долларига сотилди: унинг нархи нимаси билан оқланмоқда?Бугун, 01:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди