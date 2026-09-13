Malibu ҳайдовчиси ушланди: Одамларни уриб кетишига бир бахя қолган қоидабузар узр сўради

·15·Жамият
Malibu ҳайдовчиси ушланди: Одамларни уриб кетишига бир бахя қолган қоидабузар узр сўради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқандда пиёдалар ўтиш жойида 10 га яқин фуқарога йўл бермасдан, уларнинг устига бориб тўхташига бир бахя қолган Малибу ҳайдовчиси қўлга олинди.
  • Ҳайдовчи ўз хатти-ҳаракатини шошганлик ва тормоз тизимининг ишламай қолгани билан оқлашга уриниб, барча пиёдалардан узр сўради.
  • Тўпланган ҳужжатлар қонуний чора кўриш учун суд органларига юборилган.

Самарқанд шаҳри марказида пиёдалар ҳаётига тўғридан-тўғри хавф солган ва ижтимоий тармоқларда кенг жамоатчиликнинг жиддий ғазаби ҳамда норозилигини келтириб чиқарган даҳшатли видеолавҳа бўйича тезкор чора кўрилди. Мирзо Улуғбек кўчасида юқори тезликда ҳаракатланиб келган Malibu русумли автомобиль ҳайдовчиси пиёдалар ўтиш жойидан («зебра») ўтаётган 10 га яқин фуқарога йўл бермасдан, уларнинг устига бориб тўхташига бир бахя қолганди. Самарқанд вилояти ИИБ ЙҲХБ ходимлари қоидабузар ҳайдовчини зудлик билан аниқлаб, қўлга олди. Сўроқ чоғида у ўз хатти-ҳаракатини «шошганлик ва тормоз тизимининг ишламай қолгани» билан оқлашга уриниб, қилган ишидан қаттиқ пушаймонлигини билдирди ҳамда барча пиёдалар ва фуқаролардан узр сўраб чиқди. Айни пайтда тўпланган барча ҳужжатлар қонуний чора кўриш учун суд органларига юборилган. Хўш, Мирзо Улуғбек кўчасида аслида қандай хавфли ҳолат юз берган, ҳайдовчи нима сабабдан биринчи қатордан учинчи қаторга учиб ўтган ва бундай жавобгарсизлик учун қандай жазо кутилмоқда?

Бир бахя қолган фожиа: Мирзо Улуғбек кўчасидаги шок видео

Тармоқларда тарқалиб, кўпчиликнинг ёқасини ушлатган ҳодиса тафсилотлари:

  • «Зебра»даги оломон устига ҳаракат: Самарқанд шаҳрининг гавжум Мирзо Улуғбек кўчасида пиёдалар ўтиш йўлагидан хотиржам ўтаётган бир гуруҳ фуқаролар — қарийб 10 нафар инсон тўсатдан юқори тезликда келаётган Malibu қаршисида қолган;

  • Қоидабузарлик кўлами: Автомашина тўхташ талабига риоя қилмай, одамларни уриб юборишдан аранг четлаб ўтиб, йўлнинг биринчи қаторидан учинчи қаторига кескин ҳаракатланган;

  • Жамоатчилик назорати ва тезкор чора: Ҳолат акс этган видеолавҳа тарқалгани заҳоти ИИБ ЙҲХБ ходимлари қидирув эълон қилиб, ҳайдовчини тезда ушлади ва жавобгарликка тортди.

«Тормоз ишламади, шошилаётгандим»: Ҳайдовчи ва ЙПХ ходими мулоқоти

Қўлга олинган ҳайдовчи ўз айбига иқрор бўлиб, ЙҲХБ инспекторига қуйидагича изоҳ берди:

  • Шошма-шошарлик баҳонаси: «Ўзи шошилиб келаётган эдим. Тормоз бердим, тормоз ишламади. Шунинг ҳисобига биринчи полосадан учинчи полосага ўтиб кетдим», — дея ўзини оқлашга уринди ҳайдовчи;

  • ЙПХ ходимининг жиддий саволи: «Ўша пиёдаларни уриб юборганингизда нима бўларди?» — дея савол берди инспектор;

  • Минг бор узр ва пушаймонлик: «Ака, Худо бир асради. Фуқаролардан, ўша пиёдалардан, ГАИ ходимларидан минг бор узр сўрайман. Бунақа ҳолат бошқа такрорланмайди. Қилган ишимдан пушаймонман. Иккинчи бунақа ҳолат такрорланмайди», — деди у камера қаршисида.

Иш судга оширилди: Қоидабузарни қандай жазо кутмоқда?

Мазкур қўпол қоидабузарлик шунчаки видеодаги узр сўраш билан ёпилмайди:

  • Ҳужжатлар судда: Ички ишлар органлари томонидан ҳолат юзасидан тегишли маъмурий баённомалар расмийлаштирилиб, иш мазмунан кўриб чиқиш учун судга оширилди;

  • Пиёдаларга бефарқликка чек қўйиш: Йўл ҳаракати қоидаларига кўра, тартибга солинмаган пиёдалар ўтиш жойларида одамларга йўл бермаслик ва уларнинг ҳаётини хавф остига қўйиш қатъий жазоланади;

  • Ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этиш хавфи: Суд мазкур ҳайдовчига нисбатан катта миқдордаги жарима жазосини қўллаши ёки уни муайян муддатга бошқарув ҳуқуқидан маҳрум этиши мумкин.

Самарқанддаги ушбу ҳолат ҳар бир ҳайдовчи учун катта сабоқ бўлиши керак. Тормоз тизимидаги носозлик ёки қаёққадир шошилиш ҳеч қачон инсон ҳаётини хавф остига қўйишга сабаб ёки баҳона бўла олмайди.

Сизнингча, одамлар тўла «зебра» устига машинасини бошқариб келган ҳайдовчиларга нисбатан фақат жарима кифоями ёки уларни ҳайдовчилик гувоҳномасидан узоқ муддатга маҳрум этиш шартми? Йўллардаги бундай бебошликларга чек қўйиш учун қандай кескин чоралар кўрилиши керак? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча ҳайдовчилар учун жиддий огоҳлантириш бўлган ушбу воқелик таҳлилини дўстларингиз ҳамда барча автомобилчиларга улашинг!

СамарқандМирзо Улуғбек кўчасиMalibuIIB ЙҲХБ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилдиФарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилдиБугун, 10:54Президент топшириғи зудлик билан бажарилди: Дилноза Режабовага полковник унвони берилдиПрезидент топшириғи зудлик билан бажарилди: Дилноза Режабовага полковник унвони берилдиБугун, 10:15Туркий давлатлар учун «ТУРКПОЛ» тузилмасини ташкил этиш таклиф қилиндиТуркий давлатлар учун «ТУРКПОЛ» тузилмасини ташкил этиш таклиф қилиндиБугун, 10:07Фарғонада бувисини ўлдириб, уйга ўт қўйган невара 17 йилга қамалди (видео)Фарғонада бувисини ўлдириб, уйга ўт қўйган невара 17 йилга қамалди (видео)Бугун, 10:02«Фоизсиз кредит» ваъдаси ортидаги 17 млрд сўмлик фирибгарлик: 400 нафар фуқаро алданди«Фоизсиз кредит» ваъдаси ортидаги 17 млрд сўмлик фирибгарлик: 400 нафар фуқаро алдандиБугун, 09:52Ўқувчини ҳақорат қилган ёки камситган ўқитувчи 2,2 млн сўм жаримага тортилади!Ўқувчини ҳақорат қилган ёки камситган ўқитувчи 2,2 млн сўм жаримага тортилади!Бугун, 09:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари