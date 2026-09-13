Тантанали кутиб олинди: Шавкат Мирзиёев Жанубий Кореяга давлат ташрифи билан келди
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев рафиқаси ҳамроҳлигида давлат ташрифи билан Жанубий Корея пойтахти Сеул шаҳрига етиб борди. Корея Республикаси Ҳарбий-ҳаво кучларининг Сеулдаги авиабазасида олий мартабали меҳмонларни кутиб олиш учун юксак даражадаги давлат протоколига мувофиқ тантанали маросим ташкил этилди. Ўзбекистон етакчиси шарафига фахрий қоровул саф тортди ва артиллерия тўпларидан тантанали салютлар отилди. Аэропортда давлатимиз раҳбарини Корея Республикаси Бош вазири ўринбосари — иқтисодиёт ва молия вазири Ку Юн Чхол ҳамда бошқа расмий доиралар вакиллари катта эҳтиром билан кутиб олди. Уч кунга мўлжалланган ушбу муҳим ташриф дастури ниҳоятда тиғиз ва сиёсий-иқтисодий жиҳатдан салмоқли воқеаларга бой бўлиши кутилмоқда. Хўш, Сеулдаги олий даражадаги музокараларда қайси стратегик йўналишлар муҳокама қилинади, илк «Марказий Осиё – Корея Республикаси» саммити қандай тарихий аҳамиятга эга ва Ўзбекистон иқтисодиётига Кореянинг қандай янги инвестициялари кириб келади?
Авиабазадаги тантана: Артиллерия салютлари ва олий эҳтиром
Сеул шаҳрида Ўзбекистон делегациясини кутиб олиш маросими икки томонлама алоқаларнинг стратегик шериклик даражасини намойиш этди:
Ҳарбий авиабазадаги расмий қабул: Шавкат Мирзиёевни Корея Ҳарбий-ҳаво кучларининг махсус авиабазасида фахрий қоровул ва юқори мартабали ҳукумат аъзолари кутиб олди;
Давлат протоколининг чўққиси: Олий мартабали меҳмон шарафига артиллерия тўпларидан тантанали салют берилди;
Ҳукумат даражасидаги қарши олиш: Ўзбекистон етакчисини Корея Республикаси Бош вазири ўринбосари – иқтисодиёт ва молия вазири Ку Юн Чхол шахсан кутиб олиб, мулоқотни бошлади.
Уч кунлик тиғиз кун тартиби: Президент, Спикер ва Бош вазир билан учрашувлар
Ташриф доирасида кутилаётган асосий сиёсий музокаралар кўлами:
Олий даражадаги мулоқот: Корея Республикаси Президенти Ли Чже Мён билан тор доирада ва кенгайтирилган таркибда стратегик шерикликни чуқурлаштиришга қаратилган расмий музокаралар бўлиб ўтади;
Парламент ва ҳукумат раҳбарияти: Миллий Ассамблея Спикери Чо Чжон Шик ҳамда Бош вазир Хан Сон Сук билан икки томонлама қонунчилик ва ижро ҳокимияти алоқаларини ривожлантириш юзасидан учрашувлар режалаштирилган;
Бизнес элита билан мулоқот: Кореянинг етакчи глобал корпорациялари, йирик саноат гигантлари ва молия институтлари раҳбарлари билан тўғридан-тўғри учрашувлар ташкил этилади;
Ватандошлар билан самимий суҳбат: Жанубий Кореяда таълим олаётган, меҳнат қилаётган ва истиқомат қилаётган ўзбекистонлик ватандошлар билан учрашув ташриф дастурининг муҳим қисми бўлади.
Тарихий саммит, бизнес-форум ва Маданият кунлари
Сеулдаги кун тартиби нафақат сиёсат, балки улкан иқтисодий ва маданий алоқаларни ҳам қамраб олган:
«Марказий Осиё – Корея Республикаси» саммити: 16 сентябрь куни Президентимиз минтақа тарихидаги илк «Марказий Осиё – Корея Республикаси» саммитида иштирок этади ва янги кўптомонлама форматни шакллантириш бўйича ташаббусларни илгари суради;
Ўзбекистон – Корея бизнес-форуми: Давлатимиз раҳбари икки мамлакат ишбилармон доираларининг кенг кўламли бизнес-форуми очилишида нутқ сўзлаб, йирик инвестиция лойиҳаларига старт беради;
Ўзбекистон маданияти кунлари: Сиёсий-иқтисодий тадбирлар билан бир вақтда Сеул ва мамлакатнинг бошқа йирик шаҳарларида миллий санъатимиз, урф-одатларимиз ва маданий меросимизни тарғиб қилувчи Ўзбекистон маданияти кунлари ўтказилади.
Шавкат Мирзиёевнинг Жанубий Кореяга давлат ташрифи икки қардош ва ишончли ҳамкор давлатлар ўртасидаги алоқаларни технологик, саноат ва инсон капитали йўналишларида мутлақо янги, юқори босқичга кўтариши шубҳасиз.
Сизнингча, Ўзбекистон ва Жанубий Корея ўртасидаги технологик ва саноат ҳамкорлиги юртимиз иқтисодиёти ривожига қандай янги туртки беради? Илк бор ўтказилаётган «Марказий Осиё – Корея Республикаси» саммити минтақамизнинг халқаро майдондаги нуфузини қанчалик оширади деб ўйлайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва мамлакатимиз дипломатиясидаги ушбу муҳим тарихий ташриф таҳлилини барча яқинларингиз ҳамда дўстларингизга улашинг!
…