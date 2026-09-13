Дунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиланди
2026 йил августи дунё миқёсида ҳарорат кузатувлари тарихидаги энг иссиқ август бўлди. Мутахассислар бу ойда глобал исишнинг яна бир рекорди қайд этилганини маълум қилди.
Европанинг Copernicus иқлим хизмати маълумотига кўра, август ойида Ер юзи бўйича ўртача ҳаво ҳарорати 16,96 даражани ташкил этган. Бу кўрсаткич 2023 йил июлидаги рекорддан ҳам бироз юқори бўлиб, 2026 йил августи барча ойлар ичидаги энг иссиқ ой мақомини 2023 йил июли билан бўлишди.
Океанларда ҳам вазият рекорд даражага етган. Августда қутб ҳудудларидан ташқари жаҳон океанларининг ўртача юза ҳарорати 21,07 даража бўлиб, бу август ойлари учун энг юқори кўрсаткич ҳисобланади. 24 ва 25 август кунлари эса кунлик кўрсаткич 21,11 даражагача кўтарилган.
Олимлар бундай иссиқликнинг асосий сабабларидан бири сифатида инсон фаолияти туфайли кучайиб бораётган глобал исишни кўрсатмоқда. Шу билан бирга, Тинч океанида кучайиб бораётган Эль-Ниньо ҳодисаси ҳам ҳароратнинг ошишига таъсир қилмоқда.
Қизиғи, 2026 йилнинг июнь–август ойларидаги ёз фасли ҳам глобал миқёсда кузатувлар тарихидаги энг иссиқ ёзлардан бири бўлган. Ғарбий Европа эса тарихидаги энг иссиқ ёзни бошдан кечирган.
…