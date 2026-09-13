Malibu ҳайдовчиси ушланди: Одамларни уриб кетишига бир бахя қолган қоидабузар узр сўради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда пиёдалар ўтиш жойида 10 га яқин фуқарога йўл бермасдан, уларнинг устига бориб тўхташига бир бахя қолган Малибу ҳайдовчиси қўлга олинди.
- Ҳайдовчи ўз хатти-ҳаракатини шошганлик ва тормоз тизимининг ишламай қолгани билан оқлашга уриниб, барча пиёдалардан узр сўради.
- Тўпланган ҳужжатлар қонуний чора кўриш учун суд органларига юборилган.
Самарқанд шаҳри марказида пиёдалар ҳаётига тўғридан-тўғри хавф солган ва ижтимоий тармоқларда кенг жамоатчиликнинг жиддий ғазаби ҳамда норозилигини келтириб чиқарган даҳшатли видеолавҳа бўйича тезкор чора кўрилди. Мирзо Улуғбек кўчасида юқори тезликда ҳаракатланиб келган Malibu русумли автомобиль ҳайдовчиси пиёдалар ўтиш жойидан («зебра») ўтаётган 10 га яқин фуқарога йўл бермасдан, уларнинг устига бориб тўхташига бир бахя қолганди. Самарқанд вилояти ИИБ ЙҲХБ ходимлари қоидабузар ҳайдовчини зудлик билан аниқлаб, қўлга олди. Сўроқ чоғида у ўз хатти-ҳаракатини «шошганлик ва тормоз тизимининг ишламай қолгани» билан оқлашга уриниб, қилган ишидан қаттиқ пушаймонлигини билдирди ҳамда барча пиёдалар ва фуқаролардан узр сўраб чиқди. Айни пайтда тўпланган барча ҳужжатлар қонуний чора кўриш учун суд органларига юборилган. Хўш, Мирзо Улуғбек кўчасида аслида қандай хавфли ҳолат юз берган, ҳайдовчи нима сабабдан биринчи қатордан учинчи қаторга учиб ўтган ва бундай жавобгарсизлик учун қандай жазо кутилмоқда?
Бир бахя қолган фожиа: Мирзо Улуғбек кўчасидаги шок видео
Тармоқларда тарқалиб, кўпчиликнинг ёқасини ушлатган ҳодиса тафсилотлари:
«Зебра»даги оломон устига ҳаракат: Самарқанд шаҳрининг гавжум Мирзо Улуғбек кўчасида пиёдалар ўтиш йўлагидан хотиржам ўтаётган бир гуруҳ фуқаролар — қарийб 10 нафар инсон тўсатдан юқори тезликда келаётган Malibu қаршисида қолган;
Қоидабузарлик кўлами: Автомашина тўхташ талабига риоя қилмай, одамларни уриб юборишдан аранг четлаб ўтиб, йўлнинг биринчи қаторидан учинчи қаторига кескин ҳаракатланган;
Жамоатчилик назорати ва тезкор чора: Ҳолат акс этган видеолавҳа тарқалгани заҳоти ИИБ ЙҲХБ ходимлари қидирув эълон қилиб, ҳайдовчини тезда ушлади ва жавобгарликка тортди.
«Тормоз ишламади, шошилаётгандим»: Ҳайдовчи ва ЙПХ ходими мулоқоти
Қўлга олинган ҳайдовчи ўз айбига иқрор бўлиб, ЙҲХБ инспекторига қуйидагича изоҳ берди:
Шошма-шошарлик баҳонаси: «Ўзи шошилиб келаётган эдим. Тормоз бердим, тормоз ишламади. Шунинг ҳисобига биринчи полосадан учинчи полосага ўтиб кетдим», — дея ўзини оқлашга уринди ҳайдовчи;
ЙПХ ходимининг жиддий саволи: «Ўша пиёдаларни уриб юборганингизда нима бўларди?» — дея савол берди инспектор;
Минг бор узр ва пушаймонлик: «Ака, Худо бир асради. Фуқаролардан, ўша пиёдалардан, ГАИ ходимларидан минг бор узр сўрайман. Бунақа ҳолат бошқа такрорланмайди. Қилган ишимдан пушаймонман. Иккинчи бунақа ҳолат такрорланмайди», — деди у камера қаршисида.
Иш судга оширилди: Қоидабузарни қандай жазо кутмоқда?
Мазкур қўпол қоидабузарлик шунчаки видеодаги узр сўраш билан ёпилмайди:
Ҳужжатлар судда: Ички ишлар органлари томонидан ҳолат юзасидан тегишли маъмурий баённомалар расмийлаштирилиб, иш мазмунан кўриб чиқиш учун судга оширилди;
Пиёдаларга бефарқликка чек қўйиш: Йўл ҳаракати қоидаларига кўра, тартибга солинмаган пиёдалар ўтиш жойларида одамларга йўл бермаслик ва уларнинг ҳаётини хавф остига қўйиш қатъий жазоланади;
Ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этиш хавфи: Суд мазкур ҳайдовчига нисбатан катта миқдордаги жарима жазосини қўллаши ёки уни муайян муддатга бошқарув ҳуқуқидан маҳрум этиши мумкин.
Самарқанддаги ушбу ҳолат ҳар бир ҳайдовчи учун катта сабоқ бўлиши керак. Тормоз тизимидаги носозлик ёки қаёққадир шошилиш ҳеч қачон инсон ҳаётини хавф остига қўйишга сабаб ёки баҳона бўла олмайди.
Сизнингча, одамлар тўла «зебра» устига машинасини бошқариб келган ҳайдовчиларга нисбатан фақат жарима кифоями ёки уларни ҳайдовчилик гувоҳномасидан узоқ муддатга маҳрум этиш шартми? Йўллардаги бундай бебошликларга чек қўйиш учун қандай кескин чоралар кўрилиши керак? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча ҳайдовчилар учун жиддий огоҳлантириш бўлган ушбу воқелик таҳлилини дўстларингиз ҳамда барча автомобилчиларга улашинг!
…