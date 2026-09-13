Норвегияда қирол вафотидан икки ҳафта ўтиб малика ҳам оламдан ўтди
Норвегия қироллик оиласида кетма-кет қайғули воқеа юз берди. Мамлакат қироли Ҳаралд V вафотидан икки ҳафта ўтиб, унинг опаси — 94 ёшли малика Астрид ҳам оламдан ўтди.
Норвегия Қироллик уйи маълум қилишича, малика 11 сентябрь куни вафот этган. У 28 августда 89 ёшида ҳаётдан кўз юмган Ҳаралд V нинг опаси эди.
Қирол Ҳаралд V вафотидан сўнг тахтга унинг ўғли Ҳаакон VIII ўтирди. Янги қирол 1 сентябрь куни парламентда Конституцияга содиқлик қасамёдини қабул қилган.
Қизиғи, малика Астрид 9 сентябрь куни акаси Ҳаралд V нинг дафн маросимида қатнашган эди. Бу унинг жамоатчилик олдидаги сўнгги кўриниши бўлди.
Астрид 1932 йилда Ослода туғилган. Иккинчи жаҳон уруши даврида оиласи билан Норвегияни тарк этиб, аввал Швеция, кейин АҚШда яшаган. 1954 йилда онаси вафотидан сўнг у Норвегиянинг биринчи хоними вазифасини бажарган.
1961 йилда тадбиркор Юхан Мартин Фернерга турмушга чиққан малика беш нафар фарзанднинг онаси эди.
…