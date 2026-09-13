Болалар пюреси ортидаги даҳшатли сир: гўдаклар шифохонага тушди

·4·Дунё
Болалар пюреси ортидаги даҳшатли сир: гўдаклар шифохонага тушди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Исроилнинг Қуддус шаҳрида болалар учун мўлжалланган "Принок" брендидаги мевали пюрелардан кучли тинчлантирувчи дорилар топилиши ортидан 41 ёшли Ян Шемла гумонланиб, қўлга олинди.
  • Ушбу маҳсулотни истеъмол қилган бир нечта бола уйқучанлик ва ҳолсизлик билан шифохонага ётқизилган, уларнинг қонидан бензодиазепинлар гуруҳига мансуб клоназепам ва лоразепам моддалари аниқланган.

Исроилнинг Қуддус шаҳрида гўдаклар учун мўлжалланган мевали пюре таркибидан кучли тинчлантирувчи дорилар аниқлангач, 41 ёшли эркак қўлга олинди. У маҳсулотларни атайлаб дори билан зарарлаганликда гумон қилинмоқда. Бу ҳақда The Jerusalem Post хабар берди.

Воқеа июн ойида, Қуддусдаги “Зол ВеГадол” супермаркетлар тармоғининг икки филиалида сотилган “Принок” бренди остидаги болалар мевали пюрелари билан боғлиқ ҳолда фош бўлган. Бир нечта бола ушбу маҳсулотни истеъмол қилганидан сўнг ҳолсизланиб, уйқучанлик ва бошқа аломатлар билан шифохонага ётқизилган.

Шифокорлар болаларнинг қонидан бензодиазепинлар гуруҳига мансуб клоназепам ва лоразепам моддаларини аниқлаган. Кейинчалик Соғлиқни сақлаш вазирлиги лаборатория текширувлари давомида айни моддалар айрим пюре идишларидан ҳам топилганини маълум қилган. Жами бешта маҳсулотда ушбу дорилар аниқланган.

Тергов давомида полиция жанубий Исроилда яшовчи 41 ёшли Ян Шемлани гумондор сифатида аниқлаган. Ҳуқуқ-тартибот идоралари маълумотларига кўра, у супермаркетдаги пюре идишларини олиб, уларга дори моддаларини қўшган ва маҳсулотларни яна жавонларга қўйган бўлиши мумкин.

Полиция гумондорни аниқлаш учун юзлаб соатлик кузатув камераси ёзувларини таҳлил қилган. Кейинчалик Шемла яшайдиган манзил кузатувга олинган ва у ўз уйида қўлга олинган. Полиция томонидан эълон қилинган видеоларда унинг супермаркетдаги ҳаракатлари акс этган, бироқ дори моддасини идиш ичига солаётган жараённинг ўзи кўрсатилмаган.

Дастлабки терговда жиноятнинг мотиви аниқланмаган. Шунингдек, расмийлар ҳодисани террорчилик билан боғлаш учун асос йўқлигини билдирган. Айни пайтда иш бўйича тергов давом этмоқда. 10 сентябрь куни прокуратура Шемлага нисбатан айблов эълон қилишни режалаштираётгани маълум бўлди.

Исроил Соғлиқни сақлаш вазирлиги ота-оналарни болалар учун озиқ-овқат маҳсулотларини харид қилаётганда қадоқнинг бутунлиги ва очилмаганига эътибор беришга чақирган.

Ян ШемланЗол ВеГадолПринокБензодиазепинлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиландиДунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиландиБугун, 11:31Телефонига чалғиган эркак иккинчи қаватдан қулаб тушдиТелефонига чалғиган эркак иккинчи қаватдан қулаб тушдиБугун, 11:27Норвегияда қирол вафотидан икки ҳафта ўтиб малика ҳам оламдан ўтдиНорвегияда қирол вафотидан икки ҳафта ўтиб малика ҳам оламдан ўтдиБугун, 11:1252 ёшли минора қоровулчиси уйсизлар учун 373 кмни 75 соатда босиб ўтди52 ёшли минора қоровулчиси уйсизлар учун 373 кмни 75 соатда босиб ўтдиБугун, 10:5213 сентябрь: тарихда бугун содир бўлган энг қизиқ воқеалар13 сентябрь: тарихда бугун содир бўлган энг қизиқ воқеаларБугун, 10:38Лапшадан тирик каламуш боласи чиқди: мижоз шокдаЛапшадан тирик каламуш боласи чиқди: мижоз шокдаБугун, 10:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди