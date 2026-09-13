Дунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиланди

·0·Дунё
Дунё тарихида энг иссиқ август: рекорд яна янгиланди

2026 йил августи дунё миқёсида ҳарорат кузатувлари тарихидаги энг иссиқ август бўлди. Мутахассислар бу ойда глобал исишнинг яна бир рекорди қайд этилганини маълум қилди.

Европанинг Copernicus иқлим хизмати маълумотига кўра, август ойида Ер юзи бўйича ўртача ҳаво ҳарорати 16,96 даражани ташкил этган. Бу кўрсаткич 2023 йил июлидаги рекорддан ҳам бироз юқори бўлиб, 2026 йил августи барча ойлар ичидаги энг иссиқ ой мақомини 2023 йил июли билан бўлишди.

Океанларда ҳам вазият рекорд даражага етган. Августда қутб ҳудудларидан ташқари жаҳон океанларининг ўртача юза ҳарорати 21,07 даража бўлиб, бу август ойлари учун энг юқори кўрсаткич ҳисобланади. 24 ва 25 август кунлари эса кунлик кўрсаткич 21,11 даражагача кўтарилган.

Олимлар бундай иссиқликнинг асосий сабабларидан бири сифатида инсон фаолияти туфайли кучайиб бораётган глобал исишни кўрсатмоқда. Шу билан бирга, Тинч океанида кучайиб бораётган Эль-Ниньо ҳодисаси ҳам ҳароратнинг ошишига таъсир қилмоқда.

Қизиғи, 2026 йилнинг июнь–август ойларидаги ёз фасли ҳам глобал миқёсда кузатувлар тарихидаги энг иссиқ ёзлардан бири бўлган. Ғарбий Европа эса тарихидаги энг иссиқ ёзни бошдан кечирган.

Copernicus иқлим хизматиЭль-Ниньоглобал исиш2026 йил август
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Телефонига чалғиган эркак иккинчи қаватдан қулаб тушдиТелефонига чалғиган эркак иккинчи қаватдан қулаб тушдиБугун, 11:27Норвегияда қирол вафотидан икки ҳафта ўтиб малика ҳам оламдан ўтдиНорвегияда қирол вафотидан икки ҳафта ўтиб малика ҳам оламдан ўтдиБугун, 11:1252 ёшли минора қоровулчиси уйсизлар учун 373 кмни 75 соатда босиб ўтди52 ёшли минора қоровулчиси уйсизлар учун 373 кмни 75 соатда босиб ўтдиБугун, 10:5213 сентябрь: тарихда бугун содир бўлган энг қизиқ воқеалар13 сентябрь: тарихда бугун содир бўлган энг қизиқ воқеаларБугун, 10:38Лапшадан тирик каламуш боласи чиқди: мижоз шокдаЛапшадан тирик каламуш боласи чиқди: мижоз шокдаБугун, 10:34Неймарнинг собиқ ва ҳозирги севгилиси бир ошхонада: улар ўртасида қандай муносабат бор?Неймарнинг собиқ ва ҳозирги севгилиси бир ошхонада: улар ўртасида қандай муносабат бор?Бугун, 01:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди